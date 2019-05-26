【心理測驗】伴侶變心出軌　山盟海誓變謊言　默默守候或記恨報復

當曾經的山盟海誓都變成謊言，你又會怎樣？

每個人都希望關係永遠停留在熱戀期，那時候的你們，仿佛只看到彼此的好。每一天都希望和對方形影不離，花盡心思哄對方，給對方驚喜，有說不盡的話題，電話聊到深宵也不會覺得悶。那時你們的世界只有彼此，只是時間會沖淡你們的熱情。熱戀期過後，你們不再被戀愛感覺沖昏頭腦，為著相處上的大小事磨合、爭執，有些人會越吵越愛，也能從中了解對方。有些人則會被爭吵日漸消磨感情，兩個人漸行漸遠，彷如陌路人。

爭吵、意見分歧會逐漸消磨兩人感情。（《紀念日》劇照）

你們依然以情侶相稱，可是他的心已經不在你身上。他或許變得埋首工作，訊息都已讀不回，你每次提出見面的要求，他都以忙碌作藉口推搪。他或許會把心思悄悄放在另一個女生身上，一邊敷衍著你，一邊與其他女生調情。他變心了，你在他身上找不回半點熱戀期時的影子，曾經廝守一生的承諾如今只是諷刺。到底面對變心的另一半，你會默默等他回頭、尋根究底還是由愛生恨？即做以下心理測驗，找出你的應對態度......

當你到日本旅行時，最希望吃哪種料理？ A.壽司 B.拉麵 C.刺身 D.煎餃

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