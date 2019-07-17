男生玩交友app的5個「潛規則」　最怕見到女仔咁樣影相？

工作太忙碌、生活圈子窄、要求過高、際遇不好遇上壞男人…身邊總有幾個女性朋友是單身的，時代不同了，女性也樂於下載交友 app 認識男生，有的真的遇上合眼緣的，跟對方成為穩定交往對象，但也有很多個案是，自己喜歡上了，對方的心態不同步，結果空歡喜一場。

到底男生使用交友程式時是怎樣想的，這幾個問題，多少能解答女生們一些困惑。

（《我們的愛情一言難盡》劇照）

一、傾訴平日難以啓齒的：請如實作答，你是抱著一個怎樣的心態玩交友 app ？

很多男生不會介意跟吸引的女生成為炮友，要是她們願意的話。（《社交網絡》劇照）

當然不只是擴闊社交圈子吧！我的工作經常要跟很多大人物溝通，每一句話都要小心翼翼，反而於交友 app 跟半生熟 (我叫作 medium rare) 的女生閒聊一下，沒有壓力底下，就看看能否眾裡尋她。心態上，我沒有抱太大的寄望能夠找到對的人，畢竟你在選擇人時，人亦在選擇你。當然，很多男生不會介意跟吸引的女生成為炮友，要是她們願意的話。 Calvin／27歲／銀行業／交友 app 經驗：2年

▼▼按大圖看其餘4個男生的心底話！▼▼

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今次先談在 app 上聊天時要注意的重點，至於和網上認識的女生約會時，男生通常會著重甚麼事情，我們下次再探討，再進一步為你了解男生有關這方面的真實想法。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】