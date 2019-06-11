林峯每段感情都愛得用力　情定張馨月　全因貼地個性深得人心

富二代林峯不靠父幹，憑藉自己的實力在演藝圈努力打拼。於愛情路上，同樣是愛得奮不顧身，每段關係也用盡力氣。最近傳來他將與女朋友張馨月結婚的消息，香港人普遍對女主角的認識不深，在重溫林峯的愛情史後，也會不禁由衷祝福他能獲得幸福。

林峯的父親是廈門最大的地產商之一，被稱為「廈門李嘉誠」。其家族生意涉及屋苑商場、建築材料及工程等生意，估計至少坐擁二十億港元。雖然林峯擁有驚人的家庭背景，卻沒帶半分架子，憑藉實力向前邁進，成為歌影視三棲的藝人。

林峯曾高調論愛，與吳千語的一段感情甚為矚目。（VCG）

與吳千語5年情 「七次愛BB」宣言 卻遭移情別戀

事業得意的同時，林峯也是個高調論愛的男生。出道多年曾經有過數段戀情，對另一半的無微不至更為人樂道，要數最矚目的戀情當然是與吳千語的五年情。熱戀期間，林峯曾經一個月內帶吳千語到三個國家豪華旅遊，而吳千語也搬入豪宅展開同居生活。

在吳千語二十一歲生日時，林峯為她打造了公主式的生日派對，花了數萬元包起文華東方酒店的高級餐廳，更邀請了吳千語的好友出席派對。不只是物質上寵愛女朋友，林峯多次公開示愛，講出「七次愛BB」的宣言，流露出幸福滿臉的神態。可惜，有傳吳千語因戀上富商而與林峯分開，此情不再。

內地藝人潘霜霜流出的床照，影響林峯形象。（網上圖片）

戀潘霜霜被流出床照 傳女方借林峯人氣上位

縱使藝人的工作時間日夜癲倒，林峯還是會盡力抽時間陪伴另一半。林峯曾與內地藝人潘霜霜交往，卻傳出女方利用林峯的名氣而上位一事，讓不少網民為之不值。當時網上流傳潘霜霜拍下的床照而令這段戀情曝光，影響林峯的形象。雖然林峯常常趁工作空檔與女朋友見面，亦讓她自由出入其豪宅，更有傳林峯曾計劃跟潘霜霜結婚。然而床照事件令林峯的形象受損，加上女方的動機不良，最終也逃不過分手的命運。即使發生這件不愉快的事件，林峯也沒有責怪對方，還公開表示願意接受潘霜霜任何「愛的報復」。

相比吳千語的高冷，張馨月個性更貼地。（IG_carina.xin）

【點擊看】張馨月私下打扮親民，熱愛運動，是個爽朗女生：

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林峯於去年戀上張馨月，他一洗高調認愛的風格，小心保護這段關係，最近更傳出林峯已成功求婚，並打算於其四十歲生日當天結婚。張馨月的工作多為汽車模特兒，除了工作需要會穿著性感服裝外，私下其實是位爽朗女生，最喜歡的是運動風穿搭。她熱愛運動，更考取了健身教練牌照，不時會在網上分享運動短片。率真開朗、溫婉體貼的的張馨月甚得林峯的家人和朋友心，更與林峯的好友楊怡和表妹林夏薇打成一片。早前林峯已帶張馨月返鄉下祭祖，進一步確定女友地位。

林峯帶張馨月出席朋友聚會，打成一片。（微博圖片）

經歷過數段感情，才知道怎樣的人是最適合自己的。每段關係也要愛得用力認真，才有機會遇見那個命中注定的另一半。