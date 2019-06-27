【宋仲基宋慧喬離婚】閃婚沒真愛？ 娛樂圈「閃離」夫婦最短半年

宋仲基和宋慧喬在2016年因合作《大陽的後裔》相識，戲假情真，在2017年結婚，當時獲得不少粉絲祝福，更有人稱他們的愛情故事是童話。如今，童話破滅了，之前一直傳出兩人離婚的消息，宋仲基和宋慧喬終於在今日（27日）分別發表公開聲明，承認兩人正在辦理離婚手續，婚姻僅維持了一年零八個月，讓不少粉絲大感驚訝。

「雙宋」的愛情故事最終還是分手收場，讓不少人疑惑，「閃婚」是否只是一時沖昏頭腦所下的決定？熱戀會沖昏頭腦，並不只是說說而已，人類學家Helen Fisher曾經展開一項對熱戀心理狀態的研究，找來150個不同國家地區的人做研究對象。調查結果發現，即使文化背景不同，他們在熱戀時都有共通點：對另一半的判斷會扭曲，例如放大對方的優點、對對方的缺點毫不介意。這個研究不是空口說白話，她為熱戀人士掃描腦部，發現此時腦海中的尾狀核部分血流增多，即是腦部會分泌更多多巴胺，我們的理智自然會被美好的感覺蒙蔽。

宋仲基和宋慧喬一向愛得甜蜜。（VCG）

當然，一個調查並不能代表所有人，但以下三對「閃婚閃離」的娛樂圈前夫婦，或許可以成為佐證。

1.呂良偉&周海媚

周海媚最近因出演劇集《倚天屠龍記》中的滅絕師太，再次成為眾人熱議。現年52歲依然單身的周海媚，對上一段感情與建築師男友愛情長跑12年，最後還是分手收場，早年接受內地媒體訪問時曾經豪言「婚姻不是我的歸宿，我只想在愛情路上奔跑。」然而，她在年少氣盛的時候也曾經有過一段婚姻。1988年，21歲的周海媚與呂良偉秘密去到拉斯維加斯註冊結婚，志但婚姻只維持了五個月，便因為性格不合而分開。呂良偉及後於1996年與鄺美雲結婚，可惜婚姻也只是維持了一年，便離婚收場了。最終呂良偉情訂女商人楊小娟，二人2001年結婚，育有一子。

周海媚與呂良偉重遇也不覺尷尬。（VCG）

點擊看周海媚年輕時的漂亮模樣：

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2.周潤發&余安安

周潤發與「發嫂」陳薈蓮結婚超過30年，太太一直是他的賢內助和經理人，而發哥每次走紅地氈都有太太在身旁陪伴，還不時結伴出席活動，可見兩人依然十分恩愛。然而，周潤發在遇上發嫂前，曾經與余安安有過一段短暫的婚姻。

兩人1983年閃電結婚，當時周潤發剛與陳玉蓮分手，而余安安與爾冬陞拍拖8年後分手，他們的結合可算是互相「取暖」。故此，他們結婚9個月後便離婚。後來，周潤發便與來自新加坡的「發嫂」結婚至今；而余安安也與賽車手李萬祺結婚，誕下兩個女兒，之後在2003年與第二任丈夫離婚。

周潤發不時帶太太出席活動，十分恩愛。（VCG）

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3.關之琳＆王國旌​

關之琳的感情生活一直是大眾焦點，因為她的戀愛對象大多都是有婦之夫。56歲的她過去曾經有過兩段婚姻，卻同樣是「閃婚閃離」。1981年，她不顧父母反對，與相識僅兩個月的富商王國旌結婚，但關係維持了9個月便離婚收場。她去年上內地節目《魯豫有約》，再次提及這段婚姻是個任性的決定，當時有意離開娛樂圈，不想再拍電影，而剛巧對方向自己求婚，於是就答應對方。而及後她與富商陳泰銘傳出緋聞，在2015年宣佈離婚，才知道兩人在2014年曾經註冊結婚。