宋仲基宋慧喬離婚　容祖兒傳戀小6歲楊政龍　姊弟戀關口比想像多

宋仲基與宋慧喬是日發表離婚聲明，宋仲基表示：「比起兩個人互相指責誰對誰錯，我們更想圓滿結束離婚協議。」而宋慧喬也表示，因為「兩人的個性差異，雙方未能克服彼此間的不同」而離婚。同日，亦盛傳39歲的容祖兒與老闆楊受成的小兒子，33歲的楊政龍發展戀情，二人相差6年，傳聞已秘密交往6個月，不過當時人並未承認。

宋慧喬的Instagram帳戶仍保留結婚照片。（kyo1122@instagram）

今時今日，「姊弟戀」都不是新鮮事。王貽興曾寫：「男人就是喜歡你年紀大過他！」

「宋宋夫妻」因2016年合作拍攝劇集《太陽的後裔》而相戀，翌年便宣布結婚，雖然期間屢傳婚變，但雙方公司都一致否定。雖然二人感情事，旁人當不了「床頭婆婆」，真正離婚原因或只有他倆知道；但37歲的宋慧喬與33歲宋仲基相差4年，加上女方的名氣如此大，於是也有不少人揣測，是不是還是跨不過年齡，甚至身份地位的差距？「姊弟戀」到底是難是易？

同日，亦盛傳容祖兒與老闆楊受成的兒子楊政龍發展戀情，二人相差6年，已秘密交往6個月，不過未獲當時人承認。（yungchoyee@instagram）

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抵不住家人與旁人閒話？

記得一位男友人曾跟筆者戲言，笑道：「要與女友相處融洽，要先跟她的閨密打交道。」只因他深明「閨密」對他的評價，影響何其大。在這麼多約定俗成的社會裏，批評是那麼的容易，因此「姊弟戀」其中一大難關，就是友人與家人的反應。

來自華盛頓的夫妻關係顧問Rebecca Sears就指出，因為「姊弟戀」於旁人而言，或許會起疑，但當朋友與家人真正認識伴侶後，便沒那麼多的疑慮。盡早讓身邊人了解你的另一半，甚至讓他／她融入你的生活圈子，也是維繫關係的不二法門。

宋慧喬的Instagram帳戶照片不多，未有刪除先前拍攝《太陽的後裔》的幕後花絮照片。（kyo1122@instagram）

到底要不要小孩？

早前，筆者出席朋友聚會，席間有位30+的女性朋友已婚並有一個小孩，每每說起家中一大一小都幸福滿滿，更充當起人生教練來，「教訓」我們這幫「25+」，為何還沒有計劃成家立室？雖然我們意志頗為堅定，但也擔心起來：「是不是到了一定歳數，就會突然如撞邪般頓悟想當父母親？」

這樣的事實在太常見，於是「到底要不要生小孩」也成為了「姊弟戀」中的其中一個難題，二人對未來的期望與步伐不一，很難繼續走下去。韓國媒體亦有報導，指自去年9月宋仲基與宋慧喬已因演出及生育問題產生磨擦，甚至開始分居，消息當然未經當時人證實。

不過，美國緬因州大學家庭關係與人類性學研究的Sandra Caron博士就解釋道，對於「姊弟戀」的夫婦來說，他們或比一般人趕，不會有多餘的時間考慮生兒育女的問題。她提議，夫婦必須好好溝通，也許要改變自身對家庭的看法。

宋仲基宋慧喬離婚，但宋慧喬未有在社交網絡上刪除所有合照。（kyo1122@instagram）

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拿「代溝」當藉口

不過，所謂的「姊弟戀」，其實或許沒有我們想像中特別，37或32，不過數字，那五年間可以造就怎樣的差別，全憑個人造化。而「姊弟戀」其中最大的障礙，或許就是拿年齡來當藉口、擋箭牌，因為在一段關係中，年齡是唯一不能改變的東西。

美國羅格斯大學的體質人類學博士Helen Fisher就指出，「姊弟戀」情侶所遇到的問題，其實一般情侶都會遇到。要是相處不來，應該好好溝通，也可找尋婚姻及關係輔導服務，並往好處想，如：快樂的回憶、帶給彼此正面的影響等等。

Source：Web MD