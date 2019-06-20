【黑超特警組MIB】做自己的Tessa Thompson：從不做不相信的事

如果大家有留意美劇以及荷里活電影，最近一定都被這位黑人女演員Tessa Thompson吸引眼球。 Tessa Thompson不單出現在大熱美劇《westworld》中，最近更與雷神Chris Hemsworth共同出演《Men in Black: International》，成為首位女特警，而且更是荷里活少見的黑人女特警。

Tessa Thompson最近與雷神Chris Hemsworth共同出演《Men in Black: International》，成為首位女特警。（《Men in Black: International》劇照）

1983年出生的她今年36歲，對荷里活女星而言不算年輕，她卻毫不在意——她不單對歲數方面毫不在意，在事業以及如何應對社會規範的層面上，她都有一套獨特的看法，並且一直忠於自己，努力生活下去。《時代雜誌》（Times）更形容Tessa Thompson為「下一代領袖」！

讓我們一起來認識這位型格又強悍的女子，並且從她身上取得力量吧。

《時代雜誌》（Times）形容Tessa Thompson為「下一代領袖」！（圖片來源：ig@tessamaethompson）

愛就是愛，不因性別

Tessa Thompson於洛杉磯出生及長大，父親是巴拿馬黑人，母親則是墨西哥美國混血兒。她在2018年某訪問中透露，她的家庭非常開放，並且鼓勵她成為自己想要成為的人。

當大家一到25+的年齡就被親朋好友不時問及何時結婚生子，Tessa Thompson的家不單沒有這個陳舊的思想，更容許Tessa Thompson愛上任何人。

「無論我帶男人抑或是帶女人回家，我的家人都不會討論。」（圖片來源：ig@tessamaethompson）

無論我帶男人抑或是帶女人回家，我的家人都不會討論。

Tessa Thompson坦言自己既愛男人，也愛女人。然而，她不願為自己貼上「雙性戀」這個標籤。她不斷反思每個標籤、每種身份的意義及規限。如果可以，她希望可以打破不同的局限，讓每種身份都有更多流動性，而且每個人都可以隨自己所願而活，不被標籤所限。

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只演有意思的角色

Tessa Thompson認為最危險的故事，莫過於是那些把女性描繪成「只想待在家裡，乖乖地等待丈夫回家，而且眼中只有對方」如此單薄且乏善可陳的人物。（圖片來源：ig@tessamaethompson）

我寧願不工作，都不想為自己不相信的事埋頭苦幹。

除了在愛情方面不受傳統規限，她在事業上同樣非常有想法。

她認為最危險的故事，莫過於是那些把女性描繪成「只想待在家裡，乖乖地等待丈夫回家，而且眼中只有對方」如此單薄且乏善可陳的人物。

每收到劇本，她定必會仔細閱讀，並衡量該作品有否試圖把女性、愛、社會問題描繪得更立體、更有層次。另外，她每次都會跟編導仔細討論劇本，認為對方與自己有共同想法才合作。

不過她自知不是每個演員都可以如此幸運，而且她尊重任何想要將職業生涯與自己立場分開的人，因為她明白在娛樂圈裡直言不諱，可以是一件非常危險的事，因此她對自己的際遇非常感恩。

不被「女性」所限制

Tessa Thompson特意增重15磅肌肉，讓角色看起來更壯健以及男性化。（圖片來源：ig@tessamaethompson）

對於不少女生而言，瘦、白、皮膚光滑才是美，就算去運動也要化妝，就算與朋友聚會也選擇不吃，為了那刻板的美活得非常扭曲。

對於Tessa Thompson而言，她才不要過上這樣的人生。為了《Men in Black: International》，身型向來不算非常纖瘦的她特意增重15磅，好讓自己看起來更像一個壯健的女特警。

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我五尺五寸，Chris Hemsworth有六尺五寸。我不知道他有幾多磅，但明顯地他非常壯碩。若要站在他旁邊而看起來不孱弱，我特意增重15磅肌肉，讓角色看起來更壯健以及男性化，而我自己亦非常喜歡這樣的變化。

或許就是因為她可以衝破世俗對美的看法，所以才能順從內心並為角色做好所有準備，然後讓大家在銀幕上欣賞到她最完美的演出。

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