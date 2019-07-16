被性侵還要嫁給對方？「破壞」制度的女人　幸福婚姻從不來自妥協

即使現代社會有完美的法制系統，卻仍然充斥着「濫權」的情況，人民未必得到保障。所謂「法治」，有時或只成為一堆毫無意義的文字？

時光倒流到60年代，法治更成了欺壓人民的條文，意大利曾經有過「修復式婚姻」（rehabilitating marriage）的制度。根據過往的意大利刑法第544條，性侵犯並不是違反法律的行為，它只是違反道德。

只要受害女性為名節「願意」嫁給強姦犯，男方就可為自己的「強姦」罪名開脫。當法律偏袒罪犯，也某程度奠定了社會對是非黑白的看法。當時，受害女性如若不願意嫁給「強姦犯」，就會遭人非議，失去「貞潔」的女性在那個時代亦難以尋找另一半，為了保護家族名聲，她們只能默默接受「修複式婚姻」。

Franca Viola（Getty）

一段錯愛，換來被困8天兼被強姦

在西西里成長的Franca Viola就是其中一個受害者，1963年，年僅15歲的她與Filippo Melodia相愛並訂婚。當時她並不知道對方是黑手黨成員，後來Melodia因盜竊被捕，她才知悉對方的身份，於是主動跟對方解除婚約，此舉是她惡夢連連的開端。男方多次希望挽救這一段感情卻遭到拒絕，他最後決定以暴力逼Viola就範，他與同夥硬闖進Viola的家綁架她，此後，他將她囚禁了8天，並且多次強姦和恐嚇她。

當大眾都以為Viola都會如尋常女性般，嫁給Melodia，接受這一段對受害者而言是「二次傷害」的婚姻，她卻做出了驚人的決定。她斷然拒絕了對方提出的「修複式婚姻」，能有這般勇氣，全靠在背後全力支持她的家人。當別人家都勸籲受害女性息事寧人，以換來整個家族的安寧，Viola的父親卻直問她：「你真的願意嫁給強姦犯嗎？」。她的家人在往後的抗爭路上一直陪着她。

Fraca Viola的事跡多次被搬上大銀幕：

+ 6 + 5 + 4

入稟法庭卻屢遭非議

她選擇了將自己的不幸遭遇訴諸法律，她把Melodia告上法庭，在庭上勇敢地說出自己被「綁架」、「強姦」、「遭受暴力對待」的經歷，這件事情轟動了整個小鎮。Viola一案開審當天，前來聽審的民眾把整個法庭都擠得水洩不通。她更加成為了媒體的焦點，然而報導都不是講述她如何勇敢地反抗傳統和不公制度，而是把注意力都放在她美麗的容貌上，這並不是她所期望的讚許。社會大眾關注這件事，卻並不支持Viola的舉動，在法律的「潛移默化」下，他們反而覺得勇於發聲的人是破壞規矩。

她屢屢接到各種恐嚇，家中的葡萄園和小屋都被燒毀，卻無礙她的決心。最後，她訴訟得直，Melodia被判入獄11年，而他的同夥也分別被判處4年刑期，她在庭上堅決地對著Melodia說：「我不愛你，所以我不會嫁給你。」Viola成為了西西里第一個顛覆這個制度的女性，她的舉動也感染了其他女性。此經其案例多年來獲不少轉載及引用，媒體Mashable的報導，及後至少有4名女性受到Viola影響而站出來發聲。而法案最終在1981年被廢除，雖然未能考究與Viola有直接關係，但她的舉動的確曾震撼了整個意大利。

審訊期間，Viola承受很大壓力。（Getty）

幸福人生從不來自「妥協」

當時很多人認為Viola的行為「天真」，一個把女子「貞潔」看得至關重要的年代，她走出來明確地告訴世人自己已經失貞。即使她能利用法律制裁Melodia，往後的路也不易走。但結果卻讓人大跌眼鏡，她1968年嫁給童年玩伴Giuseppe Ruisi，至今仍與丈夫、子女和孫兒住在西西里，享受幸福的家庭生活。

突破歷史的不一定是偉人，她用自身經歷告訴我們，每個女性都值得擁有一段有愛的婚姻。

資料來源：Mashable、Notches