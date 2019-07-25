靈魂伴侶只屬虛構並不存在　研究：太相信命中注定，拍拖難長久？

曾看過一套劇集《靈魂素據》，調子似《黑鏡》，說有新科技可助人輕易找到「靈魂伴侶」。二人省去尋尋覓覓與錯摸，一拍即合，多方便。 不過，既是《黑鏡》調子，結局當然好不到哪兒去。連劇集都那麼不浪漫，那現實又如何？

世上可有天生一對？有人青梅竹馬，找不着另一人能如此了解自己；有人各有經歷，終在人生半路才遇上，驚覺最美原是臭味相投，他的錯剛好填滿你的不足。這問題實在沒有標準答案，但有趣的卻是我們的信念會直接影響感情的發展。原來愛情真有「吸引力法則」這回事？

《Psychology Today》有文章提及，羅徹斯特大學的心理學教授Knee C. Raymond曾針對這作出研究，並指對「靈魂伴侶」的想法會影響二人關係的質素。他把人分為兩類：相信「靈魂伴侶」與相信愛是在年月中共同成長的。而伊利諾大學香檳分校也曾基於他的學說作為期約半年的問卷調查，訪問527位學生，結果如下與教授Knee C. Raymond所提出的相近：

（《禁忌世代：邂逅》劇照）

相信「靈魂伴侶」的 大多只會「拍散拖」

相信「靈魂伴侶」的，需要正面情緒及即時回報。他們相信人可以一見鍾情，或是命中注定；要不，就應該找下一個。

因此，這類情人常常是「三分鐘熱度」，往往在開始的時候便十分熱情與滿足。但當二人出現問題時，比起積極解決，他們更傾向分手。他們把愛情想像得過於美好，稍有瑕疵便會放棄。因此，這類人的關係都不會長久，甚至傾向發展一夜情。

（《禁忌世代：邂逅》劇照）

相信共同成長的 會找一個願意跟自己努力的人

相信共同成長的，會找一個願意一起努力的人。若有爭執，他們也不輕易放棄。反之，他們希望一起進步、努力與妥協。因此，他們為人也較為慢熱，跟伴侶相處，也不會一開始就熱情滿滿。但是，若然有問題，他們卻很有動力解決，也願意與伴侶作出承諾。

因此，他們與愛侶的關係時時較為長久，甚至會愈來愈快樂與滿足。

世上可有天生一對？這就似千年難解的都市傳說，原來愛情也似鬼魅，信則有，不信則無。若你認定愛情是一起成長，那他如何千瘡百孔，也似孩子，一擁入懷便怎樣都可愛。

【點圖即看】伴侶關係想長久，需要一起成長。伊利諾大學的Suzanne Degges-White教授與華盛頓大學就提供以下建議＝＝＞

資料來源：Psychology Today, University of Washington