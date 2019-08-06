Marvel隊長新戀情曝光 　無懼流言嘲諷：你可以用自己的方式堅強

由Brie Larson（貝兒娜森）飾演的《Marvel隊長》（Captain Marvel）最近名聲大噪，在電影中堅强、無所畏懼的女英雄在生活中依然正義凛然，在為女性爭取權益上出不少力，但是在女强人背後其實也只是一個小女人。最近她就被拍到和一名白衣男子陷入熱戀，在超市外旁若無人地親吻，隔著屏幕都感受到兩人愛意滿溢，繼上一任前未婚夫Alex Greenwald 是著名音樂人，這一位男士原來也是一名才子！

今年29歲的Marvel隊長Brie Larson（貝兒娜森）新戀情被發現，真的是事業愛情兩得意。（圖片來源：Getty Iamge）

今年29歲的Brie Larson（貝兒娜森）驚奇隊長除了事業迎來高峰之外，她的愛情也迎來了春天。在1月本來宣佈和交往5年的未婚夫Alex Greenwald 分手後，當大家都以爲她在默默療情傷的時候，原來已經迎接了她的新戀情。這位帥氣的男子名叫 Elijah Allan-Blitz，今年32歳，是一名英國演員兼VR導演，曾出演過不少電視劇集、電影，例如《The Shields》、《In This Life》等，雖然知名度還是較Brie Larson遜色，但是兩人依然無懼流言，非常甜蜜。

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29歲的Brie Larson憑著2015年的電影《抖室》（Room）一舉獲得奧斯卡同金球獎成爲「雙影后」，不要以爲年紀輕輕的她好像輕易就一舉成名，其實她16歲就已經出道，從2005年一直出道到現在，曾經是迪士尼的童星，從默默無名的配角做到終於擔正，每一個好劇本她都不放過。終於電影《房間》讓她的演技得到觀眾的認同，最後慿著個人的魅力獲得了Marvel隊長這個角色。

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Brie Larson（貝兒娜森）除了在事業和愛情上非常努力爭取之外，她在女權抗爭這個話題上也非常關注。她平常經常會在IG上分享好書，大多是一些女性主義的書籍，幫助自己更加了解女性在社會上的權利地位。而且她也經常會在IG上發表捍衛女性權利的帖子，向大眾宣揚女性平等等議題。

當初在電影《Marvel隊長》的第一個電影預告釋出後，很多網友都嘲笑或批評這個選角一點都不符合角色，很多人都覺得Brie Larson（貝兒娜森）不夠漂亮，樣貌不夠搶眼，特別是與競爭對手公司的電影《神奇女俠》中的Gal Gadot（姬嘉鐸）比起來較為失色。可是對於這樣的嘲諷，Brie Larson（貝兒娜森）在IG的回應簡直就是大方得體，贏回不少分數。

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你可以做自己，這意味著你想不想微笑都可以，你可以用自己的方式堅強，你是自己的主人，如果有人告訴你不是這樣，別相信他們。 You can be you. That means you can smile or not. You can be strong in the ways you want to be. You can own who you are. If anyone tells you different don’t trust them.

2017年荷里活爆發了一單轟動影圈的明星性侵案醜聞，金牌製片人Harvey Weinstein（韋恩斯坦）被爆利用權力施暴女性，更牽涉了不少男星。Brie Larson（貝兒娜森）在2017年的時候就獲邀頒發「最佳男主角」獎項，但是當時獲獎人正是被指控性騷擾多位女性的男星加Casey Affleck（西艾佛力）。

當Brie Larson（貝兒娜森）知道這個得獎名單的時候並不想出席，但是因爲時間問題，她選擇很有風度地頒獎給對方，但是卻沒有為拍手鼓掌，這個行爲得到不少讚揚。之後她在事採訪回應這件事：「無論我在舞台上做了什麽，那個行爲就證明了一切，對於這個話題我也已經表達了我所有想説的。」這完全就是Marvel隊長的作風啊！

Brie Larson（貝兒娜森）即使不想出席但是也很有風度地頒獎給Harvey Weinstein（韋恩斯坦）。（圖片來源：Getty Image）

另外2017年的性侵案發生後，2018年荷里活的300位女性工作者包括演員、導演和製作人等就合力發起女性運動「Time’s up」，目標是讓娛樂圈所有的「潛規則」消失，停止娛樂界還有美國各產業的性侵害。當中創辦人有Emma Stone、Natalie Portman等著名女星，而貝兒娜森也是其中一位創辦人，她和Emma Watson、女神Lady Gaga、Anne Hathaway等人都是荷里活圈中聞名的「性別平等」提倡者。

當初她接下Marvel隊長這個英雄角色，的主要原因也是因爲想以女英雄這個身份，去鼓勵世界上更多的女孩爲自己爭取權益，畢竟還是那句--「能力愈大責任愈大」。

You can be strong in the ways you want to be. （IG@ brielarson）

從今天起，婦女們要相互照應，我們支持不受性別二元限制的人——婦女們都能過著心中嚮往的生活——我看見了你！我們將攜手一起！我們做得到！ Today and everyday. Women supporting women. Women supporting non-binary folks. Women living the life they choose with their hearts forward. I see you! I’m with you! We can do it!