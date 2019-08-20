【陳山聰結婚】一洗賤男形象成愛妻號？圈中回頭浪子冧招層出不窮

陳山聰與圈外女友Apple將於11月1日結婚，兩人穩定交往5年，其實過往陳山聰已經多次明言有計劃與女友結婚，並且早已視女友為家人。而根據身邊好友透露，兩人十分合拍，女方在陳山聰經歷事業低潮時仍不離不棄，如此情深義重，難怪他早已認定Apple為終身伴侶。

然而，説起陳山聰，不少人仍會想起過往他與何超雲的一段情。出身平平的他戀上何家千金固然備受矚目，但最讓大眾留下深刻印象的是他疑似拋棄糟糠，轉而追求何超雲，更被網民封為「世紀賤男」。而當時不少人更戲稱他是「駙馬」，與超雲拍拖後更屢屢傳出拍劇遲到、不認朋友，令他的形象一度插水。

説起陳山聰，不少人還是會想起他為了追求何超雲，疑似拋棄糟糠。（VCG）

陳山聰現在洗心革面，為了自己與Apple的未來打拼，點擊看他與未婚妻的甜蜜時刻：

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當年新聞鬧得熱哄哄，如今事情過去8年，他回歸「塵土」，腳踏實地回到無線拍劇。而與未婚妻Apple的戀情一直保持低調，不如過往般在社交平台上瘋狂「放閃」，近年漸漸在劇集中擔任重要角色，也算是浪子回頭，一步一步撕去過往「拋棄糟糠」的標籤。浪子回頭金不換，經歷過去種種波折，或許陳山聰真的可以成為好丈夫，好好珍惜Apple。除了陳山聰，以下圈中藝人也由浪子變成好丈夫、好爸爸。

鄭中基與阿Sa曾經結婚，可惜最後也是離婚收場。（VCG）

鄭中基

鄭中基甫出道便贏在起跑線，父親是唱片公司老闆，有「後台」的他歌唱事業發展順利。或許習慣了任何事都有人替自己解決，年少的鄭中基絕對算得上任性，在飛機上食煙、喝酒鬧事。在感情上也毫不定性，曾經與楊千嬅拍拖，曾與阿Sa（蔡卓妍）結婚，但最後還是離婚收場。直至遇上現任太太余思敏，兩人奉子成婚，小生命降臨，他終於學會安定下來，背負起照顧太太和女兒的責任。他在2013年獲得金像獎「最佳男配角」獎，在台上也不忘感激太太，一段肺腑之言絕對令所有女士對他改觀。

我出道開始俾人印象唔係幾好，因為我爸爸係唱片公司老闆，而我唱左幾首歌就自以為好叻，而我亦冇令大家跌眼鏡不時都出事……我放低唱歌，開始做演員從零開始，一直俾人鬧，直到我堅持到今日…我要多謝我爸爸媽媽嘅不離不棄。我要將獎送俾我老婆同個女… 鄭中基

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陳冠希

將過往的陳冠希形容為「浪子」，相信沒有人不認同。當日的艷照風波，流出他與不少女伴的親密照，他宣佈無限期退出娛樂圈，及後又爆出他與16歲模特兒舌吻的照片，再次引起爭議。當日的「壞男孩」如今已成人父，2017年，他的女友秦舒培誕下女兒Alaia，一洗過往「Player」形象，成為好爸爸。社交平台上超過一半是女兒或秦舒培的照片，他曾在秦舒培生日時深情告白「感謝上帝讓我擁有妳！」，又在接受內地品牌訪問時提及每天都在學習如何做一個好爸爸，並且「希望我女兒以後能嫁給一個像我一樣的男人吧，因為我現在每天都在想怎麼做一個好一點的爸爸，到她十幾歲的時候我會是一個很完美的爸爸。」完全顛覆了過往的花心形象。

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