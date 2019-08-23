手機Wallpaper揭示單身原因？用可愛動物照愛幻想令人難以捉摸

單靠對方的手機Wallpaper已可看出他的個性，更能得知對方的戀愛經驗，而你正在使用怎樣的手機Wallpaper也能揭示自己單身的原因？

你正在使用怎樣的手機Wallpaper也能揭示自己單身的原因？（《藍海傳說》劇照）

根據國際交友手機應用程式《SweetRing》針對台灣用戶的調查發現，有71%的用戶交往時，會把手機Wallpaper設為和另一半的合照。而單身時的手機Wallpaper則以風景圖片為主，其次是自拍照與純色圖。另外，調查還發現，欠缺戀愛經驗的人多以偶像的圖片為Wallpaper。相反，擁有豐富戀愛經驗的人，便愈常以自拍照為Wallpaper。

以偶像的圖片為Wallpaper的人不但擁有較少的戀愛經驗，擇偶標準更比其他人高。(Getty Images)

而單身的原因也從對方的手機Wallpaper中解讀出來，以偶像的圖片為Wallpaper的人不但擁有較少的戀愛經驗，擇偶標準更比其他人高。雖然這類人的性格外向，無奈眼中只有完美的偶像，完全無視了身邊對她抱有好感的異性。要明白現實生活中並非每個人也能如你的偶像出眾，把標準放低一點點，可能便會發現一段美好姻緣。

按圖看手機Wallpaper隱藏的單身原因：

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資料來源：Goody Feed