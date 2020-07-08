安心事件2.0｜的士車cam再爆情慾片　性治療師教5點別當洩慾工具

【安心事件2.0｜的士車cam】近日再有的士車cam流出情慾片，立即成為網上熱話，後座男乘客更被懷疑是時代中國CFO。由於影片中的男女與許志安、黃心穎的「安心事件」相似，亦被指是「安心2.0」。

日前再有的士車cam拍到的情慾片段流出，二人疑似酒醉後有親密舉動。有人指男的連開房也等不了，有欠風度。台灣性治療師則教你，5點辨別對方是否只當你是SP？（《降魔的》劇照）

的士非私密空間，應否有親密舉動被討論得沸沸揚揚，網民評論「好唔尊重的士司機」、「是否摷散銀」、「伏低想執返個5蚊」、「男的連租房錢都慳掉，肯定是渣男」，也有批評的士司機本來就不應該公開片段，涉侵犯私隱。報導指女事主已報警求助，希望阻止片段於網上流傳。

性這回事當然就可以男女「兩情相悅」，男歡女愛也不一定只談真愛，可惜時不時還是聽到當SP的女生「沉船」。每次談不少人會問：到底SP（sex partner，性伴侶）可否成為終身伴侶？性治療師教你5點辨別對方當你是SP還是想長遠發展的另一半。



「究竟佢當我係咩？」性伴侶始終無法成為「真愛」？

「究竟佢當我係咩？」曖昧期的似有還無令人心煩，明明相處宛如情侶，卻始終欠個名份。如果僅僅是「友達以上」的關係，尚且不會太大期望。身邊也有一兩個女生，還未拍拖就和對方有了親密關係。她們覺得能成為「床伴」，在男生心中總佔個特別位置。總期望這段肉體關係能發展成有名有實的戀人關係，對方卻遲遲沒有表示。忍不住直問對方，卻只換來一句「你誤會了」，與之前細心溫柔的他判若兩人。當然，身邊也有從SP關係變成終身伴侶，這種比童話更難得的愛情故事，只是比例不高。

你和他做盡情侶會做的事，唯獨欠了名份。（《性敢中環》劇照）

不想錯付真心和肉體？台灣性治療師沈子棨在著作《性愛的科學》中提出5個辨別他當你是性伴侶還是心儀對象的方法...

1.你們之間，性就是全部？

這是最簡單、清晰地辨別對方是否喜歡自己的方法，喜歡一個人，自然希望可以和對方製造更多不同回憶，希望每一個角落都佈滿你們的足跡。如果他每次找你都只是為了性，你們之間除了纏綿再沒有其他回憶，對方百分百只當你是SP。或許你仍有一絲奢望對方會「沉船」，慢慢就會發展出真感情，甚至感覺到對方有一絲厭倦時，就用性來繼續維繫這段「唔湯唔水」的關係。對一段沒有結果的關係懷有希望，最後只會跌得更痛。

點擊看其他辨別男方真心的方法：

+ 4 + 3 + 2

對方對你真情，抑或假意，很多時未必當局者迷，更多是寧願迷路也要多留一會，然後玩火玩出禍，也是早能預料的事。性也好、「發乎情止乎禮」也好，必須想清楚自己需要怎樣關係才開始，才是對自己最大的保護。

參考資料：《性愛的科學》