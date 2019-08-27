30歲大關「為結而結」 7年婚姻曾共患難卻地獄：再唔走呢世就完

「無論順境或逆境、富有或貧窮、健康或疾病，我將永遠愛你、珍惜你直到地老天長。」婚禮的誓詞很動人，兩個相愛的人結合，該是幸福美事。結婚戒指，象徵對彼此的承諾，但對有些人而言，卻是無形的束縛。

根據政府統計處的資料，香港的離婚數目持續上升，2016 年，每1000名已婚人士中，大概有2.34人離婚，相比起1991年的數據，離婚人數增加超過2倍。37歲的葉子就是其中一個離婚女性，上一段婚姻，大部份時間都彷如活在地獄中，「我覺得當下如果不離婚，人生就完了。」

離婚之前，總要經過一番掙扎和矛盾。（龔嘉盛攝）

陪丈夫戒賭分擔債務

由愛一個人到死心，是漫長而煎熬的過程。當中經歷過無數次原諒和死心，當每一次下定決心分開，顧念舊情又使你卻步。當狠下心辦理離婚手續的那刻，大抵早已覺得心力交瘁。葉子與前任丈夫結婚7年，對方沉迷賭博，甚至不惜賭上自己家庭。她曾經與他共過患難，「我曾經陪他一起到戒賭中心，他也曾經改善過。」對方因為賭而欠債重重，葉子的積蓄和薪酬幾乎全數都替他還債，日以繼夜工作沒有一刻是為了自己。「然而，他還是重蹈覆轍。」

本該是神聖的婚姻，對葉子而言儼如惡夢。（龔嘉盛攝）

默默付出的另一半還是敵不過賭癮，他又再次令葉子失望，這一次，她不再選擇原諒，而是決意離開。不捨令人心軟，於是她「斷絕一切與他的聯繫，封鎖他」。7年婚姻耗盡她的積蓄，想起離婚後的生活，拮据還是要交付高昂屋租，難免恐懼，「曾經懷疑過究竟獨自一人能否生活。」前路雖茫茫，也決不走舊路。「我不想再背負這個包袱。」

離婚對不少女性而言是很難下的抉擇，香港婦女中心協會的社工王雅思（Mandy）和總幹事廖珮珊（Sisi）分享過去離婚女性的個案和掙扎：

+ 4 + 3 + 2

曾不敢出門怕重遇他

離婚除了顧慮經濟，情緒又是另一個困局。葉子努力地擺脫對方，想起過往終日為對方還債的生活，仍心有餘悸。舊日陰影，至今仍未能磨滅，申請離婚後仍居住在兩人的舊居，「曾經有段時間不敢出門。」當時不知因由，現在回想，只是怕會遇上前來糾纏的丈夫。然而，終日把自己困在狹小的房子中，愈發低落的情緒也找不到出口。她坦言當時幸得社工Mandy助自己解開心結，「她建議我可以來回坐巴士，讓自己有更多安靜的時間，又不用困在家中。」

離開，才學懂為自己而活。香港婦女中心協會在1/9於逸東酒店舉行分享會，屆時將會請來離婚女性分享經歷。（龔嘉盛攝）

過往只為丈夫而活，長時間的單方面付出，讓她幾乎忘記了愛自己。重過單身生活，起初難免不安焦慮，其實細心一想，才發現為自己而活的生活比之前好。「其實離開他後，負擔輕了。」去一場久違了7年的旅行，才發現世界很大，可能性很多。Mandy坦言最難忘葉子和她提及「現在的生活比以前多了色彩。」

反思當初為婚而婚

如今再次重提當初結婚的衝動，葉子坦言是因為長輩壓力，「好像是為結婚而結婚，根本還未看清楚對方。」女性到了一定年紀，被「催婚」好像已成常態。在上一輩的婚姻當中，忍讓就是最大的相處之道。Mandy坦言社會上仍存在不少「傳統思想」，一聽到離婚就會把責任都推到女性身上，反復質問「喺咪你做得唔夠好啊？」葉子説起家人對自己離婚的態度，仍會感觸哽咽，「初時，我把委屈都放在心中，家人一聽到離婚也不禁質疑我的決定。」後來，她對家人剖白感受，他們全力支持葉子的決定。當初「催婚」的家人，轉而支持她，她坦言家人成為自己的「最大力量」。

問及現在的愛情觀，她直言經歷過關係破裂的婚姻，難免對愛情產生恐懼，「我渴望有愛情出現，但投入下一段關係前，也會謹慎一點。」在愛情路上跌過碰過，讓她更懂得為自己着想。