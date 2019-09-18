周杰倫為昆凌天空寫浪漫告白　結婚五周年重遊意大利約會地點

台灣恩愛夫妻周杰倫與昆凌結婚五年依然甜蜜，而周杰倫寵愛太太的方式更是愈見驚喜。為搏紅顏第一笑，周杰倫安排無人機於天空寫下告白字句，讓人不得不驚訝於他宣示浪漫的創意。

天空上的字句原來是周杰倫精心安排的甜蜜告白。（IG＠hannah_quinlivan）

早前，周杰倫趁著兩人到澳洲旅遊期間，給昆凌精心安排驚喜，以無人機於晴空寫下「Never surrender」與心形圖案。有居住當地的網民以為是浪漫求婚的鋪墊，直到周杰倫與昆凌分別把相片上載到IG才恍然大悟，驚覺原來自己正目睹兩人放閃的一刻。

現實生活的浪漫仍未足夠，周杰倫對昆凌的愛情告白無處不在。昆凌於IG上載了放閃照，並寫道「Never surrender, don’t give up before you chase your dream.」周杰倫便立刻在下面留言：「追逐夢想，就會追到我哈哈哈哈。」這樣的隔空傳情已屢見不鮮，早前昆凌誕下女兒時，周杰倫便因為怕她會感覺自己被冷落，表示「我要先寵妳，再寵女兒。」讓人甜入心扉。

【按圖看】周杰倫與昆凌更多的甜蜜放閃時刻：

周杰倫一家四口慶祝兒子的兩歲生日。（IG＠hannah_quinlivan） 在兒子的兩歲生日會上，周杰倫罕有地於IG分享一家四口的合照，並笑言希望兒子長大後可以彈得一手好琴，這樣才能與自己一樣娶得美麗的妻子。周杰倫為兒子慶祝生日時也不忘讚美太太，實在不難想像他們一家四口幸福生活的模樣。

【按圖看】更多幸福家庭照：

五年前，周杰倫與昆凌於有300多年歷史的英國Salby Abbey教堂舉行童話式婚禮。（FB＠Jay Chou）

五年前周杰倫與昆凌於英國Salby Abbey教堂舉行婚禮，並在Castle Howard霍華德城堡舉辦婚宴。城堡是英國著名的私人莊園，至今已有300多年歷史，兩人的夢幻婚禮成為一時佳話。為拍攝唯美婚紗照，周杰倫與昆凌更遠赴德國天鵝堡、捷克的布拉格和法國巴黎取景。踏入結婚五週年紀念日，兩人特地到義大利重遊當年約會的地方，在同一個地方擺出同一個動作，紀念他們幸福的愛情。

雖然兩人的年齡相差14歲，但周杰倫曾表示「我的心智就跟她差不多」，笑指與昆凌相處時感覺輕鬆舒服。兩人從相識到交往、到現在組織了四人家庭，一路走來經歷了很多風浪，也讓人期待著兩人更多的甜蜜故事。