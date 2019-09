周杰倫為昆凌天空寫浪漫告白　結婚五周年重遊意大利約會地點

台灣恩愛夫妻周杰倫與昆凌結婚五年依然甜蜜,而周杰倫寵愛太太的方式更是愈見驚喜。為搏紅顏第一笑,周杰倫安排無人機於天空寫下告白字句,讓人不得不驚訝於他宣示浪漫的創意。

天空上的字句原來是周杰倫精心安排的甜蜜告白。(IG@hannah_quinlivan)

早前,周杰倫趁著兩人到澳洲旅遊期間,給昆凌精心安排驚喜,以無人機於晴空寫下「Never surrender」與心形圖案。有居住當地的網民以為是浪漫求婚的鋪墊,直到周杰倫與昆凌分別把相片上載到IG才恍然大悟,驚覺原來自己正目睹兩人放閃的一刻。

現實生活的浪漫仍未足夠,周杰倫對昆凌的愛情告白無處不在。昆凌於IG上載了放閃照,並寫道「Never surrender, don’t give up before you chase your dream.」周杰倫便立刻在下面留言:「追逐夢想,就會追到我哈哈哈哈。」這樣的隔空傳情已屢見不鮮,早前昆凌誕下女兒時,周杰倫便因為怕她會感覺自己被冷落,表示「我要先寵妳,再寵女兒。」讓人甜入心扉。

周杰倫一家四口慶祝兒子的兩歲生日。(IG@hannah_quinlivan) 在兒子的兩歲生日會上,周杰倫罕有地於IG分享一家四口的合照,並笑言希望兒子長大後可以彈得一手好琴,這樣才能與自己一樣娶得美麗的妻子。周杰倫為兒子慶祝生日時也不忘讚美太太,實在不難想像他們一家四口幸福生活的模樣。

五年前,周杰倫與昆凌於有300多年歷史的英國Salby Abbey教堂舉行童話式婚禮。(FB@Jay Chou)

五年前周杰倫與昆凌於英國Salby Abbey教堂舉行婚禮,並在Castle Howard霍華德城堡舉辦婚宴。城堡是英國著名的私人莊園,至今已有300多年歷史,兩人的夢幻婚禮成為一時佳話。為拍攝唯美婚紗照,周杰倫與昆凌更遠赴德國天鵝堡、捷克的布拉格和法國巴黎取景。踏入結婚五週年紀念日,兩人特地到義大利重遊當年約會的地方,在同一個地方擺出同一個動作,紀念他們幸福的愛情。

雖然兩人的年齡相差14歲,但周杰倫曾表示「我的心智就跟她差不多」,笑指與昆凌相處時感覺輕鬆舒服。兩人從相識到交往、到現在組織了四人家庭,一路走來經歷了很多風浪,也讓人期待著兩人更多的甜蜜故事。