情感這回事，從來不止黑與白，總有些人跌入灰色地帶，曖昧不明。似戀人，卻又不敢以戀人自居，怕就此扼殺了那份浪漫。只因，男女朋友有始有終；但沒有開始的關係，怎結束？ 這樣的關係，「Urban Dictionary」喚它作「Situationship（狀態戀情）」。

（《To All The Boys I've Loved Before》劇照）

怎樣才算是「Situationship」？

二人有點意思、狀態（situation），但一直遲遲未發展成relationship（男女關係）。身邊有沒有那麼一個朋友，你花很多時間在他／她身上。你倆就似正式走在一起，卻從沒有定義彼此的關係。或許你們一星期會相約數遍，也會跟對方發生性關係，即使看似十分隨便，可你心內知道，其實大家也都不隨便。

在「Urban Dictionary」中，「Situationship」是近來大受歡迎的詞語，看來不少網友也陷入相似的關係中，「Urban Dictionary」是這樣定義的：

一段難以名狀的關係，似朋友，卻又比朋友多一點，但又不似戀人。

＊更多「Situationship」的特徵：

從前說的「友達以上，戀人未滿」，大多情況下，不過是成為戀人的前奏，要是最後情感錯落，未能走在一起，曖昧關係也會隨之而結束。但「Situationship」卻不只是曇花一現 ，是拉長了的曖昧。

（《One Day》劇照）

陷入「Situationship」就該跳船嗎？專家「教路」：對應的方法是⋯⋯

所謂「Situationship」，本來是延長了的浪漫，是一個彼此樂此不疲、卻又沒有負擔的遊戲，直到二人慢慢走了拍，一快一慢，期望不一，那才是煩惱開端。丹佛婚姻與家庭研究中心大學的臨床畢竟生Kayla Knopp，她為兩性關係作出不少研究，在接受《Refinery29》訪問時說到，最簡單直接的解決方法就是開心見誠地討論，分享自己的應感受。她說：「普遍來說，人喜歡曖昧，因為那樣比較安全。」但要是你真想耍改變，就應把你想耍的告訴對方。即使對方未必會跟你在一起，但起碼你知道自己在做甚麼，正在一段怎樣的關係。

無所不談，就只是對將來絕口不提，這大概是筆者見識過最能活在當下的「關係」了。不過，即使最後走了拍，不得已要「跳船」，你想要的將來，對方不能承諾，也不見得一定是別人辜負了你，因為當你在陪伴對方的時候，對方也是付出相等的時間，伴在你身則。陷入「Situationship」，就該跳船嗎？將來可不是說了就是，但你必須對自己內心誠實，才不後悔。

參考資料：Refinery29