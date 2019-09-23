【12星座】從眼神就懂得彼此內心　最佳靈魂伴侶的5對星座組合

電影《玻璃樽》中有一句經典台詞：「人生下來的時候都是只有一半，為了找到另一半而在人世間行走，有的人很幸運，很快找到了，而有的人卻要找一輩子。」

每個女人都希望找到適合自己的靈魂伴侶，但是靈魂伴侶不單止是互相相愛那麼簡單，還講求心靈上的契合。當你遇到一個人，和你心有靈犀，總是知道你在想什麼，不用言語一個眼神就懂你，這樣的人就是你要找的靈魂伴侶。

當你謂到一個不用言語也懂你的人，那就是你的靈魂伴侶了。(《奇怪的搭檔》劇照)

這個靈魂伴侶也不一定是你的愛人，也可以是朋友、兄弟姊妹、父母等等。不過講就容易，有多少人可以找到真正的靈魂伴侶呢？如果你暫時還沒找到自己的靈魂伴侶，不妨參考一下這個最佳靈魂伴侶星座組合，看看身邊有沒有這個星座的人出現吧！

靈魂伴侶不一定是你的愛人，也可以是朋友、兄弟姊妹、父母。(《請輸入檢索詞WWW》劇照)

5. 射手 X 雙魚

射手座同雙魚座如果一起的話就會「糖黐豆」，感性又浪漫就是射手座跟雙魚座最大的共通點，兩人的性格就像是複製一樣，總是心有靈犀一點通，莫名地就很有默契，相戀時眼中只有彼此。但是情侶之間也需要個人空間，愛得太深，太依賴對方也會成為一種負擔。不過幸好的是兩人都是體貼又為人著想的性格，因此都不捨得拋開對方，天生就注定要留在對方身邊。

射手座同雙魚座一起以後會超級甜蜜。(《她的私生活》劇照)

4. 天蠍 X 水瓶

水瓶跟天蠍都是聰明人，因此兩人很明白對方的思路，了解對方的執著的位置，只要一碰上就會有說不完的話題。所以這一對除了是情侶之外，也可以是知心好友，在時間慢慢累積下會產生無可取代的感情，兩人初次見面就很容易會被對方的氣場吸引。

水瓶同天蠍初次見面就會被對方吸引。(《觸及真心》劇照)

最佳靈魂伴侶星座組合Top3：