明星的一舉一動本來已經受到大眾關注，作為明星仔女的星二代更是媒體的焦點。碧咸家族在國際上的知名度很高，他的4個仔女更是媒體報導的常客，特別是大兒子布魯克林(Brooklyn Beckham)，他的情史一直都讓媒體和大眾津津樂道。

碧咸的20歲大仔Brooklyn情史豐富，被網友指是「花花公子」。(brooklynbeckham@IG)

「萬人迷」碧咸（David Beckham）的大兒子布魯克林(Brooklyn Beckham)遺傳了父母的優良基因，星二代加上顏值高的條件，自然也是圈中的搶手貨。今年只有20歲的他，情史已經非常豐富，換女友的速度就像換衣服一樣，而且歷任前女友和緋聞對象都是「超模」的級數，清一色都是身材火辣的美女，因此很多網民都稱他是「花花公子」。

brooklyn的歷任女友和緋聞對像很多都是「樣靚身材正」。(brooklynbeckham@IG)

他在2018年底時公開了和超模Hana cross的戀情，兩人交往了9個月，甚至已經見過家長，而且經常在Instgram上高調放閃，愛得甜蜜。根據外媒《us weekly》報導，在兩人傳出分手消息後不夠半個月的時間，就有人目擊Brooklyn和大他10歲的歌手前女友Lexy Panterra在夜店行為親密，兩人疑似「舊情復熾」。消息傳出後不少網友都驚訝Brooklyn這麼快就走出情傷，紛紛指罵他是「渣男」、又言「千祈唔好同裙腳仔拍拖」。

Brooklyn在2018年底時公開了和超模Hana cross的戀情，但9個月後就結束戀情。(brooklynbeckham@IG)

Brooklyn的情史當然不止這麼簡單，就讓筆者為大家整理一下Brooklyn的歷任女友和緋聞對象。

要說Brooklyn最多人關注的戀情，一定是和Chloe moretz的一段情史。兩人在2014年公開戀情，經常毫不避忌地在社交網站高調傳情，而且也經常被媒體拍到他們在街邊旁若無人地擁吻。

Brooklyn最多人關注的戀情一定是和Chloe moretz。(chloegmoretz@IG)

不過這對年輕的小情侶交往4年以來離離合合多次，最後分手的導火線就是在2018年4月的時候被媒體拍到Brooklyn和加拿大成人雜誌《Play Boy》的模特兒Lexi Wood在紋身店舉止親密，情到濃時還親吻起來。這件事後Brooklyn同Chloe就正式宣佈分手了。不少網友都表示是Brooklyn背叛了Chloe，讓這段戀情無疾而終。

媒體拍到Brooklyn和成人雜誌《Play Boy》的模特兒Lexi Wood在紋身店舉止親密。(lexiwood@IG)

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資料來源：《Us weekly》、《Page Six》