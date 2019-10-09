【星座】處女座男吃醋愛裝沒事　女生「以牙還牙」反令他心融化？

愛情是一片熾熱狂迷的癡心，一團無法撲滅的烈火，一種永不滿足的欲望，一分如糖似蜜的喜悅，對方一陣如癡如醉的瘋狂「吃醋」，讓你感到愛情當中的甜與苦。 那麼你感受得到你的另一半，正在對你「吃醋」嗎？你知道他這個行為是正在對你「吃醋」嗎？而你又懂得以相應的行動安撫他嗎？

愛情可以讓你感受到甜，也讓你感受到「酸酸」的味道《她的私生活》劇照

或許「吃醋」並不是女生的專利，男生亦像女生一樣，在一段感情中投放自己的心與力，當另一半在自己面前提起別人的好時，也許會表現出妒嫉得要命的樣子。但每個人的個性都不同，有時候我們也意識不到原來自己的另一半是在「吃醋」。外國網站《Yourtango》就分享了12星座「吃醋」時的反應，女生們以後別再後知後覺，當男朋友正在吃醋的時間，你可以及時「撲火」，慢慢地安撫他。

白羊座-坐立不安 態度傲慢

當白羊座的男生吃醋時，態度會比平時傲慢。（《花游記》劇照）

白羊座的男生比較屬於外向型，當他們吃醋的時候，會比平時變得截然不同，因為妒忌感上升的關係讓他變得難以控制，而你可以感受到他的態度慢慢變得傲慢，覺得他快要忍受不住內心的怒火，而且更因為吃醋而變得坐立不安，有時候甚至整天都擺出一副「要把你吃掉」的模樣。這個時間的你，最好就是讓著他了，讓他把心中的不快盡快地吐出來。

金牛座-超級控制狂

金牛座男對你吃醋時，會變得極其霸道。（《金秘書為何那樣》劇照）

平時沒事沒幹的時候，金牛座男總是貼心度爆分，一旦他們對你吃醋，就會變得極其霸道，使到本來可以妥善處理的事情變得復雜化，而且反應會更加強烈，更想佔有你的每分每秒，不斷的查問你的行程或甚是出現更極端的肢體衝擊行為，所以女生們最好就是讓他們抱抱親親就好了，千萬不要反抗。

雙子座-言語間尖酸刻薄

當雙子男吃醋時，他們會語帶諷刺表達醋意。（《内在美》劇照）

在感情裡，雙子男總是帶著一點風度，就算有分歧時，都不太會跟你爭論那麼多。可是，當雙子男吃醋時，他們會通過與平時不同的語言表達方式，去散發陣陣的醋意，最常見就是諷刺、挖苦和調侃。有時，他們說話更是尖酸刻薄，不留情面來表示他們吃醋和不滿，所以女生們最好給他一個深深的擁抱，讓他感受到你的愛和在乎。

【按下圖】看餘下的８個星座男吃醋時的表現，下次男友醋意滿瀉時就知道如何應對了﹗