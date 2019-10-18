【賈靜雯】情傷後覺悟幸福哲學　女生想有美好愛情必先學懂5件事

剛剛在台灣金鐘獎獲得最住女主角的賈靜雯和明星老公修杰楷一家五口幸福非常。賈靜雯早前一段跌跌撞撞的豪門婚姻失敗，令她在愛情當中學會了愛與被愛。以眼淚換來全新的她，早前推出一書《賈如幸福慢點來》，大談愛情幸福哲學，讓女性學習「最好的愛情，該是什麼面貌？」

《賈如幸福慢點來》一書指出沒有一種幸福是天經地義就擁有的，賈靜雯就想讓大家知道，正因為她經過跌跌撞撞的愛，讓她學會了如何「愛」與「被愛」。 (ig@lei927533)

當然沒有一份愛是十全十美，沒有缺點，但可以從愛情當中的跌跌撞撞成就更好的自己，或許都不是一件令人傷感的事，就如賈靜雯在《賈如幸福慢點來》，提到：「只要懂得轉身，傷與愛都是遇見美好的道路。」每一次戀愛都是讓自己更新成長的機會，即便走過冤枉路，但誠實地認清自己並修正自己，傷痛會慢慢過去。

根據美國紐約心理學家和情感諮商師Harriet Lerner，經過十年間接觸不同情侶或夫婦的討論後，她就得出以下的五樣最好的愛情，應該會有的五種面貌，或許沒有愛情是永恆，但女生們也應好好學習如何讓自己在愛中展示最美好的自己。

1. 尊重彼此的差異

賈靜雯說幸運就是很簡單平凡，或許互相尊重彼此的差異就是其中一點。 (ig@alyssachia)

社會經濟文化地位、成長和家庭背景、性別都會影響人們選擇不同的角度或觀點去看這個世界。就例如賈靜雯在她一書《賈如幸福慢點來》中娓娓道來一句說話：「夫婦關係是一凹一凸的，彼此應該都知道是為對方著想，修杰楷很喜歡對賈靜雯碎碎念，但賈靜雯就並沒有認為老公很煩厭，她就是知道要尊重老公的性格和意見。

當情侶相處之間出現意見「差異」並不是意味著另一個人是對，而另一個人是錯的。Harriet Lerner指出在一段成熟的感情關係中，雙方都有權選擇自己想要的生活模式，而且最重要是對於任何事都有自己闡釋看法的機會，不是「只有你說，別人不能說」的道理。例如當面臨吵架時，有一方是傾向保持距離或靜思來獲得舒適感，但另一個人卻期待通過更多對話討論來達成彼此的共識，這時情侶之間要學習尊重彼此的差異。

2. 感覺彼此都有價值

賈靜雯和修杰楷經營家庭關係之道是，欣賞對方在自己生命中所擁有的價值。(ig@alyssachia)

金鐘影后賈靜雯就在自己的書上談到，修杰楷是一個很細心和很為人著想的人，這些性格特質都是發自內心地去關心對方的需要，並不是因為想討好自己才對你好，好像修杰楷會為她收拾行李，知道賈靜雯是一個經常忘東忘西的人，他就會適時的為你加件衣服。賈靜雯很欣賞並且感受到老公在自己生活中的價值，從而給予欣賞。

Harriet Lerner指出在一段愛情關係上，衡量對方的價值，並不在於對方如何盡力取悅自己，對方的社會地位或成就，而是情侶相處之間，其中一方會慢慢發現對方的良知、性格與品德特質是何其的吸引，以上的元素才是對方應該去重視或關注的重心。簡單來說，不是看外在條件，或他能否投其所好，而是看內在性格。

3. 願意傾聽彼此的意見

情侶之間的良好的溝通，一向都是有助傾聽彼此的意見 (ig@alyssachia)

「聽彼此的需要」包含種種的學問，並不是一聽就會明白。在一段戀愛關係上，除了專注大家的需要外，在你和伴侶溝通的過程上都要保持耐性，即使你覺得不耐煩的時候，在聆聽的過程都盡量不要做主觀判斷。

就如賈靜雯和修杰楷一家的相處，彼此很著重溝通，因為畢竟兩個不同性格的人走在一起，一定要有很多自己想法，但是婚姻或拍拖亦好，是兩人攜手並進的，所以溝通過程並沒有輸贏，凡事都要傾聽彼此的意見，敞開心懷聆聽伴侶的所有心事，那才是一件最重要的事，即便當中夾雜著令人不快的感覺、傷心或是憤怒亦好，都應該堅持陪在另一半身邊為他分擔 。

最好的愛情，還有以下二種的面貌！

資料來源：《7 Tips for a Remarkable Marriage》；《The Surprising Key to a Happy Marriage》；《賈如幸福慢點來》