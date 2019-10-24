陳冠希「壞男孩」變「曬女狂魔」　型爸都被愛女收服：不捨她戀愛

娛樂圈有不少已組織家庭的男星，在誕下兒女後更見幸福。於舞台上發光發熱的男星在女兒面前卻流露出一臉溺愛的模樣，連昔日的大男孩陳冠希也成為了顧家男生，難怪大家都說有女兒的爸爸是最幸福的。

陳冠希：「壞孩子」為家庭定性 時間要留給女兒

陳冠希日前與女兒Alaia於沙灘上嬉戲，盡顯慈父的模樣。（IG＠edcee3000）

Edison於不雅照片的風波後到美國發展，專注打理自己的時尚品牌CLOT，與內地超模秦舒培交往並育有一女Alaia，而女兒的出現更是把Edison的人生觀徹底改變。他一改暴燥的性格，經常於IG上分享家庭照，並凡事以Alaia為先。他於一次訪問中表示，小時候父親工作太忙，只可以給予他金錢而沒有相處的時間。所以在Alaia出生後，他擔當起帶孩子的工作，並盡量把所有時間都留給女兒，希望能成為一位完美的父親。

Edison因為經常於社交平台分享女兒照片而被外界稱為「曬女狂魔」，一天到晚都「放閃」與女兒的溫馨照，以往表現情緒化的他竟幽默地回應：「我沒有一直啊！一直是指每幾個小時，我只有每幾天，發一個而已啊！」現在的Edison凡事以Alaia為首，他於節目《周末旅行包》中分享旅行包內的物件，除了時尚單品外，他特意為Alaia放置一小瓶傷口消炎噴霧，以防她摔倒時可以立刻消毒，還指這也是學習他母親的習慣，小時候，媽媽口袋都放消炎噴霧，以防他三姊弟跌倒所需。而Edison為Alaia隨身攜帶的礦泉水更是來自美國的山谷，每支價值$200，是Alaia出生至今惟一飲用的礦泉水品牌。Edison用心為女兒準備最好的，昔日的大男孩至今已蛻變成一個有擔當的好爸爸。

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陳柏宇：童年曾入住兒童院舍 只望女兒能快樂成長

Jason與太太符曉薇（Leanne）於2018年誕下女兒Abigail，一家三口經常於IG分享甜蜜家庭照。（IG＠ckw720）

Jason與太太符曉薇（Leanne）於2018年誕下女兒Abigail，一家三口經常於IG分享甜蜜家庭照。他自小便很喜歡小朋友，現在除了工作，Jason把所有的關注都放在Abigail身上，他只希望能盡自己所能讓女兒能快樂成長。Jason於三歲時因父母離異而被安排入住兒童院舍，度過了沒有父母陪伴的童年。不一樣的成長背景無阻Jason相信愛情，看似悲慘的經歷更讓他決心組織一個屬於自己的家庭，讓女兒能於父母的庇護下成長。

周杰倫：要把最好的都給女兒 希望她能一直聽爸爸的歌

周杰倫曾在節目中公開表示，要把最好的都給女兒Hathaway。（IG＠hannah_quinlivan）

周杰倫和昆凌結婚後，育有一兒一女，即使工作再忙也會抽時間陪伴家人，與他們到處旅遊。周杰倫曾在節目中公開表示，要把最好的都給女兒Hathaway，還說不會讓兒子學音樂。當他被問到女兒長大後交男朋友的問題時，周杰倫開玩笑地說會把她的腿打斷來阻止女兒離開，捨不得女兒長大。他更把Hathaway在4個月大時隨手按的音符旋律為靈感，創作了充滿父愛的歌曲《前世情人》，看來Hathaway已成功把周杰倫從型格唱作人變成顧家暖男。