首句「我愛你」影響關係快樂度？秒回信息才安心可能患上戀愛焦慮

不管多自信的女生也曾因為陷入愛戀而變得脆弱不安，有時候一個窩心的眼神、輕輕的一句「我愛你」而能消除這些不安的陰霾。只是男生不易把愛說出口，若你老是為他的遲鈍而生悶氣，可能是因為擁有「戀愛焦慮」的情緒。

「戀愛焦慮」於關係初期是常見的現象。（《春夜》劇照）

心理學家Shula Melamed認為一句不遲不早的「我愛你」其實反映著一段關係的快樂度。兩性心理諮詢網站Zencare曾邀請超過1000名受訪者接受調查，透過了解他們的約會習慣，得到交往時愈早與另一半講出「我愛你」的情侶於感情的快樂度高出14%的調查結果。

於眾多的受訪者中，超過55%於交往後的三個月內向對方說出「我愛你」，當中有四分之一是在交往後三十天告白；在交往後五個月才說出第一句「我愛你」的則佔20%。

研究人員發現越早說愛的情侶相對地感到幸福，關係中的快樂指數高達67%。（《春夜》劇照）

針對情侶間說出「我愛你」的時間差異，研究人員發現越早說愛的情侶相對地感到幸福，關係中的快樂指數高達67%。雖然研究證明何時說出第一句「我愛你」與關係的快樂度有關，但真正維繫一段關係的是雙方如何以行動表現愛。

「戀愛焦慮」說穿了就是不安感作祟。根據美國哥倫比亞大學心理學教授Dr. Sanam Hafeez指出，若你的情緒會因為伴侶未能即時回覆短訊而牽動、需要對方再三保證承諾、無法忍受孤獨等，這些都是「戀愛焦慮」的表現。

她認為這種焦慮現象常見於關係初期，要消除這種不安感覺，除了對方的付出外，自己也要適當地調整心態。兩性關係專家Jane Reardon建議，要減輕負面情緒最重要的是找出焦慮的源頭，到底是因為無法感受對方的愛意，還是單純的無理取鬧？

要減輕「戀愛焦慮」的情緒，便要先找出焦慮的源頭。（《春夜》劇照）

按圖看如何減輕「戀愛焦慮」的情緒：

參考資料：Mind Body Green