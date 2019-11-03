思想出軌 vs 肉體出軌哪更嚴重？5大特徵代表你要考慮臨崖勒馬

出軌，單說是自私行為，實在是單調了點。更確切地說，是狠不下心腸，在自己本來伴侶身上求之不得的，沒有解決，卻又捨不得，便庸懶地向外尋求，求個兩全其美，卻從不肯屈就自己。 明明思想與肉體不能分割，卻依然有人偏執地迷信，出軌分兩種－思想與肉體，此與彼還有高低之分。

（《He's Just Not That Into You》劇照）

何謂思想出軌？與前度聯絡算不算？

思想這回事，難以量化，每人準則不一，「肉體出軌」簡單得多，發生性行為，便是出軌了，那思想又如何？

《今日心理學》定義為「一段極為親密的關係，親密似伴侶，甚至取代了本來伴侶的位置，甚至影響到本來與伴侶的關係」，因此，所言的思想出軌其實更易讓伴侶發現，因為一心不能二用，會令本來伴侶感到明顯的疏遠、分離與寂寞。

【點圖即看】思想出軌有以下特徵：

思想出軌 vs 肉體出軌 哪個更嚴重？

前者與後者，出軌都同樣可惡，但到底哪一個比較嚴重？兩者只有其一就能回轉嗎？

婚姻治療師Jean Fitzpatrick就在接受《Refinary29》的訪問時指出，思想出軌其實即發展出另一段非常親密的關係，即使沒有身體接觸，但其實可比肉體出軌更絕望。

因為，根據《今日心理學》的分析，肉體出軌或是一時衝動，心理出軌卻是把往日放在伴侶身上的時間與愛護，轉放到另一位身上。例如，與另一人親密，便是與自身伴侶疏遠，長久來說，更難與本來的伴侶修補關係。Jean的建議是，要不跟「新人」劃清關係，要不跟自己的伴侶坦白。

參考資料：Refinary 29, Psychology Today