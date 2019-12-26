最有義氣十二星座排行榜　射手女總是兩肋插刀　天秤愛盲撐﹗

「時光可變世界可變，人情亦許多都變遷，友共情不變」。不少流行曲都細說友情是情比金堅，即便你的世界變得是如此的艱鉅難行，失戀時痛哭流涕、失業失學，朋友總是待在你的身邊不離不棄的，讓你被世界遺棄時為你打開一扇窗，讓你可喘息片刻再重新上路。

「最有義氣十二星座排行榜」不知道自己最親密的閨密有沒有頭三甲呢？（《閨蜜2》劇照）

經常在職場上聽說：「識人好過識字。」當你見交識廣時，朋友圈子就會出現不同個性的朋友，但就算在求學階段或是踏出社會工作亦好，結交朋友的原則總是離不開「義氣」兩字，當朋友沒有了義氣，總是在你遇上困難時避而不見，落阱下石的話，這種朋友不認識也罷。

最講義氣的人，通常都是這些星座，快來看看有沒有你！《那些年》劇照 可是人心難測，表面好人的，內心卻是陰險的，你是不會知道的，不妨偷偷地了解對方是屬於哪個星座，因為射手座的人總是對朋友兩肋插刀，肝腦塗地，可是雙子座卻是一個最不講「義氣」的星座，女生可參考以下「最有義氣十二星座排行榜」了解一下自己所認識的朋友吧！

【按下圖】了解「最有義氣十二星座排行榜」的第三位至第十二位！！！！

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第二名：射手座

射手座的人會願意為友情兩肋插刀，肝腦塗地。《七月與安生》劇照

射手座的人會願意為友情兩肋插刀，肝腦塗地。雖然平時的他是自由奔放，直接、坦率的說話方式會不經地為你帶來心靈上的傷害，但卻是一個風雨中見真情的星座，當射手選擇與你結為好友的時候，從心里就已經全然接受你了。當你遇上失戀分手的話，但會義無反顧支援你和跟渣男理論，更會為你大罵對方一埸，然後給予你無限鼓勵和幫助，直到你走到這個傷心圈。

第一名：天蠍座

蠍座女總是為你上刀山下火海，或是當你被人欺負時，總是二話不說地為你去討公道《出貓特攻隊》劇照

很多說天蠍座是一個比獅子座更為自我的人，但其實天蠍座只是愛恨分明，加上性格是內斂含蓄，但當你天蠍座願意和你交朋友的時候，表示對方心中所築起高牆為你而放下，讓你走進他的心中，所以當你發生任何的問題時，天蠍座女總是為你上刀山下火海，或是當你被人欺負時，總是二話不說地為你去討公道，願意掏心掏肺地為你解決問題，讓你不再被人欺負，甚至會幫你做一些事來令到欺負你的人難受，如公開對方的醜事等等。