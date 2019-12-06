【蔡思貝胡鴻鈞】非典型美女緋聞不絕　研究：這些特質比外表重要

蔡思貝與胡鴻鈞疑傳出戀情，被拍到二人密密約會。蔡思貝自出道以來，機會不斷，接拍不同電視劇，她也緋聞不斷，頻頻男拍檔傳出緋聞。娛樂圈戀情，觀眾不過當另類娛樂，也有些不禁認真起來，問：「為個她那麼受歡迎？」以下便替你八卦一下。

下圖看蔡思貝與胡鴻鈞疑似「撻着」時間線：

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外表並非最重要 爽朗女生最受歡迎？

娛樂圈戀情，不過另類娛樂，不可是是非非，有觀眾卻認真起來，大感不解，問：「為何有種女生總是特別受歡迎？」

根據《社會心理學期刊》2010年第6期的報導，英國西敏大學的教授就指出男生覺得女生吸引，個性比外表更重要。他們訪問約2千名學生，分為十組，給他們不同女性資料，包括個性與身形。結果發現，相比之下，沒有一個特定的外表特別受歡迎，反倒是有一些個性，是很多男生都覺得十分吸引的，而個性也會影響男生對女生外表的看法。

那到底甚麼個性吸引？除了一般的優點，如和藹、對人有禮、聰明、獨立、容易相處外，有研究指出女生主動踏出第一步，示意喜歡，也會更易吸引對方，簡單如細心聆聽與問問題，或是簡單的肢體動作，如把身體微傾向他、眼神接觸等等，都會刺激大腦的邊緣系統，產生「愛」的感覺。

蔡思貝與胡鴻鈞傳出緋聞，難道是因為經歷相似？（sisleychoi@instagram）

同是天涯淪落人更易吸引對方？

另外，也有觀眾疑惑，會否因為蔡思貝與胡鴻鈞經歷相似，在圈中事業載浮載沉，因此更易互相吸引？

根據SAGE出版公司的心理期刊報導，心理學家Donn Byrne為此作出研究，同時製作問卷，發現愈相似的人，愈會覺得對方吸引。他解釋因為大部份人需要維持自己的一奪邏輯與看法，我們傾向喜歡一些與自己相似的看法，來加強自己的理念。因此，與我們信念相似的人，便能滿足我們這個要求，而碰到與我們不同的人，則會產生負面的感覺，如焦慮、不安甚至憤怒，從而產生嫌惡。因此，若說因為「同是天涯淪落人」而更易吸引，其實也不失為過。

參考資料：SAGE Journal, Taylor & Francis Online, NCBI