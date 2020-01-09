跨年代表着把美滿與否的過去送走，重新做人，在這重要的時刻，許多人都會選擇與自己最親近的人一同慶祝跨年，而台灣女明星大S徐熙媛自從與汪小菲結婚，幾乎每年都會一同在台灣101倒數迎接新一年，並拍下跨年照，今年是二人成婚第10年，然而汪小菲竟沒有與大S按「傳統」拍跨年照，到底怎麼了？

自2013年起，大S便與汪小菲一同看101煙花跨年慶祝。（大S微博）

大S地位不保 跨年照由「地表最強小三」取代

大S徐熙媛與汪小菲在2010年，並先後誕下一女一子，汪希玥和汪希箖，一直都是幸福美滿的代表。

大S和汪小菲在2013開始，每個跨年日子基本都會到在大S台北信義區住家附近，看101煙花慶祝倒數，並拍下照片，慢慢成為了二人的「傳統」，但在今年汪小菲上傳的並非與大S的合照，並說到：「你看煙火我看你，你眼裡的美就是我心裡的美」，相中人便是每位人妻的最強第三者兼「前世情人」女兒汪希玥（小玥兒），相中汪小菲抱著小玥兒，親親正在觀看絢爛煙花的愛女臉頰，場面溫馨，可惜的是，看不到大S與兒子，網民紛紛留言：「地表最強小三」、「看看你兒子！也是親生的」、「怎麼不抱老婆了！」

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大S被稱「戀愛達人」 與汪小菲相識20便訂婚

當初大S與汪小菲結婚都不給人看好，不知不覺二人已經走到第10個年頭。

當年大S與仔仔周渝民視為金童玉女，可惜拍拖2年多便分手，大S在分手後2年遇上小5年的汪小菲，約會4次過後，並在相識20天下，火速決定訂婚，讓人嚇破眼鏡。

結婚10年，大S與汪小菲都不時在社交媒體上放閃。（汪小菲微博）

二人閃婚以來傳出不同的負面新聞，有大S為錢而結婚，又為仔女學業、酒店生意下滑而鬧離婚等，大S絕不啞忍並回應道：「不會為了錢跟任何人吵架，如果有動怒就是小菲應酬回家講話大聲，怕他吵醒孩子」，並強調：「婚姻很穩定，沒有危機」；面對流言蜚語，汪小菲也是會為妻挺身而出，大S曾在大陸節目《幸福三重奏》中，指男人要剝蝦殼的「剝蝦論」，隨即被攻擊，汪小菲也立即霸氣回應，二人不斷為家庭、婚姻在努力。

大S雖然只拍了4段感情，但她對愛情卻是非常了得，好友蔡康永曾就大S與汪小菲結婚受訪指：「我對她很有把握，她是一個很有毅力的、很堅強的人，在愛情方面是專家級，相信她有足夠的能力克服各種她沒經歷過的事情。」去年中大S也受大陸節目《戀夢空間2》邀請，擔任觀察員，分析男女關係，一針見血的評論更被網民稱為「戀愛達人」，女生一同學習大S的愛情見地吧。

【有些事經歷過才懂】大S的愛情金句 == >