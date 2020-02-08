由《不得鳥小姐》（Lady Bird）導演執導的電影《小婦人》（Little Women），於即將舉行的第92屆奧斯卡金像獎總共獲得6項提名，雖然未能躋身大熱，但仍是得到關注，或許是基於故事貼地得很，正中每個女生的心靈。

電影《小婦人》（Little Women）由《不得鳥小姐》（Lady Bird）導演執導，描述四姊妹的成長故事。（《小婦人》劇照）

《小婦人》（Little Women）為美國作家Louisa May Alcott於1868年所寫的作品，後來成為家傳戶曉的經典小說，亦多次被改編翻拍成電影；最新版的《小婦人》已是第七度登上大銀幕，故事同樣根據作者的童年經歷改編，描述1861至1865年南北戰爭期間四姊妹的成長故事。2019年版本的《小婦人》沒有直接將故事鋪陳，相反透過時空插敘的方式將故事以不一樣的感覺呈現。

當時女性活於社會地位低微的時代，彷似女性不能獨立，需要依賴婚姻，成為男性的附屬品而活。四姊妹的母親（Laura Dern飾）從小教導她們需先擁有個人思想，不需盲目的附從他人；不過，在整體社會影響，加上姑媽Aunt Josephine（Meryl Streep飾）對她們傳輸「嫁個有錢人」的訊息，令四姊妹的性格有着明顯的對比。

1861至1865年南北戰爭年代，女性於社會的地位低微。（《小婦人》劇照）

四姊妹有着不同個性，卻選擇勇敢做自己

大家姐Meg（Emma Watson飾）自細渴望婚姻，希望透過上流社會舞會認識富二代；三女兒Beth（Eliza Scanlen飾）性格內向、喜歡音樂；四女兒Amy（Florence Pugh飾）帶虛榮心，致力成為上流社會的一份子，以延續她的藝術夢想。四姊妹當中就只有二女兒Jo（Saoirse Ronan飾）勢要擺脫世俗規範，從不渴望婚姻，亦希望成為一名作家，成為自主的女性。

可電影最後刻寫出四姊妹脫離擺佈，勇敢做自己的結尾：大家姐Meg遇到一位心儀的窮教師，並決定放棄一直以來的追求，選擇真愛、四女兒Amy亦拒絕了富家公子的求婚，選擇了從小萌生愛意的Laurie（Timothée Chalamet飾）。

二女兒Jo拒絕了Laurie的求婚，但後來卻因寂寞而有所動心。（《小婦人》劇照）

不婚主義卻因寂寞而動心：如他再求婚，我會答應他​

《小婦人》將重心放在二女兒Jo的枝節當中，記載她於心靈上的各種掙扎。因為要反抗社會而產生終生不嫁的念頭，即使與Laurie青梅竹馬，對方喜歡她逐向她求婚，她也拒絕且視獨身為她的歸途。然而，由於二人興趣與社交圈子大為不同，Jo用上「如果我們真的結婚，會是場災難。」、「我們會成為怨偶。」等理由拒絕Laurie，並指自己並不會與任何人結婚。

後來，Jo因三妹妹患上猩紅熱而離世感到孤單無助，再堅強的她也頓時渴望有個人可以依靠，於是想起了久未聯繫的Laurie。Jo對母親提出疑問：「如果他再向我求婚，我會答應他；你覺得他會不會再跟我求婚？」而最深刻的不是Jo作出這樣的提問，而是母親的回應似是道出了連Jo也不能剖析的心思：

你愛他嗎？ 母親

我比較想被愛，我想要被愛。 Jo

那和「愛人」不一樣。 母親

電影《小婦人》（Little Women）記載二女兒Jo於心靈上的各種掙扎。（《小婦人》劇照）

愛與被愛應如何選擇，還是需兩者兼備？

這樣的對話適用於當時的年代，但對於我們，也不陌生。就像是25+的女生看到身旁好友、中學同學已踏入婚姻，自己卻單身渴望找個人愛，倘若身邊出現了如Laurie的男生，或許會隨之答應，沒想過那個人是將就還是真愛，只求跟隨既定的時間表進入人生新階段，趕上生兒育女的進度，視對方、甚至視婚姻為一種保障，在愛人與被愛之間選擇了被愛，可卻只是為了填補當刻的寂寞，忘記了戀愛與婚姻的含意。

電影《小婦人》（Little Women）教人反思，愛應否將就？（《小婦人》劇照）

愛，不應將就：你會遇見一個人

電影教人反思，在面對自己不愛的人，應該將就、接受對方賦予的幸福，還是繼續等待一個值得與衷心希望與他步入婚姻的那個人？Jo以為對方會一直守護她，最後得悉Laurie愛上四妹Amy並與她結婚，雖然有過一刻的錯愕，但仍是選擇祝福相愛的二人，也似是放下心頭大石，繼續她的作家夢。

故事的最後，快速描述了Jo終遇上了喜歡的人，並與他組織家庭、開設學校，讓人回想起她以不婚主義拒絕Laurie求婚之時，Laurie回應的一句：「你會！你會遇見一個人，並死心塌地愛着他，因為你生來就是如此。但那時我卻只能在一旁看着。」或許，我們終究到底都會遇到那個人；在那來臨之前，成為獨立堅強的女性才是首要的條件。

電影《小婦人》的金句，絕對值得女生反思：