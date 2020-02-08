一個秘密，你能保守多久？一段地下戀情，又如何？ 1930年，《洛杉磯時報》報導一宗奇怪的案件，一個名叫Dolly的女人，涉嫌謀殺親夫，當中還涉及她的情人－被稱為「閣樓鬼魂」的男人。他照Dolly的要求，藏在房間內過着有如蝙蝠一樣的生活。 三人的故事，寫成小說也嫌太光怪陸離。

Dolly的十年偷情故事被改編成電影《The Bliss of Mrs. Blossom》與電視劇集《The Lover in the Attic: A True Story》。（《The Lover in the Attic: A True Story》劇照）

少婦不甘寂寞 搭上年輕情夫藏閣樓​

30多歳的Dolly Oesterreich與富有丈夫Fred Oesterreich的生活看似美滿，丈夫是生產圍裙的商家，生活無憂，卻時時醉酒，並經常出遠門，夫妻生活並不快樂。

在1913年，Dolly抵不住沉悶的婚姻生活，便想起了工廠中年輕英俊的Otto Sanhuber，便叫Fred找Otto到她家中維修裁縫機。當17歲的他出現在Dolly門前，她打開大門，穿着絲質睡衣。他們火速墜入愛河，乾柴烈火，打得火熱。開初總在酒店會面，後來卻明目張膽地在家中偷情。可是，Otto時時到訪，Dolly便訛稱那是她的失散多年的弟弟，可是也不禁惹鄰居懷疑，很快便傳到丈夫Fred的耳中。

Otto並不富有，租住小小房間，志向成為一個作家。於是，Dolly想到一個瘋狂的計劃，就是要Otto辭掉工作，搬進閣樓中居住。他們不單可以時時見面，他也可在閣樓中專心寫小說。於是，這長達十年的「閣樓生活」由是展開。

這就是Otto當年居住的閣樓。（vintage everyday）

十年「閣樓生活」由三聲槍聲結束？

在閣樓中，Otto只有簡陋的床鋪與桌子。他沒有任何家人，Dolly與他的關係，按他的形容，似母子，也更似是Dolly的性奴隸。

Otto在閣樓中寫作，以筆名發布懸疑與愛情故事，Dolly協助他把故事在雜誌上出版。他幾乎不會外出，只有在丈夫Fred不在家的時候才會在家中稍微走動。但十年之久，又如何不被丈夫Fred發現呢？事實是，丈夫Fred時時聽到屋內傳來奇怪的聲音，但他一直只是以為屋內閙鬼。Otto住進閣樓5年後，便要求搬到另一所房子中。Dolly同意，只要新屋也同樣有閣樓。她比丈夫Fred更早到達新屋，Otto順利住進新房子的閣樓中，可是事情卻沒先前一樣順利了。

【點圖即看】偷情事件在1922年是如何被揭發==>

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直到1930年，Herman與Dolly也分手了，他報案，Otto與Dolly隨即被拘捕。可惜，訴訟時間已過，二人無罪䆁放。最後，Dolly跟另一位相識30年的男子結婚，而Otto也離開了洛杉磯，再也沒有回來。（《The Lover in the Attic: A True Story》劇照）

二人瞞天過海 揭發只因Dolly又移情別戀？

結局也非常荒謬，警察們都相信Dolly，她後來搬到新房子中，Otto卻也只是住在新房子的閣樓中。後來，Dolly戀上幫她買房子的律師Herman Shapiro。她把鑽石手錶送給Herman，他大感疑惑，Dolly卻稱只是後來在家中找到，覺得沒有必要告訴警察。再後來，多情的Dolly又戀上另一位男生Roy Klumb，更把殺人與閣樓的故事告訴他，要求他幫忙毀掉手槍。

在1923年，二人分手，Roy把整個故事告訴警察。Dolly被拘捕，警察卻始終不明白－她當初是如何把自己反鎖在衣櫥內？因為要接受審判，於是她請求Herman把食物帶給閣樓中的Otto，並繼續說謊，指那是她的弟弟。Otto看到Herman，一個十年以來Dolly以外唯一可跟他交談的人，竟把這真相和盤托出。Herman把Otto趕出房子，當時警方沒有足夠的證據，只好䆁放Dolly。

直到1930年，Herman與Dolly也分手了，他報案，Otto與Dolly隨即被拘捕。可惜，訴訟時間已過，二人無罪䆁放。最後，Dolly跟另一位相識30年的男子結婚，而Otto也離開了洛杉磯，再也沒有回來。

參考資料：Vintage Everyday, Los Angeles Times