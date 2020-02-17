伊能靜與庾澄慶（哈林）相識14年，結婚8年，最終還是在2009年離婚，現在兩人也各自組織了家庭，期盼能有一段能走到老的婚姻；然而，伊能靜與第二任老公秦昊竟然參加大陸綜藝節目互相說大家不是，他們之間發生了甚麼事呢？

伊能靜於2009年與庾澄慶離婚，在2015年與小10歲的秦昊再婚。（伊能靜微博）

情侶之間要夠做作？伊能靜：難道與其他男人嗎？

愛情要長久，唯有坦白才能幫得上忙，大陸綜藝節目《吐槽大會 4》，邀請了不同的明星情侶、夫婦上節目大講對方的不是，伊能靜與秦昊更不忌諱，大談「公主病」、「姊弟戀」。

今年將 50+1 的伊能靜患有「公主病」是廣大民眾對她的認識，她外表嬌滴滴、柔弱弱，總是想人保護的樣子，她與老公吵架會摔門出去，希望對方追她；又要求對方說情話，活得像公主般，同時她也是公主中的「狠角色」，不時在社交媒體上與網民互罵：「如果我們不是公主，為什麼我不能讓自己是公主？」

今次節目中，伊能靜與秦昊也回應網民指他們做作、扮恩愛的問題，伊能靜指深夜收到老公視訊也會先打扮好才接，但她說：「不跟你們作的話，她們就要跟別的男人作了。」提到公主病，其實在家裡秦昊才是公主，伊能靜與秦昊結婚後，都不拍戲了，專心做家務、照顧女兒，她更曾在節目《超級演說家》提到因為秦昊不幫忙家事、不體貼，令她患上產後抑鬱悶，後來事情說開了便解決了。

伊能靜認識秦昊的第二天便對對方說她是以結婚為前題才拍拖。 （伊能靜微博）

我希望每個女孩都經歷過婚姻，而且是經歷到能夠走到老的婚姻，我還是很相信婚姻，而且深深感覺到有婚姻的自己現在真的蠻幸福的。 伊能靜

一對悲情戀人是不會幸福，唯有重新出發

伊能靜自稱智慧不夠，經歷一次婚姻失敗，她仍是期待下一段感情，渴望他是一個很成熟、負責任的男人，怎料她遇到的竟是小她的10年、又是男演員、手機裡都是女孩的訊息，她忍不住在他面前哭了並告解。秦昊也對她說他是想結婚、組織家庭；幸福不可建立在之前的痛苦之上，如果沈醉在悲傷的過去，只會有兩個結局，一是換了對象同是悲情戀人再演一套愛情悲劇，二是不斷被另一半告誡你，不同的愛情觀會使二人漸行漸遠；兩者都不會幸福，只有忘記痛楚，願意擁抱初心去信任才可以。

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背景迥異為何能相守？

伊能靜從小來自去一個破碎的家庭，長大後婚姻又是失敗收場；秦昊則是來自幸福家庭，家人非常疼他，父慈子孝。雖然秦昊比伊能靜小10歲，但對於今愛情非常清晰冷靜，一開始已答應女方以結婚為目標談戀愛，秦昊是多麼相信愛情的存在，因而令伊能靜得到安全感，最後不到半年，二人便結婚了，現在更育有3歲的女兒。

她是世上最懂我的人，我們即使不是夫妻，我們也會是這個世界上最好的朋友，不管以後遇到甚麼事情，我都會支持你。 秦昊

伊能靜找到個彼此明白對方的情人。（伊能靜微博）

只有相信愛情，幸福才會隨之而來

不少女生因為經歷愛情的失敗，久久不能再相信愛情，嘗試接受新一段感情時，又怕因進展得太快，到最後還是不幸福，最後便開始質疑自己是否不是一個好情人，世上又是怎能定義「好情人」？你的「好」，不代表是他心目中的「好」，就像有人認為伊能靜有「公主病」，秦昊卻只覺得她是感性的人，不是公主。

找到一個接受自己的人不易，伊能靜也花了5年時間沉澱，才開始迎來新的人生。緊記首先不要把你的悲情放到下一段感情，全因對你、對他都不公平。