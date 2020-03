【愛的迫降】玄彬孫藝珍的暖男妻奴養成攻略！含放閃集數統計整理

韓劇《愛的迫降》大結局打破了《鬼怪》的收視紀錄,證明該劇有多受歡迎。雖然劇中諜戰情節兒戲、愛情套路老土,不過正如李正赫經常說:「일없어」(沒事),只是看炫彬和孫藝珍這對無敵CP(編按:配對)組合不停發放粉紅泡泡就夠了。(文:仰子)

【01撐場為開放式自媒體平台,點擊此處進入01撐場及發表作品吧!】

【編按:文章題目為編輯所擬,原題為「【愛的迫降】深度詳析:向世理同志學習暖男的識別、養成和守護方法(附「愛的統計」)文:仰子」,刊於01撐場】

大家都在討論李正赫(炫彬飾)有多細心體貼,卻很少人說說尹世理(孫藝珍飾)如何為愛情奮戰、俘虜李正赫、把暖男私有化為妻奴。我相信很多女生都渴望遇到個像李正赫那樣,無微不至、捨身相救的暖男呢,可是暖男不會從天而降,妳也不會像尹世理剛好掉到他的懷裡。不過,暖男其實是有識別、養成和守護的方法。只要妳願意,也可以學習尹世理,妳便可以有自己的李正赫。至於能否把暖男升級為妻奴,就要看各位功力了!

暖男其實是有識別、養成和守護的方法。(電視劇照)

識別暖男的方法:表裡如一的善良

和李正赫一樣,大多數暖男的特點都是待人和善,無論村裡的婦女、孩子或是部下,都會感受到他的溫暖。他不會因為地位高低,而擺架子欺負人。只要留意他在日常生活中,有沒有欺負下屬、弱勢、地位比他低的人,就算是對為他點餐的店員,有沒有頤指氣使;對遇上不幸的人,有沒有伸出援手。真正的暖男,不會因為地位身份而待人有異。即使到了別處,也像李正赫那樣在商場為別人開著門、為長者推車上斜坡、為小孩拿回氣球。表裡如一才是真正的善良正直。所以尹世理能看穿具承俊的野心,欣賞李正赫的善良。

和李正赫一樣,大多數暖男的特點都是待人和善,無論村裡的婦女、孩子或是部下,都會感受到他的溫暖。(電視劇照)

暖男不代表蠢男:勿濫用對方的善意

暖男對待每一個人都溫柔,不是花心,只是出於本性的善良大方,就像李正赫一開始不忍心舉報尹世理一樣。而且暖男不代表蠢男,他們待人和善是本性,而不是奴性,當他發現妳只是利用或揮霍他的善意時,他們自然會適當地把妳推開。不過善察人心又善良美麗的尹世理,沒有糟蹋李正赫的善良,每一次都會給與溫暖的回應,這才令兩人的感情慢慢升溫,最終開花結果。

善察人心又善良美麗的尹世理,沒有糟蹋李正赫的善良,每一次都會給與溫暖的回應。(電視劇照)

「愛的統計」:暖男做得多,女生卻做得對

為了仔細研究尹世理是如何一步步把李正赫由暖男養成了妻奴,筆者忍不住花了數天重看了《愛的迫降》兩次,像做專題研究一樣,為整套劇集做了一個「愛的統計」。(其實是自己想再看,太狂粉了吧!不知大家重看了幾少次?哈哈!)

1、李正赫在危急、或是尹世理無助的情況下,共救了她13次(第1-6、9、11、12集,另有2次是在瑞士發生的)。

2、尹世理則救了李正赫4次(第7、12、13集)。

3、兩人各自以自己身體為對方擋了一次子彈(第6、13集)。

4、李正赫對尹世理施展溫暖關懷、或是浪漫心動的行為和語言共90次。

5、尹世理對李正赫則有65次。

6、面紅心跳的接吻則有6次。

7、牽手、擁抱、情深凝望、旁若無人地放閃、狂造粉紅泡泡等無數,難以統計,兩個人在一起便是愛意湧動、浪漫滿瀉了!

+ 7 + 6 + 5

看起來,都好像是李正赫待尹世理好些吧!但其實每一次,世故成熟的尹世理對李正赫的回應都洽到好處。比起次數多寡,尹世理的回應更能直接撩動李正赫的心,因她用以回應的是情意。

慢熱期:耐心澆水,微笑點頭

在流落北韓初期,雖然尹世理是李正赫喜歡的類型,但可看出他收留尹世理,更多出於一種惻隱之心和對失職下屬的維護,所以他對尹世理雖然細心照顧,滿足她吃肉、洗澡和日用品的要求,但總是和她保持一定的君子距離。

在這階段,尹世理在每次李正赫的體貼照顧後,她未必有特別的表示,但都會向他報以溫柔的微笑,感謝他的幫忙,在準備乘船離開前還送給他一份特別的禮物:一棵蕃茄。希望李正赫在她離開後,能耐心照料,令它能好好成長,開花結果。

在這階段,尹世理在每次李正赫的體貼照顧後,她未必有特別的表示,但都會向他報以溫柔的微笑,感謝他的幫忙,在準備乘船離開前還送給他一份特別的禮物:一棵蕃茄。希望李正赫在她離開後,能耐心照料,令它能好好成長,開花結果。(電視劇照)

別少看尹世理只報以微笑這種細微的動作,人與人之間溝通,除了語句用詞外,更多的便是舉止語氣。少少的眉挑唇動,別人也能接收到很多訊息。尹世理雖然有點「傲嬌」,卻沒有頤指氣使,更沒覺得李正赫所做的是理所當然,而是真誠地表示謝意,即使簡單的微笑,只要是真心的,也會令李正赫知道尹世理在感激他所做的一切。而最後贈送的臨別禮物更是把尹世理的感激形象化,寄寓在那份禮物裡。尹世理要求李正赫用愛去栽培,耐心澆水,每天要對盆栽說十個好聽的單詞,於是李正赫每天都會因為這棵蕃茄而想起她、掛念她。

發展期:火力全開,攻陷正赫

海路逃走事敗被發現時,李正赫以接吻化解危機。尹世理事後卻因此而對李正赫發脾氣,可見此時她還未喜歡李正赫。緊接著李正赫又再次抱著她跳傘逃避追捕,又再救她一次(已是第4次了)。這時在半空中被李正赫抱著的尹世理終於懷著歉意向李正赫表示:

世理:其實我每次都很感激你。

正赫:我知道。

世理:你怎麼甚麼都知道?

這對答證明李正赫是能透過世理的微笑,感受到她的感激的。世理那句「你怎麼甚麼都知道」便等於「你為甚麼對我還是那麼木訥?」這又是世理在對正赫撒嬌。

說完這句後,尹世理雙手用力抱緊正赫的後背,而李正赫也用手輕撫她的頭髮。女生抱緊男生,是信任的表現,把自己完全交給對方。而李正赫的輕撫是要安慰她,表示請放心,我會保護妳的意思。此時,二人已經從剛開始時的陌生,開始走上充滿粉紅泡泡的戀愛直路了。

接著男生派手下來保護尹世理,又特意守候她再騎經改裝前座的單車接她回家,再為她安排烤蛤蜊篝火會。此時尹世理已漸漸以女主人自居,在晚會上,李正赫偷偷看了尹世理一眼,尹世理發現後,沒有避開,而是回望著他。金培達在評論電影《伊莎貝拉》時說過,在電影語言中,這便是男主角愛上女主角的一刻!

面對李正赫的眼神,尹世理沒有避開,而是回望,其實就是表示:「我知道你對我有意思了,我沒有拒絕你,我接受你的愛意。」女生做得對的話,一個眼神便已是千言萬語,倒是李正赫害羞避開了。

若女生跟男生說,你以後會是一個好老公和好爸爸,就多數代表她想你成為她的伴侶,共組家庭。(電視劇照)

後來李正赫又在市場裡找回迷路走失了的尹世理。他救的不只是身在朝鮮的尹世理,還有小時候被後母遺棄在海灘的小女孩,令尹世理在童年陰影壓力下,找到個可依靠的地方和人。這時尹世理已是感動得眼中滿是淚水和心心。在回家的路上,尹世理還直接表示自己心動了。這令有未婚妻的李正赫十分驚慌,因為他知道尹世理已對兩人的戀人關係開了綠燈。

後來在家門外碰上了徐丹,尹世理自我犧牲,即使無處可去,也要大方避嫌離開,令李正赫內疚心痛,馬上安排尹世理混入運動員隊伍出國。有時女生一些犧牲付出,會換來更大的情意,這並非算計,而是雙方愛的呼應。

在草原的晚上,李正赫為尹理世整草堆、買毛毯、烤粟米、剝薯皮等細心照料後,尹世理說:「李正赫真是個好人……你以後應該能成為一個好老公和好爸爸。」

若有女生跟男生這樣說,便應該這樣翻譯:「你對我真好,我想你成為我的老公,我想為你生孩子。」

男人在外那麼辛苦,為的不就是有一個溫暖的家,回來時可以躺在女生的膝上,被她溫柔地安慰嗎?(電視劇照)

尹世理安慰李正赫因哥哥去世而受傷的心,給與支持和鼓勵。男人在外那麼辛苦,為的不就是有一個溫暖的家,回來時可以躺在女生的膝上,被她溫柔地安慰嗎?這對外表堅強、事業心重的男生更為重要。

那晚尹世理便靠著李正赫睡著了。願意在男生身旁睡覺,這是女生對男生表示十分信任和依靠的重要訊息。

在酒店拍照時,尹世理提出合照的要求,不就是想再做一份定情信物嗎?結果李正赫便偷偷自己留多了一張尹世理的相片在身。尹世理又重用小蕃茄的招數呢!

當尹世理說她和具承俊可能不是普通緣份時,見到李正赫在吃醋,她便馬上把握著李正赫自己露出來的破綻,說她兩人是命中注定了。

後來尹世理和具承俊散步,李正赫又吃醋了。她便轉移視線,說要去大同江邊喝啤酒。那時隔著窗戶,兩人一起看著初雪飄落,尹世理便說:

「兩個人一起看初雪,愛情便會實現。」

然後尹世理便依在李正赫的肩膀上說:

「因為喜歡,所以才這麼煩惱。」

這不就是尹世理向李正赫借著初雪醉酒來表白嗎?再補上一句女人常用來重擊男人的一句:

你根本甚麼都不懂。

「我也該反過來守護你一次。」(電視劇照)

這和《權力遊戲》(Game of Thrones)中Ygritte那句:「You know nothing, Jon Snow」等於「You don’t know how much I love you」(你不知我有多愛你)一樣,正中李正赫的紅心。

在送尹世理去機場之前,尹世理對李正赫說會經常想念他,也不只要握手,而是擁抱,不是又再表明心意了嗎?別看李正赫一樣拒人於千里之外的態度,其實揪著心的,不然也不會煞有介事地要求世理說忘了我,以後好好生活。

由第4集到第7集,便是尹世理火力全開,攻陷木訥內斂、還有婚約在身的暖男李正赫的過程。當李正赫為尹世理擋下那發子彈,尹世理為救李正赫放棄到機場逃亡,又再輸血救他時,他們已經捅破了二人之間的那層「紙」,當尹世理說那句:

「我也該反過來守護你一次。」

李正赫終於被感動到忍不住,情深的吻上了尹世理。

在親吻後的晚上,世理和正赫一起睡在床上。但當世理熟睡時,正赫卻坐起來,撥過世理額上的髮絲,然後靜靜的看著她。

男人守護所愛的人,不是期待自己為她做十件事,對方也會為自己做回十件事。他希望聽到的、見到的,可能只是女生一聲真誠的感謝、一抹幸福的微笑,看到她平安快樂、安穩的睡著,便已足夠了。

世理知道正赫是一個木訥內斂的人,卻一直默默為她付出、為她受傷,因而既感動,又內疚。(電視劇照)

高峰期:難捨難離,愈愛愈深

此時,世理和正赫的戀情已是毋庸置疑,兩人都願意為對方犧牲自己。世理被正赫父母派人擄去時,即使被槍指著,仍堅持對正赫說出「我愛你」。後來在正赫父母面前,當正赫大聲疾呼,沒了世理無法呼吸,此生也會生不如死後,尹世理哭著對他說:

「我第一次看到你說那麼多……

每次都說沒事。是誰把你傷成這樣……

該道歉的人是我。都是因為我。我每次都給你添麻煩……

如果我沒有來這裡。」

世理知道正赫是一個木訥內斂的人,卻一直默默為她付出、為她受傷,因而既感動,又內疚。寧可自己沒出現,也不願令正赫受傷。這樣表態反而令男生更願意為她付出。

世理又對正赫父母展開攻勢,讚賞正赫的廚藝和溫柔都來自母親;提醒正赫向父親道歉,勿像個闖禍後不認錯的不孝子。而且在正赫父母面前,世理的身體語言都是恭順溫婉,低著頭被正赫牽著手走,活脫脫像個剛入門的小媳婦。

要令男友成為暖男,不可能只要求男友做到模範一樣,女生也要為對方付出。(電視劇照)

鞏固期:晉級妻奴,更要呵護

當李正赫千辛萬苦地潛入南韓保護世理,獵物終於進入自己地盤時,世理做了什麼?她要求正赫與自己形影不離,而不是呼之則來,揮之則去;她把正赫的指紋加到自己家門的指紋鎖裡;當下屬教訓正赫不了解世理喜好時,又再傳言她將開展精彩的感情生活或舊情人出現時,世理馬上向正赫澄清,帶他去遊玩散心,還跟他說:

「我的喜好你最清楚:李正赫。」

當二人醉後在家,正赫借醉跟世理說,想留在南韓和她結婚生子、白首偕老時,世理說:「你喝醉酒更吸引我了。如果讓其他女人看到你喝醉的樣子,我應該會焦慮到夜不成眠,所以你以後只能在家裡喝酒喔。」

這樣既讚賞了正赫與她描畫未來生活的期許,又乘機進一步私有化正赫。

當正赫的下屬直接指出他已成為妻奴時,又為世理隻身越過軍事分界線時,世理笑了笑,然後親自喂正赫吃烤肉。這動作很重要,既回應了正赫為世理烤的肉,又在別人面前顯示溫婉賢慧的一樣,給正赫面子。這點對男人十分重要。

若男人因為待女生很好而被人取笑,始終心裡會不舒服。女生此時若能聰明地在外人面前,顯示出對男生溫婉乖巧的一樣,為男生漲漲面子,既可堵住外人口舌,亦可令男生心裡好受,回家乖乖繼續做妻奴。

「現在即使你突然不見,我也不會驚訝,也不會難過,或是等你,所以不用擔心我。」(電視劇照)

在知道正赫隨時要離開時,世理反倒是在出門前安慰正赫:「現在即使你突然不見,我也不會驚訝,也不會難過,或是等你,所以不用擔心我。」

世理這樣說,不就令正赫更不捨、更愛她嗎? 更別提之後為正赫擋子彈,中槍醒後第一個要見的便是他,又在國情院調查中維護他,不理傷勢也要來見他了。

滋潤愛情、守護關係的訣要:互相珍惜、尊重、疼愛

當很多人在說正赫有多暖男有多好,兩人有多浪漫時,我們有沒有想過他們一路行得絕不容易?世理曾感嘆說:

「好像自從相遇後,我們就一直在道別。」

全劇中,「相見時難別亦難」的分別,共5次(第3、6、9、12、15、16集),每一次都哭得比前一次慘。橫亙在他們面前的南北分裂、利益爭奪、家族責任、政治婚約、生死難關,在這之前,他們兩人做了甚麼?李正赫木訥內斂,總是默默在守護世理。李正赫為她做了的,實在是太多太多,世理只能以情意回報他,這也是最適合、世赫最想得到的回應。

正赫為妳擋了一次子彈,但他萬萬不想妳會為他來擋一次,因為他只想妳安好。在最後一集裡,正赫望著重症室裡昏迷的世理,心中卻想著寧可從來沒遇見過她,那她便會一直安好。而昏迷的世理,在夢中卻是寧可再次經歷那麼多艱難險阻,也要重遇世赫。這便是兩人的真情實意。

當我們渴望有一個像李正赫的暖男守護妳時,妳是用甚麼心態向著他呢?是利用?還是珍惜?日子久了,有沒有覺得理所當然?覺得是「老奉」?對他是尊重?還是呼喝?有沒有刻意令對方難受辛苦,來彰顯證明對方對妳的愛?還是寧可自己難受點,也不願對方因妳而受苦?妳到底有沒有疼愛過對方,並以愛來呵護這段關係?還是自私地只愛自己?只計較對方付出,而忘了自己?

其實暖男是不會計較妳做了多少,他不介意,他只在乎妳,在乎妳的情意,等待妳愛的回應,衷心希望妳能安好。(電視劇照)

其實暖男是不會計較妳做了多少,他不介意,他只在乎妳,在乎妳的情意,等待妳愛的回應,衷心希望妳能安好。

想要找到暖男,妳心中能否先有善意?想維持關係,妳能否好好珍惜?茫茫人海,不用跨越千里,只是同一個城市,要相識、相知、相愛都不容易,妳有否用愛去守護珍重這份愛意、這段感情?暖男是要用愛去找、去滋養、去守護的。

最好的回報便是情意

一場訪問中,記者詢問了玄彬和孫藝珍在劇中最難忘的一幕。玄杉選了在第9集他為孫藝珍送別時,踏過南北分界線那一幕。那是男生為愛情賭上一切踏出的一步;而孫藝珍則最喜歡第12集她與玄彬醉酒後一起描劃未來一起生活的一幕。那是每個女生都會夢想將來的家庭生活會是如何。而筆者最喜歡,也哭過很多次的,便是第9集中,兩人在正赫父母前的對話,互相維護、互相疼惜,顯示出兩人之間的那份真摯濃烈的感情。

《詩經》中有一首詩叫《木瓜》:

投我以木瓜,報之以瓊琚。匪報也,永以爲好也!

投我以木桃,報之以瓊瑤。匪報也,永以爲好也!

投我以木李,報之以瓊玖。匪報也,永以爲好也!

詩意大概是:妳贈送給我木瓜,我即使用美玉來回報,也不足以回報妳那份珍貴厚重的情意。

李正赫擋子彈、越國界,盼的,只是世理的愛;暖男勤懇辛勞、細心體貼,求的,不過是妳的一份情意。人生在世,離別容易,生死難知,請好好珍惜,好好珍重這份愛。

作者簡介:仰子

射手座。有點敏感,容易感觸,容易哭。很想每段感情開花結果;很想回到那片星空下;很想在冬夜裡相擁入夢;思憶懷念,絲絲點點,串串斷斷。寫作,是想把感動記下,別像淚水般乾不留痕,只少要像流星給妳一道燦爛星火。

網誌:https://yangzi0827.blogspot.com/

Facebook專頁:https://www.facebook.com/仰子-264327233997078/

【01撐場為開放式自媒體平台,點擊此處進入01撐場及發表作品吧!】

(以上文章內容為用戶提供,並不代表香港01官方立場及觀點)