【愛的迫降】玄彬孫藝珍的暖男妻奴養成攻略！含放閃集數統計整理

韓劇《愛的迫降》大結局打破了《鬼怪》的收視紀錄，證明該劇有多受歡迎。雖然劇中諜戰情節兒戲、愛情套路老土，不過正如李正赫經常說：「일없어」（沒事），只是看炫彬和孫藝珍這對無敵CP（編按：配對）組合不停發放粉紅泡泡就夠了。（文：仰子）

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【愛的迫降】深度詳析：向世理同志學習暖男的識別、養成和守護方法(附「愛的統計」)文：仰子」，刊於01撐場】

大家都在討論李正赫（炫彬飾）有多細心體貼，卻很少人說說尹世理（孫藝珍飾）如何為愛情奮戰、俘虜李正赫、把暖男私有化為妻奴。我相信很多女生都渴望遇到個像李正赫那樣，無微不至、捨身相救的暖男呢，可是暖男不會從天而降，妳也不會像尹世理剛好掉到他的懷裡。不過，暖男其實是有識別、養成和守護的方法。只要妳願意，也可以學習尹世理，妳便可以有自己的李正赫。至於能否把暖男升級為妻奴，就要看各位功力了！

暖男其實是有識別、養成和守護的方法。（電視劇照）

識別暖男的方法：表裡如一的善良

和李正赫一樣，大多數暖男的特點都是待人和善，無論村裡的婦女、孩子或是部下，都會感受到他的溫暖。他不會因為地位高低，而擺架子欺負人。只要留意他在日常生活中，有沒有欺負下屬、弱勢、地位比他低的人，就算是對為他點餐的店員，有沒有頤指氣使；對遇上不幸的人，有沒有伸出援手。真正的暖男，不會因為地位身份而待人有異。即使到了別處，也像李正赫那樣在商場為別人開著門、為長者推車上斜坡、為小孩拿回氣球。表裡如一才是真正的善良正直。所以尹世理能看穿具承俊的野心，欣賞李正赫的善良。

和李正赫一樣，大多數暖男的特點都是待人和善，無論村裡的婦女、孩子或是部下，都會感受到他的溫暖。（電視劇照）

暖男不代表蠢男：勿濫用對方的善意

暖男對待每一個人都溫柔，不是花心，只是出於本性的善良大方，就像李正赫一開始不忍心舉報尹世理一樣。而且暖男不代表蠢男，他們待人和善是本性，而不是奴性，當他發現妳只是利用或揮霍他的善意時，他們自然會適當地把妳推開。不過善察人心又善良美麗的尹世理，沒有糟蹋李正赫的善良，每一次都會給與溫暖的回應，這才令兩人的感情慢慢升溫，最終開花結果。

善察人心又善良美麗的尹世理，沒有糟蹋李正赫的善良，每一次都會給與溫暖的回應。（電視劇照）

「愛的統計」：暖男做得多，女生卻做得對

為了仔細研究尹世理是如何一步步把李正赫由暖男養成了妻奴，筆者忍不住花了數天重看了《愛的迫降》兩次，像做專題研究一樣，為整套劇集做了一個「愛的統計」。（其實是自己想再看，太狂粉了吧！不知大家重看了幾少次？哈哈！）

1、李正赫在危急、或是尹世理無助的情況下，共救了她13次（第1-6、9、11、12集，另有2次是在瑞士發生的）。

2、尹世理則救了李正赫4次（第7、12、13集）。

3、兩人各自以自己身體為對方擋了一次子彈（第6、13集）。

4、李正赫對尹世理施展溫暖關懷、或是浪漫心動的行為和語言共90次。

5、尹世理對李正赫則有65次。

6、面紅心跳的接吻則有6次。

7、牽手、擁抱、情深凝望、旁若無人地放閃、狂造粉紅泡泡等無數，難以統計，兩個人在一起便是愛意湧動、浪漫滿瀉了！

+ 7 + 6 + 5

看起來，都好像是李正赫待尹世理好些吧！但其實每一次，世故成熟的尹世理對李正赫的回應都洽到好處。比起次數多寡，尹世理的回應更能直接撩動李正赫的心，因她用以回應的是情意。

慢熱期：耐心澆水，微笑點頭

在流落北韓初期，雖然尹世理是李正赫喜歡的類型，但可看出他收留尹世理，更多出於一種惻隱之心和對失職下屬的維護，所以他對尹世理雖然細心照顧，滿足她吃肉、洗澡和日用品的要求，但總是和她保持一定的君子距離。

在這階段，尹世理在每次李正赫的體貼照顧後，她未必有特別的表示，但都會向他報以溫柔的微笑，感謝他的幫忙，在準備乘船離開前還送給他一份特別的禮物：一棵蕃茄。希望李正赫在她離開後，能耐心照料，令它能好好成長，開花結果。

在這階段，尹世理在每次李正赫的體貼照顧後，她未必有特別的表示，但都會向他報以溫柔的微笑，感謝他的幫忙，在準備乘船離開前還送給他一份特別的禮物：一棵蕃茄。希望李正赫在她離開後，能耐心照料，令它能好好成長，開花結果。（電視劇照）

別少看尹世理只報以微笑這種細微的動作，人與人之間溝通，除了語句用詞外，更多的便是舉止語氣。少少的眉挑唇動，別人也能接收到很多訊息。尹世理雖然有點「傲嬌」，卻沒有頤指氣使，更沒覺得李正赫所做的是理所當然，而是真誠地表示謝意，即使簡單的微笑，只要是真心的，也會令李正赫知道尹世理在感激他所做的一切。而最後贈送的臨別禮物更是把尹世理的感激形象化，寄寓在那份禮物裡。尹世理要求李正赫用愛去栽培，耐心澆水，每天要對盆栽說十個好聽的單詞，於是李正赫每天都會因為這棵蕃茄而想起她、掛念她。

發展期：火力全開，攻陷正赫

海路逃走事敗被發現時，李正赫以接吻化解危機。尹世理事後卻因此而對李正赫發脾氣，可見此時她還未喜歡李正赫。緊接著李正赫又再次抱著她跳傘逃避追捕，又再救她一次（已是第4次了）。這時在半空中被李正赫抱著的尹世理終於懷著歉意向李正赫表示：

世理：其實我每次都很感激你。

正赫：我知道。

世理：你怎麼甚麼都知道？

這對答證明李正赫是能透過世理的微笑，感受到她的感激的。世理那句「你怎麼甚麼都知道」便等於「你為甚麼對我還是那麼木訥？」這又是世理在對正赫撒嬌。

說完這句後，尹世理雙手用力抱緊正赫的後背，而李正赫也用手輕撫她的頭髮。女生抱緊男生，是信任的表現，把自己完全交給對方。而李正赫的輕撫是要安慰她，表示請放心，我會保護妳的意思。此時，二人已經從剛開始時的陌生，開始走上充滿粉紅泡泡的戀愛直路了。

接著男生派手下來保護尹世理，又特意守候她再騎經改裝前座的單車接她回家，再為她安排烤蛤蜊篝火會。此時尹世理已漸漸以女主人自居，在晚會上，李正赫偷偷看了尹世理一眼，尹世理發現後，沒有避開，而是回望著他。金培達在評論電影《伊莎貝拉》時說過，在電影語言中，這便是男主角愛上女主角的一刻！

面對李正赫的眼神，尹世理沒有避開，而是回望，其實就是表示：「我知道你對我有意思了，我沒有拒絕你，我接受你的愛意。」女生做得對的話，一個眼神便已是千言萬語，倒是李正赫害羞避開了。

若女生跟男生說，你以後會是一個好老公和好爸爸，就多數代表她想你成為她的伴侶，共組家庭。（電視劇照）

後來李正赫又在市場裡找回迷路走失了的尹世理。他救的不只是身在朝鮮的尹世理，還有小時候被後母遺棄在海灘的小女孩，令尹世理在童年陰影壓力下，找到個可依靠的地方和人。這時尹世理已是感動得眼中滿是淚水和心心。在回家的路上，尹世理還直接表示自己心動了。這令有未婚妻的李正赫十分驚慌，因為他知道尹世理已對兩人的戀人關係開了綠燈。

後來在家門外碰上了徐丹，尹世理自我犧牲，即使無處可去，也要大方避嫌離開，令李正赫內疚心痛，馬上安排尹世理混入運動員隊伍出國。有時女生一些犧牲付出，會換來更大的情意，這並非算計，而是雙方愛的呼應。

在草原的晚上，李正赫為尹理世整草堆、買毛毯、烤粟米、剝薯皮等細心照料後，尹世理說：「李正赫真是個好人……你以後應該能成為一個好老公和好爸爸。」

若有女生跟男生這樣說，便應該這樣翻譯：「你對我真好，我想你成為我的老公，我想為你生孩子。」

男人在外那麼辛苦，為的不就是有一個溫暖的家，回來時可以躺在女生的膝上，被她溫柔地安慰嗎？（電視劇照）

尹世理安慰李正赫因哥哥去世而受傷的心，給與支持和鼓勵。男人在外那麼辛苦，為的不就是有一個溫暖的家，回來時可以躺在女生的膝上，被她溫柔地安慰嗎？這對外表堅強、事業心重的男生更為重要。

那晚尹世理便靠著李正赫睡著了。願意在男生身旁睡覺，這是女生對男生表示十分信任和依靠的重要訊息。

在酒店拍照時，尹世理提出合照的要求，不就是想再做一份定情信物嗎？結果李正赫便偷偷自己留多了一張尹世理的相片在身。尹世理又重用小蕃茄的招數呢！

當尹世理說她和具承俊可能不是普通緣份時，見到李正赫在吃醋，她便馬上把握著李正赫自己露出來的破綻，說她兩人是命中注定了。

後來尹世理和具承俊散步，李正赫又吃醋了。她便轉移視線，說要去大同江邊喝啤酒。那時隔著窗戶，兩人一起看著初雪飄落，尹世理便說：

「兩個人一起看初雪，愛情便會實現。」

然後尹世理便依在李正赫的肩膀上說：

「因為喜歡，所以才這麼煩惱。」

這不就是尹世理向李正赫借著初雪醉酒來表白嗎？再補上一句女人常用來重擊男人的一句：

你根本甚麼都不懂。

「我也該反過來守護你一次。」（電視劇照）

這和《權力遊戲》（Game of Thrones）中Ygritte那句：「You know nothing, Jon Snow」等於「You don’t know how much I love you」（你不知我有多愛你）一樣，正中李正赫的紅心。

在送尹世理去機場之前，尹世理對李正赫說會經常想念他，也不只要握手，而是擁抱，不是又再表明心意了嗎？別看李正赫一樣拒人於千里之外的態度，其實揪著心的，不然也不會煞有介事地要求世理說忘了我，以後好好生活。

由第4集到第7集，便是尹世理火力全開，攻陷木訥內斂、還有婚約在身的暖男李正赫的過程。當李正赫為尹世理擋下那發子彈，尹世理為救李正赫放棄到機場逃亡，又再輸血救他時，他們已經捅破了二人之間的那層「紙」，當尹世理說那句：

「我也該反過來守護你一次。」

李正赫終於被感動到忍不住，情深的吻上了尹世理。

在親吻後的晚上，世理和正赫一起睡在床上。但當世理熟睡時，正赫卻坐起來，撥過世理額上的髮絲，然後靜靜的看著她。

男人守護所愛的人，不是期待自己為她做十件事，對方也會為自己做回十件事。他希望聽到的、見到的，可能只是女生一聲真誠的感謝、一抹幸福的微笑，看到她平安快樂、安穩的睡著，便已足夠了。

世理知道正赫是一個木訥內斂的人，卻一直默默為她付出、為她受傷，因而既感動，又內疚。（電視劇照）

高峰期：難捨難離，愈愛愈深

此時，世理和正赫的戀情已是毋庸置疑，兩人都願意為對方犧牲自己。世理被正赫父母派人擄去時，即使被槍指著，仍堅持對正赫說出「我愛你」。後來在正赫父母面前，當正赫大聲疾呼，沒了世理無法呼吸，此生也會生不如死後，尹世理哭著對他說：

「我第一次看到你說那麼多……

每次都說沒事。是誰把你傷成這樣……

該道歉的人是我。都是因為我。我每次都給你添麻煩……

如果我沒有來這裡。」

世理知道正赫是一個木訥內斂的人，卻一直默默為她付出、為她受傷，因而既感動，又內疚。寧可自己沒出現，也不願令正赫受傷。這樣表態反而令男生更願意為她付出。

世理又對正赫父母展開攻勢，讚賞正赫的廚藝和溫柔都來自母親；提醒正赫向父親道歉，勿像個闖禍後不認錯的不孝子。而且在正赫父母面前，世理的身體語言都是恭順溫婉，低著頭被正赫牽著手走，活脫脫像個剛入門的小媳婦。

要令男友成為暖男，不可能只要求男友做到模範一樣，女生也要為對方付出。（電視劇照）

鞏固期：晉級妻奴，更要呵護

當李正赫千辛萬苦地潛入南韓保護世理，獵物終於進入自己地盤時，世理做了什麼？她要求正赫與自己形影不離，而不是呼之則來，揮之則去；她把正赫的指紋加到自己家門的指紋鎖裡；當下屬教訓正赫不了解世理喜好時，又再傳言她將開展精彩的感情生活或舊情人出現時，世理馬上向正赫澄清，帶他去遊玩散心，還跟他說：

「我的喜好你最清楚：李正赫。」

當二人醉後在家，正赫借醉跟世理說，想留在南韓和她結婚生子、白首偕老時，世理說：「你喝醉酒更吸引我了。如果讓其他女人看到你喝醉的樣子，我應該會焦慮到夜不成眠，所以你以後只能在家裡喝酒喔。」

這樣既讚賞了正赫與她描畫未來生活的期許，又乘機進一步私有化正赫。

當正赫的下屬直接指出他已成為妻奴時，又為世理隻身越過軍事分界線時，世理笑了笑，然後親自喂正赫吃烤肉。這動作很重要，既回應了正赫為世理烤的肉，又在別人面前顯示溫婉賢慧的一樣，給正赫面子。這點對男人十分重要。

若男人因為待女生很好而被人取笑，始終心裡會不舒服。女生此時若能聰明地在外人面前，顯示出對男生溫婉乖巧的一樣，為男生漲漲面子，既可堵住外人口舌，亦可令男生心裡好受，回家乖乖繼續做妻奴。

「現在即使你突然不見，我也不會驚訝，也不會難過，或是等你，所以不用擔心我。」（電視劇照）

在知道正赫隨時要離開時，世理反倒是在出門前安慰正赫：「現在即使你突然不見，我也不會驚訝，也不會難過，或是等你，所以不用擔心我。」

世理這樣說，不就令正赫更不捨、更愛她嗎？ 更別提之後為正赫擋子彈，中槍醒後第一個要見的便是他，又在國情院調查中維護他，不理傷勢也要來見他了。

滋潤愛情、守護關係的訣要：互相珍惜、尊重、疼愛

當很多人在說正赫有多暖男有多好，兩人有多浪漫時，我們有沒有想過他們一路行得絕不容易？世理曾感嘆說：

「好像自從相遇後，我們就一直在道別。」

全劇中，「相見時難別亦難」的分別，共5次（第3、6、9、12、15、16集），每一次都哭得比前一次慘。橫亙在他們面前的南北分裂、利益爭奪、家族責任、政治婚約、生死難關，在這之前，他們兩人做了甚麼？李正赫木訥內斂，總是默默在守護世理。李正赫為她做了的，實在是太多太多，世理只能以情意回報他，這也是最適合、世赫最想得到的回應。

正赫為妳擋了一次子彈，但他萬萬不想妳會為他來擋一次，因為他只想妳安好。在最後一集裡，正赫望著重症室裡昏迷的世理，心中卻想著寧可從來沒遇見過她，那她便會一直安好。而昏迷的世理，在夢中卻是寧可再次經歷那麼多艱難險阻，也要重遇世赫。這便是兩人的真情實意。

當我們渴望有一個像李正赫的暖男守護妳時，妳是用甚麼心態向著他呢？是利用？還是珍惜？日子久了，有沒有覺得理所當然？覺得是「老奉」？對他是尊重？還是呼喝？有沒有刻意令對方難受辛苦，來彰顯證明對方對妳的愛？還是寧可自己難受點，也不願對方因妳而受苦？妳到底有沒有疼愛過對方，並以愛來呵護這段關係？還是自私地只愛自己？只計較對方付出，而忘了自己？

其實暖男是不會計較妳做了多少，他不介意，他只在乎妳，在乎妳的情意，等待妳愛的回應，衷心希望妳能安好。（電視劇照）

其實暖男是不會計較妳做了多少，他不介意，他只在乎妳，在乎妳的情意，等待妳愛的回應，衷心希望妳能安好。

想要找到暖男，妳心中能否先有善意？想維持關係，妳能否好好珍惜？茫茫人海，不用跨越千里，只是同一個城市，要相識、相知、相愛都不容易，妳有否用愛去守護珍重這份愛意、這段感情？暖男是要用愛去找、去滋養、去守護的。

最好的回報便是情意

一場訪問中，記者詢問了玄彬和孫藝珍在劇中最難忘的一幕。玄杉選了在第9集他為孫藝珍送別時，踏過南北分界線那一幕。那是男生為愛情賭上一切踏出的一步；而孫藝珍則最喜歡第12集她與玄彬醉酒後一起描劃未來一起生活的一幕。那是每個女生都會夢想將來的家庭生活會是如何。而筆者最喜歡，也哭過很多次的，便是第9集中，兩人在正赫父母前的對話，互相維護、互相疼惜，顯示出兩人之間的那份真摯濃烈的感情。

《詩經》中有一首詩叫《木瓜》：

投我以木瓜，報之以瓊琚。匪報也，永以爲好也！

投我以木桃，報之以瓊瑤。匪報也，永以爲好也！

投我以木李，報之以瓊玖。匪報也，永以爲好也！

詩意大概是：妳贈送給我木瓜，我即使用美玉來回報，也不足以回報妳那份珍貴厚重的情意。

李正赫擋子彈、越國界，盼的，只是世理的愛；暖男勤懇辛勞、細心體貼，求的，不過是妳的一份情意。人生在世，離別容易，生死難知，請好好珍惜，好好珍重這份愛。

作者簡介：仰子

射手座。有點敏感，容易感觸，容易哭。很想每段感情開花結果；很想回到那片星空下；很想在冬夜裡相擁入夢；思憶懷念，絲絲點點，串串斷斷。寫作，是想把感動記下，別像淚水般乾不留痕，只少要像流星給妳一道燦爛星火。

網誌：https://yangzi0827.blogspot.com/

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