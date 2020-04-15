43歲台灣女星何妤玟與富二代丈夫邵天成離婚，結束了8年婚姻生活，二人育有兩名可愛女兒，本是娛樂圈公認的幸福四口家庭。近日驚傳夫婦二人原來早在今年年初已經簽字離婚，離婚無關出軌、外遇，只是愛情長跑至某個階段，開始變調……

結束8年婚姻 感情變質漸行漸遠

台灣女星何妤玟曾分享初與丈夫相識過程，當時對方自稱是她的粉絲，還主動要求合照，後來以粉絲身份展開熱烈追求，兩人交往半年即閃婚，開始了長達8年的婚姻長跑。婚後一年多就有了「愛情結晶」，生下一個可愛的女兒。不過幸福生活卻因此出現分歧，除了孩子出生後兩人的教育方式不同之外，何妤玟因照顧孩子壓力太大，導致得了「產後抑鬱症」，情緒波動大，被丈夫稱為「產後神經病」，讓她十分受傷。

生完第一胎，何妤玟體重暴增10公斤，身材走樣遭丈夫嫌棄。邵天成從後拍下何妤玟為孩子換尿布時，肥腫發胖的背影，拿照片來揶揄她，害得何妤玟崩潰大哭，生完二胎的時候，只能拼命瘦身。

台灣女星何妤玟生產完曾得產後抑鬱症，情緒波動大。（winnie0104@IG）

婚姻關係卑微似做家中丫鬟

何妤玟與丈夫的感情出現問題，其實一早有蛛絲馬跡。還處於婚姻關係中的何妤玟不時會作客台灣綜藝節目，談論兩性話題，當時她曾在節目中分享自己在家中地位就如丫鬟，時刻照顧著一家大小的起居。坦言自己仿如丈夫的貼身助理，甚麼事情都交由何妤玟去處理，兩人的相處模式似乎已出現嫌隙。

為丈夫做「縮陰手術」 「性」致勃勃卻遭拒絕

為了家庭，何妤玟做出過不少犧牲，生完二胎的她開始變得頻尿，一個晚上至少要上三次廁所，導致另一半常被吵醒，她慘遭責備。為了丈夫不被驚擾，何妤玟選擇卑微地用女兒的小馬桶來上廁所。回想當時情景，何妤玟激動喊話覺得自己「好可憐，好想哭」！

何妤玟曾表示自己是性慾較高的女生，更為了「性福」做雷射陰道緊實手術，令產後鬆弛的私處重拾緊實，希望與丈夫的性生活更親密愉快，不過丈夫卻總是以孩子作藉口拒絕性生活，夫妻二人一直處於「停機狀態」。生完二女兒的時候，為了方便餵母奶，二人曾經有2年時間分房睡，之後再睡在一起氣氛竟然變得尷尬，何妤玟坦言：「我們好像是陌生人」。

台灣女星何妤玟初與丈夫相識時，丈夫稱是她的忠實粉絲。（winnie0104@IG）

他是個100分的爸爸，是個60分的丈夫，但不是我要的情人。 何妤玟

何妤玟與丈夫無論是性格還是生活習慣，都是南轅北轍，結婚初期處於熱戀狀態，仍可以磨合，不過到後期矛盾漸漸浮出水面，到了無法容忍的地步。在何妤玟低潮期，另一半用心照顧孩子，卻忽略了她的情緒與情感需要，她回憶當時老公「用他的方式給我當依靠，可是那不是我要的方式」。

不過何妤玟也承認自己15、16歲就出道，沒有其他工作經驗，因此非常以自我為中心，個性敏感所以情緒波動也很大。在這段感情關係中，很多時候會忽略先生的需求。對著有些孩子個性的她，丈夫表示「我已經有兩女兒了，我不想有第三個女兒」！

台灣女星何妤玟生完二女兒積極減肥，甚至比未生產前還要瘦。（winnie0104@IG）

「我需要的是一個情人、一個知己」

「他需要的是一個太太、一個媽媽」

因為生活二人忙得焦頭爛額，也漸漸失去了激情與火花，無法再磨合的兩人吵吵鬧鬧了一段時間，甚至一起去做婚姻咨商，努力修補關係，仍然徒勞無功。合不來就是合不來，兩人最後決定分開，沒有任何外在因素，只是感情變了質，誰也勉强不了。何妤玟坦言分開後反而覺得一身輕鬆，雙方關係不再這麼繃緊。

回顧二人過去幸福家庭生活相：

+ 4 + 3 + 2

離婚多由女性提出 分開有3大主因

婚姻本是兩個人完美契合的狀態，但若是成了枷鎖和負累，分開便是最好的結局。根據美國社會學協會（ASA）的一項調查顯示，夫妻關係中多數是由女性提出離婚，在離婚個案中佔了70%，那麼為甚麼越來越多的女性不想再受婚姻捆綁？

離婚多由女性提出的3個原因（點閱下圖查看）

+ 8 + 7 + 6

資料來源：Diana Bruk《This Is Why Women Initiate Divorce More Often Than Men》，ASA《WOMEN MORE LIKELY THAN MEN TO INITIATE DIVORCES, BUT NOT NON-MARITAL BREAKUPS》