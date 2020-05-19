《夫妻的世界》終於迎來了大結局，最後金喜愛和朴海俊都沒有復合，在這場婚姻的角力鬥爭中最後落得了一個兩敗俱傷的下場，即使傷口癒合了，但裂痕仍是存在。金喜愛把從發現丈夫出軌的難以置信到傷心，再由憤怒到復仇演繹得淋漓盡致，血淋淋地揭開了婚姻背後醜陋的一面，當中有很多台詞更是一針見血，說中了女生們對婚姻和愛情的心聲，到底婚姻的真諦是什麼？

《夫妻的世界》大結局中，金喜愛和朴海俊都沒有復合，最後落得了一個兩敗俱傷的下場。(《夫妻的世界》劇照)

結婚並沒有那麼簡單，不是賭注下完，就能離開走人的遊戲，這是賭上我的人生，還有我兒子人生的迫切問題。

很多女生都會幻想結婚後浪漫的二人世界，或者組織家庭的期待和興奮，但是其實婚姻並不是只由「愛」組成，連帶的枷鎖才是最致命的。一紙婚書，從沒有保證可永遠幸福，女人結婚，就如同要賭上青春、事業、愛情和家庭等等。當金喜愛發現丈夫出軌後，情緒瞬間崩潰，除了是對丈夫的失望之外，還包含了對兒子和自己人生的考量，因此她心中盤算著如何能在這場戰爭中取得勝利，並不是一句「離婚」就能夠解決所有問題。

一紙婚書，從沒有保證可永遠幸福，女人結婚，就如同一場賭博。(《夫妻的世界》劇照)

誓言、尊重、愛，不管想守護的是什麼，我們之間已經什麼都沒有了！

「一次不忠，百次不用」，夫妻之間最重要的就是坦誠，一段婚姻的底線就是欺騙，只要有過一次，就會在對方心中埋下炸彈，某一天一件瑣碎的事情都可以是觸發點而瞬間引爆，沒有了互相信任，這段脆弱不堪的婚姻剩下的也只有無盡的猜忌，最後互相折磨，直到大家崩潰為止。

夫妻之間最重要的就是坦誠，一段婚姻的底線就是欺騙，只要有過一次，就會在對方心中埋下炸彈。。(《夫妻的世界》劇照)

不只是男性，女性也擁有本能，女人不是因為不懂得出軌才不出軌，而是作為夫妻，必須遵守誠信所以才自我克制。

一生一世的愛情聽上去的確很浪漫，但是要一輩子只愛一個人，只對一人忠誠，並沒有那麼簡單，要靠的是極強的自制能力。出軌並不是男人的權利，女人也可以出軌，但是當作出選擇要走入婚姻時，你許下了對伴侶忠誠的誓言，這就是婚姻的牽制，也是責任，既然女人能控制自己，為何男人就不行？這句話也是金喜愛用來諷刺朴海俊說過的一句話：「人心不是說怎樣就能怎樣，心不會在結婚後就此封鎖。」

要一輩子只愛一個人，只對一人忠誠，並沒有那麼簡單，要靠的是極強的自制能力。(《夫妻的世界》劇照)

結婚後的日子過著過著也是會變平淡的，因為人生很長，但我不能忍受謊言，那才是真正的背叛。

「無論順境或逆境，富有或貧窮，健康或疾病，我將永遠愛你，珍惜你到天長地久，我承諾將對你永遠忠誠。」結婚誓詞最能打動人心，承諾總是輕易就可以脫口而出，但是真正能做到的又有多少？一個背叛就可以讓當初的誓言變成了過眼雲煙，在關係破裂時這段誓詞尤其刺耳，字字都在諷刺著婚姻的脆弱。

出軌並不是男人的權利，女人也可以出軌。(《夫妻的世界》劇照)

過去的歲月，當真可以用餘生去原諒嗎？

每當遇到出軌時，很多人都會想到原不原諒的問題，但是在婚姻中並不是只有二選一的選項，劇中另一位先生出軌的女士就選擇原諒丈夫，因為她們不甘心自己努力付出了那麼多最後卻付諸流水，她們認為性對於男人來說就是一餐飯，沒必要為了一餐飯而毀掉一切。但是更重要的是，在這段婚姻中你看重的到底是早已破碎不堪的關係還是身為女人的自尊心。

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