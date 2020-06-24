星象星座｜巨蟹座最受影響　日食過後兩星期緊記5點　勿做這些事

太陽代表陽氣，而月亮象徵陰氣，當陰氣蓋過陽氣時，被稱為是日月反背。日食被中國古人喻為是天狗食日的壞事，實際上真是如此嗎？在星象上又象徵什麼意義呢？ 2020年6月21日的日食造成轟動。特別的星象和獨特的光線，讓大家都為之瘋拍。日食的形成原因是因為月球位於太陽前方，因此來自太陽的部分或全部光線被擋住，看起來好像是太陽的一部分或全部消失了，所以人們的感覺就像是白天變成了黑夜或成了黃昏傍晚。

日食後這兩星期，緊記以下5點勿犯錯▼▼▼

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中國夏朝第一次有了日食的記載，在當時視為不吉祥的預兆，古代日本也將日食被視為不祥的象徵，2010年海地地震，也是在日環食前發生。

命運其實是命加上運，運氣關乎著大環境的氣氛，也可說是宇宙星象而影響到個人，而日食就是大環境最劇烈的改變，雖然蝕象是一種自然的天文現象，不需要過度迷信認為就是壞事，但不可否認，這樣劇烈的星象會對個人、社會甚至大環境的心情造成巨大的影響。

為了遠離是非，日食後兩周你該注意的事情如下：

1. 日食代表能量重置，一定會造成情緒的波動

能量重置就像電腦重開機一樣。因為星象正在強迫你清除過往不好的情緒和能量。尤其對於生日在前後三天(6月21日)、太陽或上升星座落在巨蟹座的人，開心或憤怒的影響最為劇烈。

2. 可能是生命中一件事情的開始或結束

日食發生的星座(這次是巨蟹座)如果在你個人星盤上有重要角度或重要相位，你會經歷正反兩極的極大差異，在戀情上，代表可能會有新戀情，或是跟舊人分手離開。

3. 日食時期(前後兩周內)不適合做重大決定

如果你想要跟關係不佳的戀人來場深入的談話，盡量不要在這個時間點，因為日食強大的除舊換新的能量，很有可能導致分手。

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4. 不要太過相信他人的話，遠離是非，避開暴風圈

這一點很重要，因為日食造成的能量混亂，你會感覺到大眾輿論的風向特別亂，小團體中也是如此，請盡量與人為善，公歸公，私歸私，在團體中不要表達或參與太多。

5. 注意你生活上的微小暗示、夢境、預兆

如果你本來就是很敏感的人，很適合仔細關注在日食期間宇宙對你散發的訊號。這可能會影響你之後半年的人生軌道。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：日食很美，但占星上的意義你知道嗎？日食後的兩周內你該注意的五件事情！】