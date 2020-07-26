今年44歲的梁詠琪（Gigi）在2011年和西班牙籍老公Sergio結婚，如今育有一名5歲的女兒Sofia，梁詠琪經常都會在IG上分享女兒的成長點滴，擁有西班牙血統的Sofia從小就長得甜美可愛，5歲的Sofia更是亭亭玉立，完美遺傳了父母的優良基因。

梁詠琪和西班牙老公Sergio婚後育有一名女兒Sofia，混血的Sofia愈長大愈可愛。(gigileungwingkei@IG)

不知不覺，梁詠琪(Gigi)囡囡Sofia在今年2月已滿了5歲生日，相比BB時期五官已變得更加立體和散發出小淑女的氣息，更完美的遺傳了梁詠琪高挑的身形，年紀小小已擁有逆天的長腿，還有一雙水汪汪的精靈眼睛，完全就是一個人見人愛的混血洋娃娃。充滿表演慾的Sofia面對鏡頭絲毫沒有羞澀感，還會擺出各種姿勢和表情，鬼馬又精靈，真的可以出道成為童星了！

梁詠琪女兒Sofia完全就是一個人見人愛的混血洋娃娃。(gigileungwingkei@IG)

梁詠琪(Gigi)囡囡Sofia遺傳了父母優良基因，愈大愈可愛：（按圖看更多）

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梁詠琪(Gigi)與鄭伊健一段情最經典 從「清純玉女」被責是「小三」

梁詠琪出道時因為高挑身材加上清純可人的外形，被捧為「一代玉女」，她除了歌聲動人之外，在戲劇上也有不少經典作品，是歌影雙棲的女星。梁詠琪的事業扶搖直上，可是在感情路上卻狠狠地摔了一次跤。梁詠琪最為人所知的一段戀情就是和鄭伊健的時候，1999年鄭伊健和梁詠琪因合作舞台劇《仲夏夜狂想曲》而擦出愛火花，當時鄭伊健身邊還有交往多年的女朋友邵美琪，讓兩人成為千夫所指，形象受損，梁詠琪更一度被認定為第三者，高調的勝利者姿態，更被冠上「好勝Gigi」之名。雖然有指真相是鄭伊健已經和邵美琪分開後才和梁詠琪一起，但二人的事業和名聲都有已經受到了一定的傷害。

梁詠琪出道時因清純可人的外貌被稱為「一代玉女」，不但有顔值，而且演戲了得，唱歌一樣出色。（《賭聖》劇照）

外型上兩人無疑是金童玉女般般配，但是兩人的性格可謂南轅北轍，最後拍拖7年分手收場。有傳因為梁詠琪忍受不了鄭伊健大男孩又無上進心，經常為他安排工作，最後過大的壓力讓兩人崩潰，經常爭執不停，最後漸行漸遠，始終敵不過7年之癢。

梁詠琪最為人所知的戀情就是和鄭伊健的7年情，兩人在一起時備受爭議。（那些珍貴老照片@微博）

分手後的梁詠琪一直感情空白，也用了很長的時間療傷，她曾在湖南衛視《背後的故事》訪談節目中，被問及和鄭伊健的昔日情。她坦言當初兩人和平分手後確實難過了很長一段時間，表示那時候她每天在家裡哭，哭到自己都覺得煩了。回望過去這一後情，梁詠琪從來不會避諱，更學會了向前看，再傷痛的事也總有過去的一天:

其實每段經歷都是上天給我們的禮物，只需要把它放在心裏就好了。對我來說，鄭伊健就像一粒塵，可能會讓我打個噴嚏或感冒，但總會好的。

梁詠琪於2011年去西班牙旅行時，遇上了真命天子Sergio。兩人經朋友介紹認識的，兩人「一見鍾情」，火速陷入了熱戀，梁詠琪表示Sergio的真誠和純真深深打動了她，讓她在交往短短半年的時間裡就願意結婚將下半輩子託付予他。

梁詠琪和丈夫Sergio現時共同經營兒童服裝品牌，事業愛情兩得意。(gigileungwingkei@IG)

梁詠琪曾在黎芷珊主持的《最佳女主角》節目內，梁詠琪分享了一個Sergio做過令她最感動的事。她說結婚後繼續留在西班牙，有天Sergio帶了她到銀行，但沒告訴她是什麼事，就坐在房裡看他同另外一個人處理文件，也聽不懂他們的西班牙文對話。

梁詠琪不禁問丈夫Sergio是什麼來的？他說：「我的人壽保險受益人寫了你的名字。」梁詠琪說當時剛剛結完婚才兩三日，內心溫暖又吃驚，更是感動不而:

我已經找到人生中最重要的東西，最需要的東西了，其他的我覺得已經不重要了。

兩人結婚後Sergio甚至放棄了在西班牙的高薪厚職，隨太太來到人生路不熟的香港，而梁詠琪也逐漸放下了娛樂事業，把重心放在家庭，在生下女兒後專心照顧家庭。現在梁詠琪更和丈夫共同經營個人童裝品牌，一家三口經常互相陪伴，平常會一起下廚、摘草莓、到郊外遊玩，日子寫意又快樂。那怕是如梁詠琪一樣，曾經「哭到自己都覺得煩了」，但終有過去的一天。人生的每一件事，每一段愛情，對我們都是一種養分。愛情裡難免會摔跤也會受傷，但每次的眼淚，都是重新開始與學習的經驗。只要向前走，才會有機會相見真正的幸福。

梁詠琪(Gigi)和丈夫Sergio拍拖半年閃婚，結婚9年依舊甜蜜如初：（按圖看更多）