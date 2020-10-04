【行為坐姿｜愛情心理】從一個人的言行舉止，我們大概可以猜到對方對自己的感覺，「秒回」你的信息、每天噓寒問暖等；然而人有時會口是心非，因為種種顧慮用盡方法掩蓋自己的內心感覺，只是潛意識的感覺難以隱藏，有時對方不自覺的微小動作、眼神都偷偷地洩露了真正想法。

男生對你有沒有意思？原來可從坐姿看穿他的「真實意圖」。（《Doctors》劇照）

日本心理學家澀谷昌三在著作《圖解行為心理學》中介紹了不少心理學理論，更教導讀者如何從肢體動作看出對方感覺。當你下次與自己的心儀對象約會，有機會相對而坐時，不妨留意一下對方的坐姿，未至於可以「讀心」，但至少可以知悉他對你的好感度及潛藏在心的真實性格。與人交流時，我們大多只會留意對方的臉、雙手和上半身，雙腳是容易被忽略的肢體，因此我們的潛意識也最易透過腳部動作展露出來。

心儀對象的心思有時難以猜透。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

這個坐姿 代表對你有興趣？

當你與對方談話時，他的膝蓋或腳尖是對住你，代表他對你說的話有興趣，又或者對你有好感所以想專注聆聽你說話。反之，對方的腳尖或膝蓋不是向着你，意味住他想拒絕你，或者對你說的話不感興趣。除了腳尖及膝蓋，以下8個坐姿反映一個人潛意識的想法及性格：

【no.1】雙腳並排，膝蓋以下八字形

這樣坐的人有上進心，工作表現出色，受到上司及同事的賞識。他們擅於及敢於在別人表達自己的想法，因此他們很少會隱藏自己的感受，一有不快就會說出口。這類人有話直說，不會讓人難以猜透。

平日坐姿是雙腳並排，膝蓋以下八字形的人有上進心。（《攀岩的小寺同學》劇照）

【no.2】雙腳斜放

雙腳斜放其實代表暗地裏展露自己的腿部線條，當女性斜着雙腳做代表她們很有自信，想展現自己最美的一面。有自信固然好，但會這樣坐的女性有時是過於自大的代表。

雙腳斜放是自信表現。（《天涯歌女》劇照）

【no.3】䟴腳（抖腳）

䟴腳通常都是表示緊張或者不滿，這種情況可能會出現在初次約會的時候，對方因為不熟悉你，所以感到不知所措。又或許對方不認同你的說話，就會以䟴腳這個小動作表示不滿。

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