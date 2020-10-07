苦尋完美戀愛？經常吵架興趣不同的「不完美」反而成就長久關係

看得太多浪漫愛情電影和劇集，可能大家都開始渴望得到一場完美的戀愛，Mr. Right 就是由外表到內心都跟自己相當合得來的人，兩人一見如故之外還擁有很好的默契，這樣才會換來細水長流的愛情。 Imperfections make Perfections，不完美的愛情關係，可能反而為你和另一半帶來更穩定的感情。

按圖看4個不完美的愛情關係，如何為你和另一半帶來更穩定的感情▼▼▼

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#經常吵架又如何？

吵架不是每對情侶都會發生的事嗎？既然世界上的情侶都會出現意見分歧，都會吵架的話，為什麼你會認為你跟另一半能倖免呢？只要抱著「每一次的衝突，都是為了更好的關係」，盡量保持理性討論的態度，就可以清楚明確的表達自己的想法，也可以跟伴侶為兩人的分歧作出最好的解決方法。所以除非是無理取鬧，不然會吵架並不代表你和另一半的關係差喔。

#個性差異更能學懂包容

在相處之間，總會發現自己跟另一半的個性有所差異，好動的你跟文靜的他、心思縝密的你與我行我素的他。其實每個人的性格特質都是雙向的，雖然你有時會看不過過於慢條施理的他，但他的細心可是為你一次又一次的解決問題，因而大家都要學懂包容和理解。每個人的性格都有值得欣賞的地方，若然只著重於兩人的不同，卻不懂得從中找出當中可貴之處，這才會令個性差異變成關係中根本性的問題。

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#他的孩子氣只在你面前表現

為什麼另一半總是要花盡心思的玩惡作劇，在你生氣時只懂得撒嬌求原諒，還不懂得照顧自己，要你處處為他擔心？雖然這些情況都會讓你哭笑不得，但你有沒有想過，另一半孩子氣的一面，可只會表現在你的面前，因為在愛人面前，才可以將最真實的一面展露出來。每天工作已經夠累了，不如讓他好好的盡情當個「Kidult」吧。

#不同興趣換來私人空間

在結識新朋友或者決定跟曖昧對象進一步發展的時候，都會不自覺的將「共同興趣」變成考慮條件。其實不需要過於擔心或介意自己和另一半的興趣沒有交集，因為這才讓你們的相處更有趣。不但可以介紹對方嘗試自己喜歡的消閒活動，也可以多花時間和心機了解對方的興趣，在其他情侶都在為周末活動而煩惱的時候，你們就有更多情侶活動念頭出現。而且，兩個人即使如何親密，也需要私人空間，而兩人不同的興趣正正是各自的「me time」，可以專注在自己喜歡的事情上。

兩個人的相處，本來就會出現不完美的地方，只要轉一轉思考角度，就可以將不完美變成完美。