有韓國「國民初戀」之稱的女星秀智，以清純亮麗的外表獲得許多觀眾的好感，人氣一直有增無減。除了擁有觀眾緣之外，秀智也曾擄獲了不少韓國頂級男神的心，「娛樂圈發電機」果真名不虛傳！

秀智今年25歲前途不可限量。（skuukzky@IG）

秀智最新牛仔褲寫真身材火辣引熱議

引領韓流的亞洲巨星秀智，每參演過的影視作品總能掀起話題，而她代言過的品牌也常常引起追捧熱潮。最近秀智在社交平台上分享了一組最新的代言美照，為時裝品牌GUESS拍攝了最新一季的形象照。這次她換上經典簡約的牛仔套裝，時尚的牛仔褲造型將她玲瓏有致的曲綫展露無遺，嬌媚姿態盡顯，讓不少粉絲為之瘋狂。

零負評女神秀智不論是臉蛋、身材都無可挑剔。（skuukzky@IG）

秀智最新牛仔褲寫真照引發熱議：（點閱下圖查看）

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名副其實「男神收割機」 戀情短命皆有共同原因？

秀智除了清純動人的外貌引人注目外，她豐富的情史同樣是人們津津樂道的話題，幾乎每個與她合作過的男藝人都曾傳出過緋聞，魅力十足的她擄走了不少男藝人的心，而且每次戀愛對象都是韓國頂級男神，羡煞旁人！一起來回顧一下秀智歷年收割過的男神吧！

秀智是韓國娛樂圈的發電機。（skuukzky@IG）

貌美的秀智俘虜了多位男神：（點閱下圖）

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李敏鎬：相差7歲的愛戀 維持3年遺憾分手

秀智其中一段最為人熟知的戀情要屬與「長腿男神」李敏鎬的一段戀情。2015年雙方在倫敦偷偷約會的照片被媒體拍到，讓兩人的戀情浮上水面，二人隨即大方公開戀情。據悉李敏鎬在巴黎工作時，為了要見到身在倫敦的女友秀智一面，不惜大灑金錢預訂一晚要價190萬韓元的五星級豪華套房，只為能與對方共處，十分浪漫。

秀智與李敏鎬曾有過一段3年戀情。（ actorleeminho/skuukzky@IG）

兩人交往期間一直十分低調，秀智曾罕有在訪問中提及與李敏鎬的戀情，坦言「真的很珍惜他」，男神與女神的戀愛獲得不少人的祝福。然而，交往3年後，李敏鎬與秀智突然宣佈分手，之前已屢傳雙方因工作繁忙而感情變淡，也有外界揣測因李敏鎬服兵役期間兩人聚少離多而讓感情生變，不過這對金童玉女的愛情忽然劃上句點都讓不少粉絲感到惋惜。

李棟旭：男方大13歲 短命戀情僅維持4個月

擁有「不老童顔」的韓國男神李棟旭出道19年來，首個公開承認的女友就是秀智。與李敏鎬分手不久，秀智火速認愛李棟旭引起熱議。早在六年前秀智還是新人時期，李棟旭與秀智同上一檔綜藝節目時，秀智曾表示李棟旭是自己的「理想型」，誰料六年後戀情成真。有傳當時雙方還處於曖昧階段，被媒體爆出戀情後，便順水推舟承認戀情。

李棟旭比秀智大13歲。（leedongwook_official/skuukzky@IG）

然而，這段人人看好的戀情卻僅僅維持了4個月，最終遺憾以分手收場，當時李棟旭忙著拍攝新劇，而秀智也有密密麻麻的工作行程，雙方難敵聚少離多的現實，無奈走向分手的結局。

更多與秀智曾傳出過緋聞的「頂級韓國男神」：（點閱下圖）

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無法常常相見的情侶易分手? 維持熱戀有4個秘訣！

交往並不代表每天都需要膩在一起，但是聚少離多確實容易產生嫌隙，許多戀情都因此而無法維持下去，十分可惜。然而，即使與對方無法天天見面，只要在日常生活中花些心思，養成這些習慣，讓對方在心靈上感受到你的陪伴，不但能有效維繫感情，甚至能夠幫助情感增溫！

無法常相見的情侶該如何維持感情呢？（Everton Vila/Unsplash）

讓情侶感情保鮮的4個方法：（點閱下圖）