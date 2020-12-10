【心理測驗】女人心海底針愛說反話? 你表裡不一抑或過於直率

一段關係的開始可以是基於一剎那的感覺，一段關係能否走下去就基於與伴侶相處溝通。 「女人心海底針 」這句俗話流傳已久，有不少男性常常 「投訴 」另一半愛說反話，嘴上說 「不好就是好 」、裝作 「不介意其實很介意 」、說 「不生氣其實怒火中燒 」，心思難以揣測，做錯事也不自知。

有些女生明明很介意卻假裝不介意。（《我的少女時代》劇照）

有些女生，則連反話都不說，將真正感覺埋藏在心，對另一半千依百順、小鳥依人，其實心中早已對另一半積怨已深，情緒一下子爆發，另一半還會反應不及，滿頭問號。有些女生卻剛巧相反，以 「率直 」為名，一字一句未經思考就衝口而出，在關係中最常見的例子就是以 「指責 」代替 「表達自己的感受 」。這類人傷了另一半或身邊人，有些或許會道歉，有些卻依然理直氣壯，以 「真性情 」作永遠的擋箭牌。

有些人說話傷了人，卻以「真性情 」作擋箭牌。（《七月與安生》劇照）

你又是屬於哪一類人呢？台灣心理醫生林萃芬在健康節目《醫次搞定》中分享了測驗 「內外一致性 」的心理測驗，即做以下心理測驗，看看你是表裡不一抑或過於直率：

你與另一半約好吃燭光晚餐，你精心打扮，盛裝出席，但到達餐廳後，卻發現餐廳已經滿座，而且你的另一半沒有訂位，這時候你會有甚麼反應呢？ A.表現失望，但仍會原諒他 B.有一絲錯愕，但隨即跟對方說：「沒關係，吃甚麼都可以。」 C.對另一半不重視約會感生氣，轉身就離開 D.馬上到另一家餐廳，但整晚都「黑面」

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