30歲不代表要結婚生子　30+要學懂的9件事：關係有害就要「止蝕」

很多人都說30歲是女生的一個關口,好像這個年紀的女人都要在當刻決定好以後與誰執手到老,誰都要決定生育與否的課題,但其實每個人都有各自的步伐,你的人生不主宰於其他人的嘴巴上和手心上,但30歲的確是一個好好的契機,讓你去反思自己和其他人的各種關係。這裡有9句搜羅自幾位30+女性,有關於人際關係的領悟,希望你從中有所得著。

踏入30歲這個關口,處理人際關係的技巧或有所提升,按圖看30+女人對人際關係的領悟▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

1. 所有失望都是由期望太高造成的,控制你的期望很重要。

為何你以往會為現在看來的一件小事鬧情緒,特別是談戀愛的時候?因為對方的行為與你所期望的不相符,但隨著在生活上遇見更多不同的人,聰明的女生都會更懂得理解他人的處境,最好的情況是,對他人的期望不會過高和低,那就不會再出現自己失望又令人覺得你難相處的情況。

2. 信任一個人之前,需要長時間的仔細觀察,嘴上說的不一定是真心話。

不是所有人都是跟你一樣有責任心,會對承諾作一回事,有很多人在情緒高漲時會答應給妳全世界,但其實他們也不知自己會否做得到,因此不要一開始認識一個人就將信任交付, 要長時間仔細觀察,trust your eyes not your ears。

3. 適時抽身是最好結局。

30 歲時的你會懂得投資知識,會知道甚麼叫做「止蝕」嗎?在人際關係也一樣,如果你意識到關係對雙方有害時,抽身離場也許是對大家最好的局面。

4. 別人不喜歡你是正常的,因為你也不會喜歡所有你認識的人。

你開始會學懂看透世事,不那麼在意他人的目光和對你的看法。

5. 有些人會不知不覺走遠,所以珍惜你每次的聊天,你永遠不會知道那是最後一次。

隨著愈來愈多人離開,留下的人顯得愈來愈珍貴,你會珍惜和朋友親人面對面的對話多於短訊溝通。

▼▼【相關文章.按圖放大率先預覽】30+仍遇不到對的人?5種女人單身各有原因 對症下藥脫離剩女行列

+ 5 + 5 + 5

6. 保留認識新朋友的空間。

擁有自己的舒適圈也有繼續有擴大生活圈子的拼勁,30 歲只是人生另一個開始

7. 相信有人會很喜歡上最原本的你。

很多人會在 30 歲時刻提醒自己要成熟,但面面俱圓的向外打併時,在喜歡的人身上,是可以撒嬌和做回自己的。

8. 有些事情不要說穿,對方自然有自己的路程。

每個人都有自己的路程,在人際關係上,有些說話放在心就好,對方不一定會懂你說甚麼。

9. 生活上難免有比較,但回到家要重新愛上自己。

最後是你跟自己的關係,在事業愛情上已打滾了好幾年,途中你會遇到不少跌撞,但你應該要做的是深刻反思,然後重拾自信,做一個 best version of you 。

▼▼【相關文章.按圖放大率先預覽】30歲「輕熟女」的「分水嶺」 4個女性應該察覺「剛剛好」的轉變

+ 3 + 3 + 3

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】