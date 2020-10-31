接吻是一門美學，關乎感受、態度、技巧、知識。接吻不單純是兩張嘴、四片唇疊在一起......雖然沒有常規，沒有世界通行、適用在所有對象的技法，但有些小要訣可以幫到大家！

接吻沒有常規，沒有世界通行、適用在所有對象的技法，以下一些要訣希望可以幫到大家！（《春嬌與志明》劇照）

在戀愛的不同階段，接吻比性愛更為重要，例如認識階段互相探索的吻、做愛前的熱身、老父老妻期出門前的吻，每個吻都引領兩人進入更深層的身心交融，但是嘛，接吻可不單純是兩張嘴、四片唇疊在一起……大條道理先不說，筆者倒想先分享朋友們的「經驗之談」。

感受不好的吻，為她們帶來過深刻的印象——「我是他的初戀，他的吻法就是衝、亂，感覺恨不得將整條舌頭伸我嘴裡，舌頭亂攪，然後親的滿臉口水，感覺很噁心，覺得他像狗一樣……真的會吻到生氣。」、「嗯，就是把門牙一直撞到……我已經在避免了，他還要繼續同一吻法，每次親嘴都會碰到我牙齒！後來每次他湊過來我就躲，時間長了想分手，就這樣。」、「口水太多，舌頭十分不自然，雖然兩個人舌頭都在動，可好像總是沒法配合……就是特別沒有感覺。」

接吻力度要由淺入深，以最溫柔的姿態輕吻對方的雙唇。（《愛的迫降》劇照）

反之，好的呢？「有種輕飄飄、頭暈的感覺，腳下彷彿踩著雲朵般」、「欲望立馬就被撩撥起來，等我回神時，衣服已經被脫光了。」反正，就是慾罷不能，喜歡到無法自拔。 當然，接吻沒有常規，沒有世界通行、適用在所有對象的技法，但有些小要訣可以幫到大家！

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接吻要訣一：由慢入快

你不趕時間吧？不趕，那就以「慢」來開場。有時太有侵略性的吻，反而不夠時間讓曖昧氣氛升溫。先將唇輕貼彼此，想像你在感受它的彈性、柔軟度、弧度，中間不時相互的摩擦，不時的吸吮，或輕咬對方雙唇，由乾舔至濕潤，力度由淺入深，以最溫柔的姿態輕吻對方的雙唇。

接吻吻得對了化學反應自然產生，熱情點燃，再逐步「升級」。（《比悲傷更悲傷的故事》劇照）

中途無妨忽然抽離，雙目迷濛地凝視對方，同時用手指磨擦、描繪對方的嘴唇沿邊，再舔舔你的下唇，激起對方的玩心與激情。待時機成熟，熱情點燃，再逐步「升級」。

接吻要訣二：由輕入深

上一步是唇，這一步是舌。用舌頭，記著，放鬆放鬆放鬆！接吻不是在拍電影，激吻也要以最溫柔的姿態出現，不要緊張，不要太過用力。唇吻後，舌尖輕伸，蜻蜓點水或輕舔對方嘴唇，等對方的舌頭被吸引得伸出來，再深入敵陣——

接吻可不單純是兩張嘴、四片唇疊在一起，每個吻都引領兩人進入更深層的身心交融。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

先用雙唇含住他的舌頭，輕輕吸吮，再伸出自己的舌頭，把對方的舌尖輕輕圈住，然後向後拉、上下翻旋，製造快感。舌頭互相交纏時，切忌不斷的將舌頭塞進對方的唇部，以免沒有時間呼吸，令口水溢出就尷尬了。有時要保持適度的空間，才可以隨心所欲。噢，這如果想增加情趣，這步你更可以輕輕呻吟，氣氛會更好，信我。

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接吻要訣三：觀察對方喜好

留意伴侶的一舉一動——無論是日常相處、性愛抑或接吻，這點都不會錯。你要記著，你可不是一個人在做苦工，你們可是在跳一支雙人舞，對方正在做的，可能是無意識地向你展示自己的喜好，就試試；對方迴避、抗拒的，就停。觀察到對方對哪個吻法反應激烈的，以加倍的熱情地回應，享受當下。

接吻時不妨雙目迷濛地凝視對方，同時用手指磨擦、描繪對方的嘴唇沿邊，激起對方的玩心。（《比悲傷更悲傷的故事》劇照）

接吻人人可以，卻不是人人天生都懂，是一種需要進行反覆練習的技術。吻對了，化學反應自然產生，天天都是與伴侶的浪漫時光。進步的過程嘛，多點溝通和體貼對方，總有一天會熟能生巧！

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