繼韓國女團Red Velvet 隊長Irene耍大牌事件後，韓國娛樂公司SM再爆出醜聞，旗下男團EXO成員朴燦烈被前女友在網上爆出疑「一腳踏十船」，出軌對象不乏直播主、Youtuber、女團成員、空姐、舞者等，波及範圍廣泛，令人為之震驚，事件也與過去爆出的羅志祥偷食事件如出一轍，朴燦烈亦被封為「南韓羅志祥」。

男團EXO成員朴燦烈被前女友爆出出軌事件。（real__pcy@IG）

「南韓羅志祥」EXO成員朴燦烈被前女友爆料瘋狂出軌?

韓國男團EXO成員朴燦烈被前女友在網上爆出偷食事件，對方指控朴燦烈在與她交往3年期間，至少已經出軌10次，她表示：「當我在睡覺一無所知的時候，你正忙著與新的女人玩骯髒的遊戲。」文中指出EXO成員朴燦烈的出軌對象包括直播主、Youtuber、女團成員、空姐、舞者等，而女方一直被蒙在鼓裏，網友戲稱：「新『時間管理大師』誕生」！

▼▼▼【EXO成員朴燦烈被前女友爆料疑「一腳踏十船」】▼▼▼

周圍的人都知道你骯髒，只有我跟你的粉絲不知道。

如果我也有錯的話，就錯在沒看出來你是這種垃圾，一直保護你，信任你

EXO成員朴燦烈被前女友還指出自己與朴燦烈交往期間一直小心翼翼，感情維持低調，還將兩人的合照藏起來，生怕消息傳出去會影響朴燦烈的音樂事業。如今女方得知自己被背叛的驚人消息後，決定揭露朴燦烈可惡的渣男行為，也揭穿了過去他曾在鏡頭前說過「到死之前都不會戀愛」的謊言。出軌内幕一爆出後，立即引起極大關注。另外，網上也有網友爆出更驚人内幕，有指朴燦烈在出道之前已經十分愛玩，喜歡四處拈花惹草，還稱他為「弘大USB」。

韓國男團EXO成員朴燦烈形象自出道以來一直良好，擁有大批死忠粉絲。（real__pcy@IG）

▼▼▼【EXO成員朴燦烈被撕破陽光男孩「假面具」？】▼▼▼

目前 EXO成員朴燦烈仍未對事件表態保持沉默，而所屬公司SM於29日發表聲明，指「對於該帖文沒有任何官方立場」，公司即沒有承認也沒有否認，曖昧不清的態度讓粉絲感到失望，然而現在已經有韓國粉絲强烈要求EXO成員朴燦烈退團，相信事件爭議仍然會持續一段時間。

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「渣男」慣用的6大招數

愛情猶如泥沼，「渣男」更是無處不在！若不幸遇見渣男深陷其中，容易萬劫不復，被狠狠地傷害。不過已經有許多聰明的女生們，早已看穿並整合出渣男們慣用的小伎倆。若不想誤中渣男圈套，被無情地傷害的話，快來認清他們慣用的6大招數，拆穿他們的「真面目」吧！

「渣男」最喜歡這樣出招哄騙女生？（《原諒他77次》劇照）

▼▼▼【渣男慣用的6大招數】▼▼▼