藝人曾偉權日前因肺癌逝世，他在無綫劇集《使徒行者3》的戲份近日播出，讓觀眾感慨不已。他在劇中飾演「黑警」龔慈恩的丈夫，劇中龔慈恩愛夫心切，演技令人大讚。現實中，龔慈恩的愛情路亦是波折重重，兩度結婚，亦兩度離婚。

《使徒行者3》「黑警」龔慈恩為了讓患有心臟病的丈夫曾偉權，能成功換心，與黑市器官販賣集團勾結，更以槍挾持蔡思貝，要求對方放過黑市醫生，待完成手術後才拘捕。短短數場戲，已能看到龔慈恩演技出眾，既是「壞事做盡」的警察，卻又對丈夫一往情深，看到對方被槍殺後崩潰大哭。



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龔慈恩在戲內痛失丈夫，在現實中情路似乎也波折重重。龔慈恩去年宣布與結婚20年的林煒分居2年兼離婚，主因是兩人長年分隔兩地，對方不論社交圈子還是事業重心都是在台灣，聚少離地所以感情變淡。

龔慈恩與林煒去年宣布結束20年婚姻。（影片截圖）

第一任丈夫曾出軌 後邂逅小５歲林煒

龔慈恩至今經歷過兩段婚姻，1990年曾與商人霍振華結婚，她在馬來西亞拍劇回港後，發現對方有婚外情，因此決定離婚。龔慈恩之後在台灣拍攝劇集《雪山飛狐》認識比自己小5歲的林煒，當時她初到台灣發展，人生路不熟，國語也不流利，與林煒因為語言相通越走越近。

龔慈恩與林煒因拍攝雪山飛狐相識。（《雪山飛狐》劇照）

與林煒結婚20年 異地婚姻早現裂痕？

龔慈恩、林煒兩人1999年在加拿大註冊結婚，婚後誕下一子一女，龔慈恩為了照料家庭及子女，逐漸淡出演藝圈。龔慈恩婚後原本與林煒一起在台灣生活，其後她要照顧父親和老爺，所以帶着孩子回到香港生活，兩夫婦因此分隔兩地。雖然表面看來一家四口十分幸福，林煒與龔慈恩曾在2015年與兒子一起參加台灣綜藝節目《SS小燕之夜》，如今回看當時的訪談片段，兩人關係似乎一早出現裂痕。

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和平分手不願妥協 林煒「外遇」約會女總裁

林煒去年被拍到與女總裁劉灼梅在街頭十指緊扣兼擁吻，因此傳出他外遇的新聞，消息傳出後林煒大方認愛。龔恩慈與林煒才終於宣布已經分居2年，也正在辦理離婚手續。林煒受訪時表示兩人生活圈子不同，龔慈恩在香港，而自己則在台灣，如果要維繫婚姻「總需要一個人犧牲妥協」。



最終兩人覺得子女都長大了，無需再刻意遷就對方，因此決定和平分手，各自過讓感覺舒服的生活。

龔慈恩第二任丈夫林煒現已另結新歡。（Facebook@劉灼梅）

龔慈恩被認定是「控制狂」 女強男弱難維繫？

因為媒體報導的關係，龔慈恩在上一段婚姻中常常被認為是「控制狂」，有傳家中事務全由她安排，出外拍戲也透過微信「掌控」全家。亦有指龔慈恩一直像姐姐般照顧，正如她在節目中提及對方孩子氣，當被主持問及林煒會不會抱怨，龔慈恩把精神都放在子女身上，龔慈恩直接代對方回答：「一個小孩不會抱怨的。」



龔恩慈盡心盡力照顧家庭，到最後，事實亦是龔慈恩數年前主動「放手」，建議林煒回到台灣生活。龔恩慈的兩段婚姻都是寧願灑脫放手，也絕不將就，57歲的龔慈恩，不論外貌上還是愛情上，都能保持優雅。

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