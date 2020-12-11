日本演員松坂桃李日前在Twitter上宣布與戶田惠梨香結婚，讓不少粉絲又驚又喜。松坂桃李與戶田惠梨香在2014年因合作拍攝電影《王牌大騙局》結緣，但之後並未有傳出緋聞，兩人突然宣布結婚，讓不少人感到意外。

戶田惠梨香情路坎坷 曾遭男友言語暴力傳致禿頭

現年32歲的戶田惠梨香在2006年演出《死亡筆記》彌海砂一角爆紅，當年與松山研一合作，兩人更疑似戲假情真，之後亦曾與不同的男演員傳出緋聞。不過「演藝圈發電機」也有失手的時候，有傳她曾愛得卑微，一度因遭男友言語暴力致「禿頭」。

戶田惠梨香與松坂桃李合作拍攝電影相識。（《王牌大騙局》劇照）

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松坂桃李外貌實力兼備 成「零負評男神」

松坂桃李外貌實力兼備，是不少人眼中的男神，年初更獲得有「日本奧斯卡」之稱的日本電影學院大獎「最佳男主角」，演技獲得認同。而他出道以來近乎沒有負面新聞，因此被封為「零負評男神」。32歲的戶田惠梨香被稱為「演藝圈發電機」，過去曾與多名「男神級」演員拍拖，可惜戀情都無疾而終，如今與松坂桃李修成正果，相信粉絲們也會相當放心。

松坂桃李外貌實力兼備，難怪會成為眾人心目中的男神。（Twitter@MToriofficial）

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松坂桃李曾言愛「平胸」一語成讖?

雖然兩人愛得低調，但當年戶田惠梨香與松坂桃李合作時曾發生有趣的小插曲，當年兩人一起出席電影宣傳活動，戶田惠梨香還笑言松坂桃李看起來是「好男人但又散發宅男氣息」，透露對方從未主動跟自己說話。戶田惠梨香突然問對方「喜歡平胸還是巨乳」，松坂桃李竟老實回答「平胸」。而戶田惠梨香正正就是「貧乳」女星，如今兩人走在一起，不知是否當年松坂桃李「話中有話」。

戶田惠梨香（左）本身是「貧乳」女星代表之一，不過身形不阻她散發獨有氣質。（Twitter@@bansanmovie)

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