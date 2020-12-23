萬眾期待的聖誕節到來了，不久後又到除夕。許多人都會選擇在節日與情人一起度過浪漫的一夜，相信不少細心的女生都會精心挑選一套迷人的「戰衣」，為節日「重頭戲」做好準備。不過其實內衣褲的顏色也是影響性趣的關鍵，原來挑起男女慾望的顏色截然不同？

想要一個完美浪漫的「性」誕？選對挑起另一半慾望的內衣褲顏色吧！（《金秘書為何那樣》劇照）

男女內衣褲顏色喜好大不同 「這顏色」更能挑起男生慾望！

內衣褲猶如「戰衣」，褪去衣裳如同「拆禮物」一樣，帶給另一半驚喜。內衣褲顏色不但能夠造成視覺刺激，還能由此引發愉悅感覺，刺激大腦而喚醒性愛意識。事實上，男生與女生對於內衣褲顏色的喜好不盡相同，到底什麼顏色的內衣褲才會吸引另一半，釋放性感誘惑呢？

印尼萬隆理工大學對內褲進行了一項有趣的研究，針對男性與女性對不同顏色的內褲對大腦的刺激程度而總結出男女內褲顏色喜好排名，結果顯示男女之間的想法差異十分大！

挑起男女情慾的內衣褲顏色是什麼？答案令人意外！（Inciclo/Unsplash）

是次研究分別以紅色、黑色、灰色、白色和棕色顯示了女性內褲或男士內褲，再觀察男性及女性腦電波的反應，以及查看顏色是否會影響消費者的選擇。研究人員指出，顏色刺激通常可以調節額葉大腦區域神經元的活性，使其變得更加活躍。當中發現男性參與者對所有內衣顏色的刺激均呈陽性反應，女性的腦電波最受紅色內衣的刺激，而男性竟對紅色內衣刺激感最低，以「一種顏色」刺激反應最高。大家準備「戰衣」時，不妨參考一下，入手最能挑起另一半感觀的顏色吧！

▼▼▼【男女喜愛的內褲顏色截然不同？快來看結果，準備最強「戰衣」！】▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

參考資料：EXPRESS.CO.UK

▼▼▼【同場加映：巴西攝影師實拍女性高潮變化 5種表現辨別真偽 性交不一定最滿足?】女性性高潮的5種表現▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

▼▼▼【同場加映：床上的挑逗情話令性趣大增!==>性愛教室 瞬間激起慾火的8句挑逗情話 讓床上戰鬥力興奮度倍增】▼▼▼