12星座把你放心上的表現　土象默默付出　風象頻繁分享根本藏不住

12星座把你放在心上的信號，就是TA們忍不住對你做這些：



12星座心動信號！火象著急確認，水象愛貼貼（點擊放大瀏覽）▼▼▼

12星座把你放在心上的心動信號（IG@tvn_drama；01製圖）

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火象星座（白羊｜牧羊、獅子、人馬｜射手）

把感受憋心裏，本來就很考驗火象星座，更何況面對喜歡的人，怎麼忍得住？TA們對一個人的好感往往一產生就直衝雲霄，滿到要溢出來，根本搞不了暗戀持久戰。對方是什麼意思？是不是對我有意思？——立刻馬上要得到確認，哪怕時機未到，也先莽一波，曖昧的不清不楚煩到TA們要爆炸了！

土象星座（金牛、處女、山羊｜摩羯）

啥委屈都能忍，啥心事都能憋，唯獨無法不體貼地替意中人做些什麼。土象星座善於關注細節，一旦get到對方的需要，就會默默行動，恨不得代勞所有。比如發現對方喜歡喝奶茶，就開始以各種名義請客，專門把對方的口味挑出來放眼前。TA們忍不住不做，卻偏偏什麼都不說。

風象星座（雙子、天秤、水瓶）

最會製造曖昧也最能享受曖昧的當屬風象星座，柏拉圖之戀足已。可以接受異地不見面，可以不急於確定關係，可以不趕着送温暖，但忍不了不頻繁交流，吃喝拉撒睡都想和那位有緣人分享。聰明的TA們很快就完成了對方的資料收集並做好了相關功課，開聊即開撩，被當成知己就偷樂呵。同時也在確認：你是我的靈魂伴侶嗎？你的回應是否正中我心？

水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚）

是活力四射的火象最喜歡body touch嗎？不，上頭時最忍不住想貼貼的是水象星座。那些似有若無的指尖碰觸就讓TA們浮想聯翩、心動不已，對摸頭殺或是張開的雙臂更是無法拒絕。Ta們渴望實實在在的温暖，不是冰冷的物質、輕浮的言語或是一較高下的智力，並且篤信來自身體的直覺：如果我想靠近這個人我必然愛他，如果他也想靠近我那我們心意相通。

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