馬份、妙麗在不相同的時刻互相傾慕：「他是我靈魂的一小部分」

在《哈利波特》系列電影中飾演反派角色「馬份」的湯費爾頓（Tom Felton），在過去曾表示對飾演「妙麗」的愛瑪屈臣（Emma Watson）只有猶如兄妹關係的「疼愛」，但近日其在推出的新書裡，卻突然坦承曾暗戀過妙麗。



湯費爾頓（Tom Felton）近日推出自傳，首次坦言自己對Emma有「秘密的愛意」。（IG ＠emmawatson）

湯費爾頓坦承曾對愛瑪屈臣生愛意

現年35歲的英國男星湯費爾頓（Tom Felton）近日推出自傳《Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard 》，在書中首次坦言自己對 Emma Watson 有「秘密的愛意」。他寫道：

我以一種無法向其他人解釋的方式愛著、欽佩著她，也許不是以人們想聽到的那種方式，這並不是說我們之間從未有過火花，肯定有過，只是在不同的時期。 湯費爾頓（Tom Felton）

二人的情誼曾經超越普通朋友，卻發生在不同的時候，因而互相錯過。

湯費爾頓（Tom Felton）寫道：「我以一種無法向其他人解釋的方式愛著、欽佩著她。」（IG @t22felton）

湯費爾頓曾對前女友否認喜歡愛瑪屈臣

Tom Felton 和 Emma Watson 在過去經常被外界指關係微妙，稱得上是「友達以上，戀人未滿」。曾經與 Tom Felton 有過一段8年情、在《哈利波特：死神的聖物2》中同樣飾演「馬份」妻子的潔德高登（Jade Gordon）亦表示過去與 Tom Felton 在一起時，曾多次懷疑他喜歡 Emma Watson，認為二人之間有不一樣的情愫，彼此的情感肯定「不只是朋友」。但每當她詢問 Tom Felton 時，Tom Felton 都再三否認。

在《哈利波特：死神的聖物2》中飾演「馬份」妻子的潔德高登（Jade Gordon）表示過去與湯費爾頓（Tom Felton）在一起時，曾多次懷疑他喜歡愛瑪屈臣（Emma Watson）。（IG @t22felton）

雖然 Tom Felton 多次強調自己對 Emma Watson 並沒有任何愛慕之情，只是非常友好的摯友，兩人好像家人般親近，就像妹妹一樣，但許多「哈利波特」粉絲都十分希望他們倆私下能成為一對情侶，雖則兩人終歸沒有走在一起。

愛瑪屈臣（Emma Watson）在過去接受媒體訪問時，曾大方承認小時候曾對湯費爾頓（Tom Felton）一見鍾情。（Getty Image）

事實上，Emma Watson 在過去接受媒體訪問時，曾大方承認小時候曾對 Tom Felton 一見鍾情，更直言 Tom Felton 是「我靈魂的一小部分」。她表示當年某一日上課時，老師要求每個人畫出自己心目中神的樣子，而 Tom Felton 則畫了一個女孩反戴鴨舌帽站在滑板上的圖畫，Emma Watson 看見後就突然愛上 Tom Felton 了，還透露，

每天到片場都會在拍攝日程表上尋找他的號碼，他是7號，如果有他，那一天就會令我特別興奮。 愛瑪屈臣（Emma Watson）

但 Emma Watson 則表示 Tom Felton 一直以來都只是把她當作妹妹，如今 Tom Felton 才承認當時對 Emma Watson 的感覺「比對親妹妹的愛還多了一點」。

「錯的時間遇到喜歡的人」

兩人從拍攝《哈利波特》開始一起長大，交情深厚，雖然曾互生情愫、互相傾慕，卻碰上「錯的時間遇到喜歡的人」，兩人各自在不同的時刻對對方曾生好感，最終只能有緣無份錯過彼此。由相遇、相識、相知和相愛很多時都要講求天時、地利、人和，一旦任何一個元素出錯，他們都只能成為像親人一般、把愛意深藏的摯友而已。

命運就是讓你猜不透，愛情有時總會帶著無奈的離開，也許每個女生在中學時期曾經歷過這種擦身而過的愛。生命裏總有那麼一個他，曾給過你窩心的陪伴、無限的支持，甚至是超乎友情卻未跨越愛情的在乎，突然一天，也許是時侯到了，彼此的耐性磨滅了，也沒曾向對方表明心跡，就這麼一瞬間決定放棄這段感情，讓雙方的關係就此改變，或後來亦再也碰不上對方。

也許一天回望過去，你也曾想過，假如換個時間和背景說不定能擦出火花，而結果亦會全然不同。無可否認的是，留有遺憾的愛情，往往都是帶給你一生中最美好的回憶、最純粹的陪伴、最刻骨銘心的那個他。