馬份、妙麗在不相同的時刻互相傾慕：「他是我靈魂的一小部分」

在《哈利波特》系列電影中飾演反派角色「馬份」的湯費爾頓(Tom Felton),在過去曾表示對飾演「妙麗」的愛瑪屈臣(Emma Watson)只有猶如兄妹關係的「疼愛」,但近日其在推出的新書裡,卻突然坦承曾暗戀過妙麗。



湯費爾頓(Tom Felton)近日推出自傳,首次坦言自己對Emma有「秘密的愛意」。(IG @emmawatson)

湯費爾頓坦承曾對愛瑪屈臣生愛意

現年35歲的英國男星湯費爾頓(Tom Felton)近日推出自傳《Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard 》,在書中首次坦言自己對 Emma Watson 有「秘密的愛意」。他寫道:

我以一種無法向其他人解釋的方式愛著、欽佩著她,也許不是以人們想聽到的那種方式,這並不是說我們之間從未有過火花,肯定有過,只是在不同的時期。 湯費爾頓(Tom Felton)

二人的情誼曾經超越普通朋友,卻發生在不同的時候,因而互相錯過。

湯費爾頓(Tom Felton)寫道:「我以一種無法向其他人解釋的方式愛著、欽佩著她。」(IG @t22felton)

湯費爾頓曾對前女友否認喜歡愛瑪屈臣

Tom Felton 和 Emma Watson 在過去經常被外界指關係微妙,稱得上是「友達以上,戀人未滿」。曾經與 Tom Felton 有過一段8年情、在《哈利波特:死神的聖物2》中同樣飾演「馬份」妻子的潔德高登(Jade Gordon)亦表示過去與 Tom Felton 在一起時,曾多次懷疑他喜歡 Emma Watson,認為二人之間有不一樣的情愫,彼此的情感肯定「不只是朋友」。但每當她詢問 Tom Felton 時,Tom Felton 都再三否認。

在《哈利波特:死神的聖物2》中飾演「馬份」妻子的潔德高登(Jade Gordon)表示過去與湯費爾頓(Tom Felton)在一起時,曾多次懷疑他喜歡愛瑪屈臣(Emma Watson)。(IG @t22felton)

雖然 Tom Felton 多次強調自己對 Emma Watson 並沒有任何愛慕之情,只是非常友好的摯友,兩人好像家人般親近,就像妹妹一樣,但許多「哈利波特」粉絲都十分希望他們倆私下能成為一對情侶,雖則兩人終歸沒有走在一起。

愛瑪屈臣(Emma Watson)在過去接受媒體訪問時,曾大方承認小時候曾對湯費爾頓(Tom Felton)一見鍾情。(Getty Image)

事實上,Emma Watson 在過去接受媒體訪問時,曾大方承認小時候曾對 Tom Felton 一見鍾情,更直言 Tom Felton 是「我靈魂的一小部分」。她表示當年某一日上課時,老師要求每個人畫出自己心目中神的樣子,而 Tom Felton 則畫了一個女孩反戴鴨舌帽站在滑板上的圖畫,Emma Watson 看見後就突然愛上 Tom Felton 了,還透露,

每天到片場都會在拍攝日程表上尋找他的號碼,他是7號,如果有他,那一天就會令我特別興奮。 愛瑪屈臣(Emma Watson)

但 Emma Watson 則表示 Tom Felton 一直以來都只是把她當作妹妹,如今 Tom Felton 才承認當時對 Emma Watson 的感覺「比對親妹妹的愛還多了一點」。

「錯的時間遇到喜歡的人」

兩人從拍攝《哈利波特》開始一起長大,交情深厚,雖然曾互生情愫、互相傾慕,卻碰上「錯的時間遇到喜歡的人」,兩人各自在不同的時刻對對方曾生好感,最終只能有緣無份錯過彼此。由相遇、相識、相知和相愛很多時都要講求天時、地利、人和,一旦任何一個元素出錯,他們都只能成為像親人一般、把愛意深藏的摯友而已。

命運就是讓你猜不透,愛情有時總會帶著無奈的離開,也許每個女生在中學時期曾經歷過這種擦身而過的愛。生命裏總有那麼一個他,曾給過你窩心的陪伴、無限的支持,甚至是超乎友情卻未跨越愛情的在乎,突然一天,也許是時侯到了,彼此的耐性磨滅了,也沒曾向對方表明心跡,就這麼一瞬間決定放棄這段感情,讓雙方的關係就此改變,或後來亦再也碰不上對方。

也許一天回望過去,你也曾想過,假如換個時間和背景說不定能擦出火花,而結果亦會全然不同。無可否認的是,留有遺憾的愛情,往往都是帶給你一生中最美好的回憶、最純粹的陪伴、最刻骨銘心的那個他。