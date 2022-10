蘇施黃兩度患癌依舊樂觀面對　收起火爆性格把溫柔只留給金燕玲

【蘇施黃|金燕玲】蘇施黃早年曾戰勝乳癌,之後如常工作。近年在個人頻道「#教煮蘇 This is So good」不時分享日常生活、餐廳介紹以及教煮美食等等。日前,蘇施黃於個人頻道自爆患了大腸癌第三期。她透露當初因發現屙血,入院檢查發現患癌後隨即接受手術,經過多個檢查後,幸好沒有擴散到身體其他地方。雖則兩度患癌,蘇施黃依舊樂觀面對及心境開朗:「開心到不得了,一個人當你食嘢覺得自己病就好病,但當你覺得同Normal人一樣就Normal...」



蘇施黃自爆患癌依舊樂觀面對

蘇施黃早年在電台擔任節目主持,之後再轉戰做電視主持。在2005年她在有線電視娛樂台主持《活得很滋味》教觀眾60分鐘內煮一餐。同年蘇施黃發現患上乳癌,需要接受割除手術及休養。經過一個多月的休息復出主持電台節目及《活得很滋味》電視節目,而蘇施黃一直以尖酸刻薄及挖苦譏諷形式主持節目,不時備受爭議。直到2008年她於大台主持節目《蘇GOOD》,當中跟觀眾分享烹飪方法及技巧,節目上不時挖苦及譏笑學徒和助手引來不少爭議。

轉戰開設個人頻道 一事惹爭議

直到近年蘇施黃開設個人頻道「#教煮蘇 This is So good」,頻道主要分享日常生活、餐廳介紹以及教煮美食,多元化的內容而大受歡迎。開設至今2年多,已經多達300條片,訂閱人數逾16萬。不過蘇施黃稱剪片費用高昂而決定實施收費會員制,她把會員分為3個級別「合桃蘇」、「鳳梨蘇」及「蝴蝶蘇」,而最低級別「合桃蘇」月費$80,高級別的「蝴蝶蘇」月費為$800。會員收費一出不少網民直言「搶錢」,更指網上大量教煮片都是免費,揚言要轉場去撐肥媽。

蘇施黃「Mean爆」性格 卻把溫柔留給金燕玲

雖則蘇施黃「Mean爆」的個性非人人喜歡,但她的溫柔及深情都全留給金小姐一人(金燕玲暱稱)。蘇施黃跟金燕玲成為密友同居逾16年,金燕玲亦曾公開剖白跟蘇施黃的感情,是蘇施黃令自己明白何謂愛。後來金燕玲兩度確診患上癌症時,蘇施黃亦陪伴在則照顧金燕玲,甚至曾說要賺兩億元讓金燕玲好好過下半生。她的舉動再次證明愛是沒有界限不分國籍和種族的。

近年愈來愈多名人無懼外界聲音,勇於面對自己並公開「出櫃」 ,多年來蘇施黃跟金燕玲的關係讓外界一度猜測,加上蘇施黃中性化的打扮及沒有與異性結婚的形象,早已被外界認定為同性戀者。

時代進步人人都有權追求愛,而且任何的愛情都可以愛得光明正大、轟轟烈烈。在2009年的志雲飯局訪問中,蘇施黃承認自己是一名同性戀者,她勇於坦承面對自己,同時她亦獲得家人及朋友的接受及支持。當時被問到與同性密友金燕玲出雙入對,可有主動跟家人說出來時,她毫不掩飾同性戀身份並說:「需要講嗎?整天都有人講出來,難道要舉個手跟爸媽講我是同性戀?」,後來蘇施黃亦承認紅顏知己金燕玲的身份。

我沒有講過一句話,但沒有一個人不接受我 蘇施黃

蘇施黃與金燕玲彼此一凹一凸恰到好處

蘇施黃曾在電台節目自爆跟金小姐(金燕玲的暱稱)的甜蜜而平淡的生活點滴,雖然二人個性南轅北轍,但正因真正愛到深處而懂得互相遷就,使二人感情維繫至今。或許有人認為蘇施黃的個性不討好,又不時咆哮挖苦他人,但是金燕玲毫不介意。即使有時候蘇施黃做了「乞人憎」的行為,金燕玲不生氣反合十雙手說:「主呀,我會饒恕佢!」,二人互動相當可愛。

我好介意人點睇我,我從來無諗過最後會同一個女人一齊,但阿蘇感動咗我。 金燕玲

別為相愛而去改變,但好多人偏偏鍾意去改變及支配一個人,這是謬誤,沒有是應該,這不是法例。 蘇施黃

俗語説:「一凹一凸,定必互補不足」,這句說話恰好跟二人性格對應。蘇施黃火爆性格遇上平和的金燕玲,在最好的時間遇上對方。世上那有什麼天作之合,蘇施黃徹底做到真真正正愛護對方、守護對方,互相磨合和誠意退讓,在每次的爭吵及無數的糾結,看盡對方最不堪的一面依然堅定的選擇陪著金燕玲走下去,這正是真正的愛情。

