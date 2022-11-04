季前賽｜邱士縉憑自然細膩演技終上位　上月首推單曲即獲讚賞

MIRROR 成員邱士縉（Stanley）接連兩劇播出，在話題度十足的《野人老師》播畢後，緊接著就會與其他三位團員合拍的《季前賽》播出，雖然新劇並不再是擔正主角，但其成熟細膩的演技，依然讓觀眾一再獲得好評，甚至大讚憑演技去到「上弦」。這位演員邱士縉是如何從出道只有幾位粉絲，走到今日在戲劇路上開始嶄露頭角？



季前賽｜邱士縉精彩演出 不少觀眾大讃演技自然

季前賽｜邱士縉於劇中除了飾演喜愛藍球的「張智良」，更是好丈夫好爸爸（IG@stanleysc_）

在《季前賽》中邱士縉飾演喜愛藍球，但為了家人不得不每每討好客戶和同事的廣告服務客戶經理「張智良」，一次機會中讓他有重拾籃球夢，成為「痴漢隊」的中鋒。在劇中的邱士縉為了照顧妻子感受，不讓她擔心，在初期經常上演練打完球噴止汗劑、買球鞋不敢寄回家、收貨人改成球星名等爆笑劇情，有不少觀眾大讃演技自然，也讓不少已婚男士們大讚真實，希望自己妻子也像劇中一樣這麼好溝通！

季前賽｜邱士縉與女友穩定交往多年 不時大放閃光彈

季前賽｜邱士縉與女友李炘頤穩定交往多年，不時大放閃光彈（IG@

在戲外邱士縉有一位很體貼的女朋友李炘頤（Alina），同樣是舞蹈員透過《全民造星》節目出道，已經穩定交往5年，去年更開始同居，在YouTube 頻道中一直都大方公開甜蜜戀愛生活，難怪每次同框不是被催促結婚，就是被問結婚計劃。

季前賽｜邱士縉於《野人老師》首次擔正主角 獲同劇大前輩鄭丹瑞大讚

季前賽｜邱士縉於《野人老師》首次擔正主角，獲同劇大前輩鄭丹瑞大讚，更被網友大讚演技上弦（劇照《野人老師》）

邱士縉在剛播畢的《野人老師》首次擔正主角，戲裡的他由恃才傲物的補習天王，到與「大地小學」的小朋友經歷各種事後，逐步被感動。尤其感動無數觀眾的「聰聰事件」，邱士縉演繹出充滿愧疚的一幕，讓觀眾們跟著動容。而且邱士縉也獲同劇的大前輩鄭丹瑞讚賞「他有認真學習和放下偶像包袱去演戲，實屬難得。」

季前賽｜邱士縉上月推出首支個人單曲《重新介紹》 有望歌視兩棲發展

季前賽｜邱士縉曾被批唱歌難聽 上月推出首支個人單曲《重新介紹》（IG@stanleysc_）

一度專注演員事的邱士縉，也終於在上月推出了他出道以來第一首個人單曲《重新介紹》，雖然是為《野人老師》演唱的主題曲，但相信對於他和粉絲們來說意義非常重大！邱士縉也在 Instagram 發文稱原本只想唱好團歌的他：「估唔到，有一天會有屬於自己嘅一首歌！」而他不少粉絲也在聽新歌後，留言大讚：「聲音好好聽，唔好再懷疑自己」，無論在演戲，還是在歌唱事業上，都逐步被看見。

季前賽｜MIRROR 中的貼心「大表哥」 源於家中的哥哥？

季前賽｜邱士縉與MIRROR 眾成員感情都好好。（IG@stanleysc_）

邱士縉有一個眾所周知的綽號「大表哥」，一開始大家都以為是因為他比較照顧團隊中年紀較小的姜濤，就家中的大哥哥所以就有了這個綽號。但MIRROR 隊長楊樂文在一次節目中大讚邱士縉的貼心，自己也會不自覺的跟著叫他「大表哥」。

原來這也與邱士縉的原生家庭有關，由於他的爸爸很早已過世，所以大他五歲的哥哥就長兄為父，威厲但又很疼惜他，當然他也非常尊重哥哥。在 MIRROR 中年紀較大的邱士縉也充當著這樣一位的大哥哥角色，照顧團隊中每一位成員。