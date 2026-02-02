邱士縉Stanley與Alina宣布訂婚：結束愛情長跑 出道多年默默耕耘

人氣男團MIRROR成員邱士縉Stanley與女友李炘頤Alina，昨日（1/2）傳出喜訊，宣布訂婚。二人於社交平台（Instagram）上正式宣布訂婚，並分享多張甜蜜照片及手寫信，結束9年愛情長跑，進入人生新階段。Stanley與Alina這對被譽為MIRROR隊內「元祖情侶」，由出道前就一直穩定交往，如今宣布訂婚消息，讓圈中好友及粉絲都紛紛送上真摯祝福，而Stanley也成為MIRROR第一位準人夫。



未來我哋繼續一齊面對未來各種挑戰，一齊繼續向夢想、目標邁進！ 邱士縉Stanley與女友李炘頤Alina

邱士縉與女友穩定交往9年 不時低調放閃光彈

邱士縉與女友李炘頤穩定交往9年，不時大放閃光彈（IG@alinaln_ ）

邱士縉的未婚夫李炘頤（Alina），同樣是舞蹈員透過《全民造星3》節目出道，已經穩定交往約9年，於2021年更開始同居，在YouTube 頻道中一直都大方公開甜蜜戀愛生活，難怪每次同框不是被催促結婚，就是被問結婚計劃。

兩人相處甜蜜融洽，雖然男團一般需將感情事低調處理，但Stanley在公開場合都不會避談或隱瞞，更曾在早年接受訪問時，提到有結婚計劃，向女友大派定心丸。

Alina亦曾在訪問中，分享兩人的愛情保鮮法，便是「不能見太多」，並解釋這樣會更想念對方，見面時會想擁抱，否則常見會變習以為常。為準備Mirror演唱會，Alina亦會每朝6點叫醒Stanley一起跑步，以正面的方式，支持和鼓勵對方實現夢想，同時培養兩人的興趣，為感情增添情趣。

MIRROR成員邱士縉（Stanley）奪得《CHILL CLUB頒獎禮23/24》「年度新手男歌手」。(影片截圖)

邱士縉入行多年默默耕耘 2024年獲年度新人男歌手

於《CHILL CLUB頒獎禮23/24》，MIRROR成員邱士縉（Stanley）奪得「年度新人男歌手」。他在2022年為電視劇《野人老師》獻唱主題曲〈重新介紹〉，並於去年5月推出首支派台曲〈來不及〉，歌詞內容悼念於年初病逝的母親。適逢母親節兼得獎，他於台上感激表示，「這個獎對我而言是沉重的，但我答應大家一定再做好。最後，母親節快樂！I love you Mommy（我愛你，媽媽）。」

Mirror巡迴演唱會期間，邱士縉在與李駿傑（Jeremy）的合作舞台上，因結實腹肌而引起網民注意。他不僅被譽為「大表波」，亦紅到內地，獲讚「似吳尊」。其實Stanley入行多年一直默默耕耘，縱然暫未是團內最閃爍的星星，但他依然努力裝備，向著較擅長和感興趣的方向努力，而私下更是相當疼錫女友，簡直是位非常上進、具夢想的好男友。

Stanley在演唱會中因結實腹肌而引起不少網民注意。(01娛樂/梁碧玲攝)

邱士縉於2022年有份參與的兩部電視劇接連播出，在話題度十足的《野人老師》播畢後，緊接與其他三位團員合拍的《季前賽》。雖然他在後者中不是擔正，但其成熟細膩的演技，依然讓觀眾一再好評，甚至大讚他能憑演技去到「上弦」。這位演員邱士縉是如何從出道只有幾位粉絲，走到今日在戲劇路上嶄露頭角？

邱士縉《季前賽》精彩演出 不少觀眾大讃演技自然

邱士縉於劇中除了飾演喜愛藍球的「張智良」，更是好丈夫好爸爸（IG@stanleysc_）

在《季前賽》中邱士縉飾演喜愛藍球，但為了家人不得不每每討好客戶和同事的廣告服務客戶經理「張智良」，一次機會中讓他有重拾籃球夢，成為「痴漢隊」的中鋒。在劇中的邱士縉為了照顧妻子感受，不讓她擔心，在初期經常上演練打完球噴止汗劑、買球鞋不敢寄回家、收貨人改成球星名等爆笑劇情，有不少觀眾大讃演技自然，也讓不少已婚男士們大讚真實，希望自己妻子也像劇中一樣這麼好溝通！

邱士縉於《野人老師》首次擔正主角 獲同劇大前輩鄭丹瑞大讚

邱士縉於《野人老師》首次擔正主角，獲同劇大前輩鄭丹瑞大讚，更被網友大讚演技上弦（劇照《野人老師》）

邱士縉在2022年播出的《野人老師》首次擔正主角，戲裡的他由恃才傲物的補習天王，到與「大地小學」的小朋友經歷各種事後，逐步被感動。尤其感動無數觀眾的「聰聰事件」，邱士縉演繹出充滿愧疚的一幕，讓觀眾們跟著動容。當時邱士縉更獲同劇的大前輩鄭丹瑞讚賞「他有認真學習和放下偶像包袱去演戲，實屬難得。」

邱士縉推出首支個人單曲〈重新介紹〉 歌視兩棲發展

邱士縉曾被批唱歌難聽 上月推出首支個人單曲《重新介紹》（IG@stanleysc_）

專注演員事業的邱士縉，在2022年時亦推出了他出道以來第一首個人單曲〈重新介紹〉，雖然是為《野人老師》演唱的主題曲，但相信對於他和粉絲們來說意義非常重大！邱士縉當時也在Instagram發文稱原本只想唱好團歌的他：「估唔到，有一天會有屬於自己嘅一首歌！」而他不少粉絲也在聽新歌後，留言大讚：「聲音好好聽，唔好再懷疑自己」，無論在演戲，還是在歌唱事業上，都逐步被看見。

MIRROR中的貼心「大表哥」 源於家中的哥哥？

邱士縉與MIRROR 眾成員感情都好好。（IG@stanleysc_）

邱士縉有一個眾所周知的綽號「大表哥」，一開始大家都以為是因為他比較照顧團隊中年紀較小的姜濤，就家中的大哥哥所以就有了這個綽號。但MIRROR隊長楊樂文在一次節目中大讚邱士縉的貼心，自己也會不自覺的跟著叫他「大表哥」。

原來這也與邱士縉的原生家庭有關，由於他的爸爸很早已過世，所以大他5歲的哥哥就長兄為父，威厲但又很疼惜他，當然他也非常尊重哥哥。在 MIRROR 中年紀較大的邱士縉也充當著這樣一位的大哥哥角色，照顧團隊中每一位成員。