婚禮攝影推薦｜7大星級Big Day攝影邊間好？必知平均費用/風格

婚禮攝影推薦｜結婚是個重大日子，故婚禮攝影師尤為重要，需要捕捉到所有感動環節。經常聽到網絡不少選錯婚禮攝影的無奈經歷，因此挑選婚攝需要慎重，亦要符合自己的風格。以下盤點7大星級Big Day攝影師，他們曾為不少明星拍攝婚照，到底哪間婚禮攝影公司才是最好呢？



婚禮攝影推薦｜相信在女生們心中，都非常重視婚禮攝影，想留住浪漫的一刻。(《愛回家之開心速遞》劇照)

婚禮攝影平均費用

結婚基本一生只得一次，故選擇婚禮攝影時，一般都是第一次，對這方面的價錢和內容不太熟悉。根據網絡上服務平台Hello Toby的統計顯示，香港婚禮攝影價格範圍為約1,600至42,000港元，平均則是9,000港元。其中差異在於拍攝時長：全日、半日和2小時，而選擇海外拍攝的，洗費也會相對高。

婚禮攝影「2p1v」是甚麼意思？

結婚有著很多不常見的術語，如「早拍晚播」、「2p1v」及「1p1v」等，其中英文字「p」跟「v」，其實就分別是「攝影師」(Photographer)和「攝錄師」(Videographer)的英文字母縮寫，至於助手則為「A」(Assistant)。隨著協助人數、拍攝時長和婚禮距離愈多，費用亦愈高，一般而言新人都會選擇「半日1p1v」或「全日2p1v」的婚紗攝影，是乎婚禮行程的多寡。

7大婚禮攝影推薦!

婚禮攝影推薦2024：1. Monalisa Bridal Salon

歌手吳業坤（坤哥）與日籍妻子浜口愛子（Aiko Hamaguchi）早年宣布結婚，日前在港補辦婚禮，浜口愛子更分享了當晚的愉快時刻。兩人的婚禮攝影，由Monalisa Bridal Salon負責，相片色調偏向粉紅浪漫感覺，除了捕捉到兩人滿面幸福的表情，合照中還增加不少留白空間，充滿日式的簡約風格。此外，前跳唱組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）也曾在這家店拍攝婚紗照。

婚禮攝影推薦2024：Monalisa Bridal Salon

風格: 溫馨浪漫

價錢: HK$10,888起



婚禮攝影推薦｜歌手吳業坤（坤哥）與日籍妻子浜口愛子（Aiko Hamaguchi）早年宣布結婚，日前在港補辦婚禮。(IG@aikoooh__)

婚禮攝影推薦2024：2. 攝影師 Kim Lo

洪永城和梁諾妍（Inez）在前年7月辦婚禮，其後誕下女兒，組成幸福家庭。在婚禮當中，攝影師Kim Lo與Inez已經合作多時，照片亦洋溢輕鬆和舒適感覺，可看出兩人開懷大笑，亦紀錄了感動的時刻，是輯充滿溫度的照片。此外，Kim Lo曾為不少明星和雜誌拍攝照片，如倪晨曦、Mirror成員姜濤、陳卓賢和柳應廷等，人物會較立體和突出，以展現出他們的個性特質，非常適合拍攝時尚婚照或個性婚禮。

婚禮攝影推薦2024：攝影師 Kim Lo

風格: 個性時尚

價錢: 需另行查詢



婚禮攝影推薦｜在婚照裡，兩人洋溢著輕鬆和舒適感覺。(IG@inez_leong)

婚禮攝影推薦2024：3. Johnny Production

偏好自然風格的Johnny Production，曾為何雁詩和張寶兒等拍攝婚禮照，而楊茜堯（原名楊怡）和羅子溢（原名羅仲謙）亦曾找他拍攝家庭照。他亦擅長透過陽光拍攝，以光影和線條，勾勒出輪廓特徵。而從他的照片，可以感受到一片寧靜，讓人更能陶醉在一對新人的幸福氛圍當中。

婚禮攝影推薦2024：Johnny Production

風格: 自然、光線分明

價錢: 需另行查詢



婚禮攝影推薦｜偏好自然風格的Johnny Production，曾為何雁詩和張寶兒等拍攝婚禮照。(IG@johnnyproductoins)

婚禮攝影推薦2024：4. Daniel Tam Photography

若然喜歡色彩濃郁、帶復活味的照片，Daniel Tam便深受女星們喜歡，曾替王君馨拍攝婚禮照片，工作上亦合作無間，掌握了對方的喜好。此外，他都替不少女星拍攝初生嬰兒和家庭照，如鍾嘉欣、楊思琦和Jessica C等，實力得到不少認證。

婚禮攝影推薦2024：Daniel Tam Photography

風格: 溫馨、清新

價錢: 需另行查詢



婚禮攝影推薦｜若然喜歡色彩濃郁、帶復活味的照片，Daniel Tam便深受女星們喜歡，曾替王君馨拍攝婚禮照片。(IG@danieltamig)

婚禮攝影推薦2024：5. Vivian Wong Photography

Vivian Wong的拍攝風格傾向自然色調，予人舒適和簡潔的感覺，如陳凱琳的婚禮照片，都是以遠鏡為主。她曾專攻攝影學士，除了婚照，亦會拍攝個人和家庭照，予人歡樂和真摰的感覺。

婚禮攝影推薦2024：Vivian Wong Photography

風格: 自然、冷色調

價錢: 4200澳元起



婚禮攝影推薦｜Vivian Wong的拍攝風格傾向自然色調，予人舒適和簡潔的感覺，如陳凱琳的婚禮照片，都是以遠鏡為主。(IG@ghlchan & vivianas_st)

婚禮攝影推薦2024：6. Belle & Olive Photography

主打清新甜美風格的Belle & Olive，早前為蔡嘉欣拍攝婚禮照片，予人明亮溫馨感覺。當日為蔡嘉欣拍攝姊妹團照片的，為攝影師Amee Cheung，她亦曾為陳嘉寶拍攝婚照，非常適合園景拍攝。至於行禮的過程，則由Lukas Chan操刀，在拍攝構圖和位置上，都拍得很好看。

婚禮攝影推薦2024：Belle & Olive Photography

風格: 甜美清新

價錢: 需另行查詢



蔡嘉欣的婚禮攝影中，姊妹團照片由Amee Cheung操刀(圖左)，行禮則由Lukas Chan負責(圖右)。(IG@belle.olive&kayan.c)

文詠珊(Janice Man)的婚禮也是由Belle & Olive Photography拍攝。

婚禮攝影推薦2024：7. CM Gallery

雖然較少明星加持，不過CM Leung在婚攝方面相當具名氣，曾贏得多個國際攝影比賽獎項，亦曾任職新華社，更獲評為「世界十大婚禮攝影師」。其拍攝手法色調濃郁，配搭超強的光線捕捉，讓整個構圖更為立體，充滿著一個個浪漫醉人的故事。他亦曾為張頴康與妻子麥雅緻拍攝孕照，為吳幸美拍攝個人照，都展現出超卓的拍攝功力。

婚禮攝影推薦2024：CM Gallery

風格: 色調濃郁、浪漫醉人

價錢: HK$16,800起



婚禮攝影推薦2024：CM Gallery (IG@cmgallery_hk)