户外證婚場地2025｜25大熱門輕婚禮場地：草地/海景/湖畔｜附價錢

【婚禮場地2025/户外證婚場地】不少女生都對於自己的婚禮有所期待，嚮往以歐美形式童話般的浪漫婚禮，的確在陽光普照、微風輕拂加上自然環境，都令人相當難忘。想擁有一個户外、海天一色的西式婚禮，並不一定需要每每到訪外地，其實近年香港亦有不少戶外證婚場地及草地婚禮場地，由大排筵席、輕婚禮到酒會cocktail party都可以，新人們可以更加彈性安排自己的想法！

（文中提及的價錢於各官網查詢為參考，實際收費以官網及截稿日期為準。）



戶外證婚場地有什麼好處？其實不少新人都比較喜愛自然的捉拍，而戶外證婚正正可以讓大家共同沐浴在日光，綠油油的環境仿如置身外國感覺的草地，能夠以一個實惠價錢舉辦婚禮。另外，戶外證婚的私隱度相對較高，場地每次只會預留給一對新人，而新人與來賓、家人亦可以更近距離相處，共同分享喜悅，令婚禮不再是充滿隔鄰，只有新人的表演；攝影師的鏡頭下亦更易捕捉幸福畫面。

香港户外證婚場地：1. ClubONE 水中天

立即預訂！

擁有10間特色主題婚宴場地的ClubONE，位置方便，適合舉行各類型中西式婚宴酒席、雞尾酒會、午間證婚及晚間婚宴等。

非常受新人歡迎的ClubONE 水中天擁有外國森林系婚禮氛圍，設有兩個戶外證婚花園，營造清新唯美的證婚時刻，更是寵物友善的證婚場地。兩個宴會廳空間十足，亦有VIP廳，彈性配合新人需要，適合舉辦50人至300人的婚禮。

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香港户外證婚場地： ClubONE 水中天



地址：沙田大涌橋路55-57號

WhatsApp︰5335 7722

婚宴費用：

五款中式婚宴菜單 每席HK$6,288起

四款西式自助餐婚宴菜單 每位HK$480起



香港户外證婚場地：2. 挪亞方舟度假酒店（Noah's Ark Hotel & Resort）

要數新界區最熱門婚禮場地，兼備大自然園林景色與藍天碧海的挪亞方舟度假酒店必定是首選！酒店共設有三大特色戶外證婚場地，當中包括主打寬敞園林景並可容納150位賓客的方舟奇園 Amazing Garden；精緻歐陸庭園並可容納96位賓客的意中園 Sweet Garden；坐擁無敵海景、人數及風格可按需要靈活調整的豐盛堤岸 Harvest Beachside。最貼心的是，酒店特別提供「寵物友善戶外證婚儀式」 及一系列安排，讓毛孩參與你們人生重要一刻。

另外，酒店提供多個不同風格的室內婚宴場地，從隆重耀目至簡單溫馨都一應俱全，配備專業音響及舞台裝置，不論是婚禮派對、小型午宴、中型婚宴，還是西式自助酒會，或大型婚禮都能靈活配合，總有一款合你心意。

挪亞方舟度假酒店

地址：香港新界馬灣珀欣路33號

電話：3411 8800

戶外證婚儀式套餐：HK$28,888起

戶外海濱婚禮套餐：HK$28,888起

寵物友善婚禮：HK$59,888起

另有中/西式午宴/晚宴可供選擇，滿足不同需要

更多詳情 ( https://www.noahsarkhotel.com.hk/hk/wedding/index.html )



香港户外證婚場地：2. 九龍仔公園

想要一個實惠價錢舉辦户外證婚、户外婚禮？不妨考慮屬於政府場地的九龍仔公園，九龍仔公園為康文署旗下開放可供市民舉行婚禮的康樂場地之一。環境清雅、易到達，滿地綠草，洋紫荊園更種有超過140棵洋紫荊樹，很容易拍出美照。

不過因為九龍仔公園愈來愈受新人喜愛，大家入紙申請亦要多預留時間，因為申請後亦需要再抽籤。而租用費用由HK$2,970/首四小時起，費用亦會因著申請月份而有所微調，大家可參考康樂及文化事務處須知。另外，康文署亦有規定只準新人的任何一方申請，申請程序為最早可於擬結婚日期十二個曆月前或最遲須於擬結婚日期兩個曆月前遞交申請。

香港户外證婚場地： 九龍仔公園（Creation HK）

香港户外證婚場地：九龍仔公園

地址： 九龍城延文禮士道13號



租用費用：

HK$3,490/首四小時起 隨後每小時HK$290*（* 不足一小時亦作一小時計）



香港户外證婚場地：3. 大埔海濱公園(露天劇場及草坪)

要數算康文署旗下的各康樂場地，能夠容納賓客人數最多的地方，非大埔海濱公園莫屬，能夠容納多達600位賓客。除了露天草坪與户外寬敞場地，更可以盡覽吐露港一帶的壯麗景色。

香港户外證婚場地： 大埔海濱公園(露天劇場及草坪)

地址：新界大埔大發街



租用費用：

HK$3,490/首四小時起 隨後每小時HK$290*（* 不足一小時亦作一小時計）



香港户外證婚場地：4. 馬哥孛羅香港酒店 Marco Polo Hongkong Hotel

若然需要大排筵席，馬哥孛羅香港酒店提供六間特色宴會廳，典雅與時尚的户外選擇全都有，早晚亦可以得到不同風格的婚宴。喜歡戶外婚禮的新人，可選擇坐享維多利亞海港美景的Cucina意大利餐廳露天場地，先在優雅奢華的酒店內拍照，再移師到維港相伴的户外翠綠草坪上舉行證婚或派對。

香港户外證婚場地： 馬哥孛羅香港酒店 Marco Polo Hongkong Hotel（馬哥孛羅香港酒店）

香港户外證婚場地：馬哥孛羅香港酒店 Marco Polo Hongkong Hotel

地址：九龍尖沙咀海港城廣東道3號



租用費用：（另加一服務費）

戶外證婚套餐租用費用：HK$38,000起

2024 年 11 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日額外收費HK$7,000



香港户外證婚場地：5. 香港瑰麗酒店 Rosewood Hong Kong

想要更近距離拍下海天一色、日落草坪的景色，香港瑰麗酒店（Rosewood）就可以滿足你，酒店面向一望無際的維港美景，而且新人、賓客都可以攜帶寵物到場，氣派、典雅又浪漫；連一眾藝人明星：連詩雅、梁諾妍等都曾在Rosewood 舉辦婚禮。

香港户外證婚場地：香港瑰麗酒店 Rosewood Hong Kong（香港瑰麗酒店）

香港户外證婚場地：香港瑰麗酒店 Rosewood Hong Kong

地址：尖沙咀梳士巴利道18號



香港户外證婚場地：6. WM酒店

要是鍾情臨海渡假感覺的婚禮，WM酒店絕對是你的首選，酒店背山面海，彷如置身大自然當中。另外，WM酒店的玻璃小禮堂小禮堂，臨海謐靜，加上玻璃透光度高，打造出難忘、完美的夢幻婚禮，最特別的這個禮堂是香港少數非教徒都能夠證婚行禮的教堂。

香港户外證婚場地：WM酒店

地址：香港西貢惠民路28號



租用費用：（另加一服務費）

西式婚宴自助午餐 每位HK$1,188起

西式婚宴套餐 每位HK$1,288起

中式婚宴午宴 每席HK$10,888起

中式婚宴晚宴 每席HK$19,888起



香港户外證婚場地：7. 香港東涌世茂喜來登酒店 (Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel )

想尋找一個能夠遠離城市煩擾的空間，不如選擇仿如國外的自然式婚禮！位於東涌、環抱南海和大嶼山的香港東涌世茂喜來登酒店，大家可以在藍天碧海白雲、180°海景下舉行浪漫的小型證婚儀式。酒店內有兩個精緻的戶外露天證婚場地（包括草地露台與戶外花園），以及多個室內宴會廳，能夠彈性應付不同新人的需要。

香港户外證婚場地：香港東涌世茂喜來登酒店 (Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel )（品牌提供）

凡於2025年9月30日或之前舉行婚宴，即可享有價錢超值的酒店中式婚宴套餐，除了可以享用環保「減碳」餐單，更有機會獲得豪華海景客房住宿一晚、免費享用2小時的戶外草地花園作證婚之用以及其他婚嫁優惠！

凡於2025年9月30日或之前舉行婚宴，即有機會享以下優惠：

草地陽台輕婚禮／戶外花園輕婚禮優惠包括

－兩小時戶外證婚場地

－兩小時供應精美小食及無限量供應汽水、橙汁、啤酒、紅白餐酒

－婚禮拱門佈置

－免費豪華海景客房一晚

中式婚宴特選菜單優惠包括

－免費使用戶外證婚場地兩小時

－最多三程穿梭巴士接送(往來酒店及市中心)

－免收加一服務費或可享訂十席送一席

－席間無限供應汽水、橙汁、特選啤酒及指定紅白餐酒三小時

－六打席前小食

－每位賓客可享一杯無酒精雞尾酒

－豪華海景客房住宿一晚

香港户外證婚場地： 香港東涌世茂喜來登酒店 (Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel )

地址： 香港新界大嶼山東涌怡東路9號



租用費用：

中式婚宴特選午宴菜單（每席供12位用） HK$6,888起

中式婚宴特選晚宴菜單（每席供12位用） HK$9,888起

草地陽台輕婚禮輕婚禮套餐（可容納40人）HK$55,000起

戶外花園輕婚禮套餐（可容納80人）HK$88,000起



香港户外證婚場地：8. 香港沙田凱悅酒店

要是鐘情清幽山景，恬靜環境的新人，香港沙田凱悅酒店的戶外空間相信能夠合你心意，綠樹環繞好比度假勝地，而且酒店是LGBTQ+友善，讓每種愛都值得被看見與珍賞。

香港户外證婚場地： 香港沙田凱悅酒店

地址：香港新界沙田澤祥街18號



租用費用：

凱悅婚禮及8席中式午宴套餐 HK$139,888起

囍悅晚宴套餐每席 HK$12,988起

戶外園林草地婚禮 HK$66,888起



香港户外證婚場地：9. 香港黃金海岸酒店

香港亦可以打造國外渡假的感覺，在充滿異國風情的香港黃金海岸酒店，有充滿度假風的沙灘海景或翠綠園林的户外庭園可供選擇。而且酒店有套房提供，能夠一個場地完成中式儀式及戶外證婚，享受一個和舒適、方便的婚嫁體驗。

香港户外證婚場地： 香港黃金海岸酒店

地址：香港青山公路1 號



租用費用：（另加一服務費）

宴會廳西式婚宴午餐(最多容納 240 人) 最低消費額HK$190,000

宴會廳中式婚宴午宴( 最多容納 26 席 )

星期一至五最低消費額 HK$140,000

星期六、日及公眾假期最低消費額 HK$170,000



宴會廳西式婚宴晚餐(最多容納 240 人) 最低消費額HK$220,000



香港户外證婚場地：10. 唯港薈 Hotel ICON

還在心大心細自己的婚禮模式？唯港薈 Hotel ICON 內有多個特色場地：適合小型婚禮，可容納50人的Bistro 1979、户外場地之選，可容納200人的Bistro 1979、適合較輕鬆、派對晚會的GREEN等。

香港户外證婚場地： 唯港薈 Hotel ICON（ Hotel ICON）

無論大、小型或户外證婚都能夠一一滿足到，加上開揚、空間感十足的設計，日與夜都可以打造出完美婚禮。如果大家打算要一個私隱度高、小型的婚禮，簡單而隆重的精品婚禮套餐更能合你所需。

香港户外證婚場地： 唯港薈 Hotel ICON

地址：香港九龍科學館道17號



租用費用：

精品婚禮套餐(五十位或以下) HK$30,888起



香港户外證婚場地：11. 香港愉景灣酒店

想要一次過滿足背山面海、純白教堂、户外草地？不一定要遠到外國才能有的！愉景灣酒店就已經可以一地集結好：純白海濱禮堂更是非教徒亦可行禮的，若然有做足準備，更可以預約馬車，實現一個童話式的婚禮！海濱草坪格調清新，仿如外國，更是寵物友善的場地；浪漫同時不落下任何一個家庭成員。

香港户外證婚場地： 香港愉景灣酒店

地址：香港大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號



租用費用：

海濱草坪套餐（80人起）HK$116,888



香港户外證婚場地：12. 香港迪士尼樂園酒店

每個女生都曾夢想著自己成為童話中的一對碧人，要成就夢幻童話，又怎少得魔法與王國的配襯呢？香港迪士尼樂園能夠保有你的童真，讓一切夢想成真，憧憬皇室婚禮的話，奇妙夢想城堡證婚典禮或迪士尼童話婚禮夢想成真證婚典禮套餐就能助你實現。

香港户外證婚場地： 香港迪士尼樂園酒店

地址：香港特別行政區大嶼山香港迪士尼樂園度假區



租用費用：

迪士尼童話婚禮夢想成真證婚典禮套餐（供50位用 香港迪士尼樂園酒店戶外場地任選其一) HK$95,800

迪士尼童話婚禮奇妙夢想城堡證婚典禮套餐（供100位用） 皇室宴會廳雞尾酒會 HK$328,000

迪士尼童話婚禮奇妙夢想城堡證婚典禮套餐（供100位用） 睡公主宴會廳午宴HK$398,000



香港户外證婚場地：13. 上水馬會雙魚河鄉村會所

只有馬會會員才能進入的雙魚河鄉村會所，就連女星苟芸慧、胡杏兒及汪圓圓等人都曾在此舉行過婚禮。這邊被連綿起伏的草原所環繞，廣闊的草地更伸延至遠處的馬房，集湖光山色於一身，而且可以租借小馬合影。無論在全户外的草地或擁有環繞式露台的競技場餐廳，均能打造獨特的婚禮！

香港户外證婚場地：上水馬會雙魚河鄉村會所

地址：新界上水94約922地段鄉村會所



租用費用：

西式雞尾酒會婚宴 每位HK$888（最少惠顧100位)

西式午餐婚宴 每位HK$1,138 (最少惠顧100位)

西式晚餐婚宴 HK$1,308 (最少惠顧100位)



香港户外證婚場地：14. 西貢海濱公園（平台）

想以一個親民價錢、享受海邊的户外婚禮，大家不妨一試自己的運氣，擬結婚日期前至少兩個月遞交申請表並抽籤，看看能否享用到政府福利。西貢被譽為香港後花園，西貢海濱公園毗鄰西貢市中心，旺中帶靜加上被海灣包圍，能夠容納約100人，十分適合想舉辦小型婚禮的大家。

香港户外證婚場地：西貢海濱公園（平台）

香港户外證婚場地：西貢海濱公園（平台）

地址：西貢惠民路（上午8時至下午6時）



租用費用：

HK$3,490/首四小時起 隨後每小時HK$290*（* 不足一小時亦作一小時計）



香港户外證婚場地：15. 啟德帝盛酒店

想在繁忙的九龍東中舉辦簡約而夢幻的户外證婚，不妨選擇新開幕的啟德帝盛酒店，酒店有佔地609平方米露天平台或室外無邊際游泳池選擇，自然風光加上背向全新落成的「東方之珠」啟德體育園主場館，盡享維港特色景觀。

香港户外證婚場地：啟德帝盛酒店

地址：香港九龍啟德承啟道43 號



租用費用：

午餐套餐HK$12,388起 （每桌12人）

晚餐套餐HK$16,388起（每桌12人）

升級婚禮套餐連戶外證婚場地只需另加每位HK$388（包含三小時無限暢飲及三款開胃小食）



香港户外證婚場地：16. 香港半島酒店

想要貴麗堂皇的婚禮，不妨挑選有「遠東貴婦」美譽的香港半島酒店。酒店內有6個不同婚宴場地可供選擇，想要有户外感的話，可以選擇容納48人或60人的站式的户外證婚：寬敞舒適的花園套房以及坐擁壯麗維港景色的露天陽台。除了傳統婚宴，半島酒店更與標誌性的天星小輪推出海上證婚與婚禮，大家可以於波光粼粼的海港上體驗專屬的浪漫婚禮。

香港户外證婚場地：香港半島酒店

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道



租用費用：

「半島貴婦華麗盛宴」婚宴套餐 HK$688,000起

「緣定海濤」婚宴套餐 HK$268,000起（可招待最多80位賓客）



香港户外證婚場地：17. 香港麗晶酒店

歷經三年的重新設計、改裝以及擴建翻新工程後，香港麗晶酒店以全新面貌面世，除了寬敞的麗晶大禮堂以及各特色宴會廳外，想享受更為私密的空間感與個人化體驗，更可以選擇三間備受矚目、頂規的特色套房：650 平方米的複式總統套房、510 平方米露台套房或381 平方米的行政總裁套房。三間套房均設有私人露台、戶外露台以及按摩浴缸，宛如一個煥發奢華氣派的精緻公寓，坐擁絢麗維港景致，飽覽維港景觀，盡情享受一個童話式、不受打擾的證婚儀式。

香港户外證婚場地：香港麗晶酒店

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號



租用費用：按情況而定



香港户外證婚場地：18. 西貢三育書院

相信每個女生都期望擁有浪漫婚禮，身穿白紗於教堂中步入人生第二階段。想在香港中實行這個夢想，首要尋找非教徒亦能行禮的教堂，作為二級古蹟文物的西貢三育書院就是其一。書院距離將軍澳港鐵站只需8分鐘車程，當中共擁有三大婚禮場地：大閘、1939草原以及景輝堂，兩片大草原共超過五萬平方呎，綠草如茵，更可遠眺海景，十分合適偏好西式草地婚禮的新人。

香港户外證婚場地：西貢三育書院

地址：香港西貢區清水灣道1111號



租用費用：

2小時教堂證婚 + 1小時草地租用 + 特效響爆升空氣球*：HK$27,980起 (2025年) / HKD$28,880起 (2026年)



2小時戶外草原證婚*： HK$32,000起 (2025年) / HK$33,000起 (2026年)

景輝堂教堂證婚*：HK$9,180起



香港户外證婚場地：19. 淺水灣泳灘(西面灘面、臨海涼亭和小花園)

租借政府場地除了草地婚禮，其實亦有海景婚禮之選。水清沙幼、風光明媚的淺水灣泳灘，能夠容納約100人，新人可各適其適，任君選擇經典、溫馨或隨意、動感的婚禮形式，絕對是以親民價錢舉辦户外證婚的首選。

香港户外證婚場地：淺水灣泳灘(西面灘面、臨海涼亭和小花園)（康樂及文化事務署）

香港户外證婚場地：淺水灣泳灘(西面灘面、臨海涼亭和小花園)

地址：香港淺水灣海灘道（上午9時30分至下午5時）



租用費用：HK$3,490/首四小時起 隨後每小時HK$290*（* 不足一小時亦作一小時計）



香港户外證婚場地：20. 黃金海岸遊艇會

想感受不一樣的婚禮，充滿特色同時遠離繁囂的話，選擇清幽的度假勝地的黃金海岸，翠綠園林配上自然景致，仿如置身外國。遊艇會於室內及戶外設有多個特色婚宴場地，如果喜好戶外證婚的話，不妨選擇能夠容納50人的戶外證婚草地The Deck。在藍天白雲下，舉行小型證婚儀式或西式婚禮，襯托遊艇以及綠油油的草地，絕對能夠打造難忘婚禮回憶。

香港户外證婚場地：黃金海岸遊艇會

地址：香港新界青山灣青山公路一號



租用費用：

證婚套餐 HK$52,000起

午宴 HK$95,000起

晚宴 HK$110,000起



香港户外證婚場地：21. 柏寧酒店 （The Park Lane Hotel Hong Kong）

如果想在高空舉行婚禮，柏寧酒店中的維港及溫莎廳及露天空中花園，能夠容納132個座位，既可以欣賞到維港，同時可以觀賞到高聳入雲的摩天大樓的景致，醉人景觀作伴令大日子更添雅致。

香港户外證婚場地：柏寧酒店 （The Park Lane Hotel Hong Kong）

地址：香港銅鑼灣告士打道310號

租用費用：空中花園證婚酒會套餐HK$68,888起（四十位用）



香港户外證婚場地：22. 奕居（ The Upper House）

喜愛戶外草地婚禮的話，位於金鐘，地理位置相當方便的奕居會是個好選擇。酒店坐擁醉人的維港海景，更有多個不同婚禮場地可供選擇：小型婚禮可以選擇能夠容納60到100人，歡迎寵物、綠草如茵的The Lawn 露天空間或採光度良好的 The Continental。

香港户外證婚場地：奕居（ The Upper House）

地址：香港金鐘道88號JW萬豪酒店大樓38樓至49樓

租用費用：

戶外草地婚禮套餐（租用2小時）HK$125,000起（租用3小時）HK$155,000起



香港户外證婚場地：23. 淺水灣影灣園

偏好仿如國外的歐陸式婚禮，不妨選擇擁有悠長歷史的淺水灣影灣園。步入影灣園，即被其歐陸典雅式建築吸引，加上碧海藍天，仿似走進中世紀畫作中。除了著名打卡必到的經典高貴露台餐廳，偏好户外證婚的話，亦可以選擇融合碧海藍天與翠綠園林的綠茵草坪及影灣禮賓台、被花草叢林環抱簇擁的馥林、或遼闊海景的花園宴會帳篷。

香港户外證婚場地：淺水灣影灣園

地址：香港香港島南區淺水灣淺水灣道109號

租用費用：

馥林証婚套餐 HK$200,000起

花園宴會帳篷婚宴套餐 HK$280,000起



香港户外證婚場地：24. Lake House

有留意社交平台的話，相信對坐擁叢林自然風景、純白風格裝潢的小白鷺餐廳 Lake House 並不陌生，這裡除了是證婚熱點外，歐陸風建築亦吸引不少人慕名打卡。場地面積高達3000呎，擁有兩間風格各異的餐廳與證婚場所：草地婚禮 Billow terrace、湖面婚禮 Waterfont，兩處均能打造高私隱度、獨特而浪漫的婚禮。

香港户外證婚場地：Lake House

地址：新界大埔區滘紅林路2號

租用費用：（另收加一費用）

－Waterfront 証婚套餐

（平日） HK$68,000起 （週末） HK$72,000起

－Billow婚宴套餐（証婚另作收費）

（平日）HK$96,000起 （週末）HK$128,000起

－Le Vow婚宴套餐（証婚另作收費）

（平日）HK$220,000起 （週末）HK$280,000起



香港户外證婚場地：25. One-ThirtyOne

户外證婚日漸普遍，除了酒店外，不少具有空間感的私人場所或餐廳都有提供相應服務。而位處西貢，能夠容納200人的One-ThirtyOne 園藝農場，地理位置雖不算方便，但勝在有翠綠草地花園以及無邊際海景，加上佔地三層的紅磚法式餐廳，極具異國情調。

香港户外證婚場地：One-ThirtyOne

地址：新界大埔區十四鄉井頭村131號

租用費用：HK$52,000起

